Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

Виталий Портников / Радио Свобода

Российский президент впервые за долгое время собрал специальное совещание постоянных членов Совета Безопасности, посвященное украинской проблематике. Заседание состоялось вскоре после встречи советников глав государств - участников переговоров в "нормандском формате" в Берлине и явилось отнюдь не первым сигналом Кремля по итогам этих контактов. Первым было пространное интервью заместителя главы администрации президента России и "куратора" украинского направления Дмитрия Козака, весь смысл которого умещается в двух словах - "театр абсурда".

Именно так чиновник охарактеризовал позицию украинских переговорщиков, и не стоит искать за этими словами проблески конструктивности и желания договориться с Киевом, даже если кто-то в Киеве и не теряет надежды, что сможет договориться с Москвой. Встреча с членами Совбеза - это уже обсуждение конкретных действий после того, как оказалось, что договариваться не о чем. Но все комментарии после этой встречи демонстрируют нарастающее разочарование Владимира Путина от диалога с Владимиром Зеленским.

Такую же дистанцию Кремль еще недавно проходил в диалоге с предшественником Зеленского Петром Порошенко. Когда Порошенко был избран главой государства, он воспринимался в Кремле как умеренный политик со связями в российском истеблишменте - не то что спикер парламента Александр Турчинов и премьер Арсений Яценюк, которых поспешили объявить лидерами "партии войны". Но когда оказалось, что Порошенко вовсе не собирается превращать оккупированный Донбасс в "государство в государстве", настаивает на продолжении санкций против России и называет её государством-агрессором, то лидером "партии войны" объявили уже самого Порошенко и прекратили с ним контакты. Зато появилась надежда, что новый президент, обвинявший своего предшественника в нежелании завершить войну с Россией, будет благоразумнее. Теперь и этой надежде приходит конец.

В Москве обвиняют украинское руководство в стремлении выйти из Минских соглашений, выражают неудовольствие в связи со словами Зеленского о причинах Второй мировой войны и дают понять, что без прямого диалога с руководителями "народных республик" никакого прогресса в переговорах не будет. Желание Зеленского обсуждать статус Донбасса с переселенцами, вынужденными покинуть родные места после российской агрессии, Дмитрий Козак назвал "анекдотическим". Вишенкой на торте стало транслируемое российскими медиа письмо руководителей партии депутата Верховной рады Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", в котором Зеленского обвиняют в продолжении политики своего предшественника, обмане избирателей и призывают уйти в отставку. Письмо это связано не только с кремлевским разочарованием, но и с предстоящими осенью местными выборами: ОПЗЖ, рейтинг которой неуклонно растет за счет пророссийской части электората Зеленского и его партии "Слуга народа", стремится окончательно закрепится в нише "единственного настоящего" друга Кремля и "защитника русскоязычных", что может позволить партии закрепиться в восточных и юго-восточных регионах страны. А в центре и на западе победителем вполне могут оказаться партия "Европейская солидарность" Порошенко и близкие к ней силы национал-демократического спектра.

Как ни странно, такие последствия фиаско Зеленского вполне могут устраивать Путина, уже привыкшего играть на рояле разделённой Украины. Но никаких подвижек в решении российско-украинского кризиса они всё равно не создадут. Ни один украинский президент не сможет пойти на условия, которые выдвигает Кремль, потому что выполнение этих условий, сопряженных с фактической утратой суверенитета и "балканизацией" Украины, приведут его к политическому краху. У пророссийских сил всё равно есть электоральный потолок, ограниченный сейчас 30-35 процентами: да, эти силы могут влиять, но не могут решать за всю остальную страну. При этом если Кремль решится на новые территориальные захваты, то Москва только уменьшит количество потенциальных избирателей пророссийских сил, "переведёт" их по ту сторону линии разграничения, как это уже произошло с жителями Донбасса и Крыма.

И поэтому, как ни парадоксально это прозвучит, для того чтобы вернуть в Украину российское влияние в его "домайданных объемах", Киеву нужно вернуть и Донбасс, и Крым - электорат одного только Донбасса просто уже не справится. Но поскольку о возвращении территорий речи не идет, Кремлю и дальше придется переговариваться с украинскими президентами, которые не будут иметь ни возможности, ни мандата пойти на капитуляцию. Имена этих президентов могут меняться, но суть - разочарование Кремля каждым новым хозяином кабинета на Банковой улице и продолжение российско-украинского конфликта - не изменится. Потому что дело не в том, кто на Банковой, а в том, кто в Кремле. И пока в Кремле Путин, и украинцам, и россиянам нужно научиться жить в условиях этой бесконечной войны, которую не остановят ни экономические проблемы, ни пандемия.