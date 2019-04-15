S&P ожидает замедления роста ВВП Украины в 2019г до 2,5% при ослаблении гривни до 28,6 грн/$1

Рост реального ВВП Украины замедлится до 2,5% в 2019 году с 3,3% в 2018 году на фоне снижения темпов роста зарплат и внешнего спроса, "эффекта базы", обусловленного высоким урожаем 2018 года, и снижения роста инвестиций, поскольку бизнес откладывает некоторые решения в ожидании результатов выборов в стране, прогнозирует рейтинговое агентство S&P.

"На протяжении нашего периода прогнозирования - до 2022 года - мы предполагаем, что рост реального ВВП составит в среднем немногим менее 3%", – говорится в отчете агентства, обнародованном на его сайт.

В частности, на следующий год S&P прогнозирует рост 2,8%, на 2021-2022 гг. – по 3%.

По мнению агентства, для ускорения экономического роста Украине придется привлекать больше иностранных инвестиций. В целом инвестиции составили лишь 19% ВВП в 2018 году по сравнению с докризисным уровнем - 30% ВВП в 2007 году, напоминает S&P.

Другим фактором, сдерживающим экономический рост страны, агентство называет слабые показатели кредитования, осуществляемого банковским сектором Украины: с 2014-го по 2018 гг. реальный рост кредитования частного сектора в общей сложности сократился почти на 65%.

"Несмотря на рост номинального ВВП - в среднем на 21% начиная с 2016 года, показатель ВВП на душу населения (по оценкам, $3300 в 2019 году) все еще ниже показателя 2013 года ($3900.) и вернется к этому уровню лишь в 2021 году", – констатирует рейтинговое агентство. При этом оно уточняет, что Украина является третьим после Таджикистана и Узбекистана государством с наиболее низким показателем ВВП на душу населения среди стран Европы и СНГ.

По мнению S&P, существенным риском с точки зрения экономического прогноза для Украины являются результаты президентских и парламентских выборов этого года. "Риск изменения политического курса, вероятно, уменьшится, если действующий президент будет переизбран, поскольку курс Зеленского в том, что касается макроэкономической и внешней политики, не проверен временем", – говорится в сообщении агентства.

По его мнению, после выборов новый президент и правительство, вероятно, должны будут достигнуть нового соглашения с МВФ, которое, как полагает S&P, может предусматривать более жесткие условия в отношении плана проведения реформ.

Агентство напоминает, что в 2019-2020 гг. правительству Украины предстоит выплатить по внешним обязательствам соответственно около $3 млрд и $5,5 млрд (примерно 2% ВВП и около 4% ВВП). Кроме того, в 2019 году выплаты государства по валютным обязательствам, выпущенным на внутреннем рынке, в совокупности составят около $2 млрд (1,5% ВВП).

S&P прогнозируем увеличение дефицита счета текущих операций (СТО) с 3,4% ВВП в 2018 году до 3,9% ВВП в 2019 году и 4,5% ВВП к 2022 году - на фоне роста импорта и несмотря на продолжающиеся значительные денежные перечисления украинцев, работающих за пределами страны. Этот прогноз обусловлен высоким внутренним спросом, волатильностью цен на сырье и рисками для внешней торговли со стороны растущего международного протекционизма, а также снижением доходов от транзита газа с 2020 года из-за запуска "Газпромом" обходных газопроводов.

"По нашим оценкам, валютные резервы НБУ в среднем будут покрывать не более трех месяцев платежей по СТО вплоть до конца 2022 года". Их объем увеличился с $7,5 млрд по состоянию на конец 2014 года до $20,8 млрд по данным на конец 2018 года, напоминает агентство, ожидая их сокращения до $19,9 млрд в этом году и $17,6 млрд в 2022 году.

"Мы прогнозируем дальнейшее снижение курса национальной валюты Украины и обусловленное этим повышение цен, и, соответственно, ожидаем, что уровень инфляции приблизится к целевому показателю НБУ на среднесрочную перспективу (5% +/-1%), но все еще будет его превышать", – отмечает также S&P.

По его оценкам, к концу текущего года гривня ослабнет к доллару до 28,6 грн/$1, к концу следующего – до 29,5 грн/$1, к концу 2022 года – до 30,5 грн/$1.