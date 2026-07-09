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АНАЛІТИКА

США можуть дозволити Україні виробляти ракети Patriot за ліцензією — Трамп

Під час пресконференції американський президент натякнув, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

«Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм (українцям, - ред.) право робити Patriot. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але, я думаю, що ви впораєтеся і швидко впораєтеся. Ми про це говорили», - сказав Трамп.

Зеленський також повідомив, що США та України розпочинають роботу над дроновою угодою (Drone Deal).

«Це дуже добрий початок. Сьогодні я матиму змогу з вами обговорити деякі важливі деталі цієї угоди», - сказав він Трампу.


Drone Deal із США

Президент України Володимир Зеленський ще в березні заявив, що хотів би підписати з США угоду щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів доларів. Ідеться про велику угоду «на роки».

Канал CBS News із посиланням на три обізнані джерела повідомив, що Україна та США розробили меморандум, що окреслює умови майбутньої оборонної співпраці, який передбачає створення спільних підприємств із виробництва безпілотників та можливість експорту українських військових розробок на американський ринок.

Bloomberg із посиланням на джерела писав, що США прагнуть отримати технології та доступ до прав інтелектуальної власності від України в межах потенційної угоди щодо безпілотників.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

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