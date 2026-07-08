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НАТО підтвердило багатомільярдну підтримку України: €140 млрд на два роки
17:44 08.07.2026 |
Лідери НАТО заявили про подальшу підтримку України в розміні 140 млрд євро у 2026-2027 роках та констатували, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці.
Текст декларації оприлюднений на сайті НАТО по завершенню саміту, який пройшов в Анкарі.
"Україна сприяє трансатлантичній безпеці, і держави-члени Альянсу єдині у своїй непохитній підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Європейські держави-члени Альянсу і Канада нині фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні за рахунок двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. Держави-члени Альянсу підкреслюють, що така допомога повинна бути справедливою, передбачуваною і сталою у довгостроковій перспективі. У 2026 році держави-члени Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацію допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у 2027 році", - сказано в декларації.
Крім того, союзники привітали рішення Європейського союзу про виділення Україні багаторічного фінансування у рамках Позики на підтримку України.
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