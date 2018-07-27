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АНАЛИТИКА

Как Пентагон применил против России скандинавский метод борьбы с проституцией

 Алексей КАФТАН / Деловая столица

Обычно оборонный бюджет предусматривает расходы на оружие. Но американские законодатели умудрились превратить в оружие собственно сам документ о военных ассигнованиях. По результатам межпартийных переговоров в обеих палатах Конгресса в финальную версию Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) будет внесена поправка, предложенная министром обороны Джеймсом Мэттисом несколько месяцев назад, но оказавшаяся предметом пристального внимания после хельсинкской встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Дело в том, что Мэттис предложил нечто, формально противоречащее Закону о противодействии врагам Америки через санкции, принятому в минувшем году. Точнее, тем его положениям, которые требуют введения санкций против тех, кто ведет дела с российским военно-промышленным комплексом. По мнению генерала, слабость такого подхода в его неизбирательности, тогда как гибкость может оказаться гораздо полезнее. Так вот, замысел министра состоит в том, чтобы вывести из-под удара тех клиентов российской оборонки, которые готовы отказаться от ее продукции.

Мэттис обратился к Конгрессу с просьбой предоставить государственные гарантии отказа от санкций в отношении тех стран, чья оборона исторически полагалась на советские/российские вооружения, но которые теперь заинтересованы в заключении оборонных контрактов с США. В качестве примеров таких стран Мэттис привел Индию, Вьетнам и Индонезию. Но хотя Палата представителей свою версию законопроекта откорректировала, сенатский комитет по вооруженным силам инициативу завернул, сославшись на то, что полномочий администрации вполне достаточно для исключений из санкционной политики.

Но ревизия действий Белого дома на российском направлении после встречи в Хельсинки позволила вновь вернуться к этой теме. Мэттис написал письмо Конгрессу, в котором говорилось, что, хотя за "дестабилизирующее поведение" Россию необходимо наказать, Конгресс должен "избегать значительного непредвиденного ущерба" долгосрочным интересам США. И это, похоже, подействовало.

В законопроект был внесен пункт, предусматривающий критерии снятия санкций: вы способны доказать, что не имеете отношения к российской разведке, не пытаетесь подорвать международные структуры вроде НАТО, не противодействуете операциям Соединенных Штатов, не предпринимаете шагов, направленных на подрыв оборонно-технического сотрудничества. Если этот этап будет пройден, страна-претендент должна либо продемонстрировать значительное снижение зависимости от "Рособоронэкспорта", либо существенно увеличить закупки американских вооружений.

Упомянутые Мэттисом три страны, по всей видимости, способны пройти процедуру без затруднений. Тем более что каждая из них в расширении оборонного сотрудничества с США видит козырь в соперничестве с Китаем. И здесь очень кстати курс на обострение отношений с Пекином, взятый администрацией Дональда Трампа.

Однако есть и своя специфика. Так, Вьетнам с 2006 по 2014 год нарастил военные расходы на 400%, но американское оружие покупать не спешит, несмотря на то, что Конгресс США снял запрет на его поставки в эту страну. В то же время, Ханой остается одним из главных покупателей российского военторга: сумма заключенных контрактов превышает $4,5 млрд, из которых около миллиарда стоит партия истребителей Су-30МК2, а еще два с лишним пойдет на покупку шести подлодок проекта 636.1 "Варшавянка". Большая часть остатка уйдет на приобретение 64 танков Т-90С.

Что до Индонезии, она является сложным и весьма конкурентным рынком. Однако "Рособоронпром" в 2008-2015 годах имел наибольшую долю на нем ($1,352 млрд плюс пакет заказов на $887 млн) и лишь в прошлом году выпал из тройки лидеров.

Индия же, с одной стороны, уже больше десятка лет как взяла курс на диверсификацию поставщиков. С другой - качество и возможности российских подрядчиков все меньше устраивают Дели. Эпопея с превращением многострадального ТАВКР "Адмирал Горшков" в авианосец "Викрамадитья", передача в лизинг Индии топленной АПЛ "Нерпа", провал МиГ-31 в тендере на новый истребитель и зашкаливающая аварийность "мигов" и "Су" в строевых частях, отказ закупать танки Т-90С для замены идущих на списание Т-72, наконец, скандальный выход из программы создания самолета пятого поколения FGFA (ПАК ФА, он же Су-57) - это лишь некоторые вехи большого пути. В то же время, вовсе отказываться от российских вооружений Дели не намерен - просто теперь он может себе позволить тщательнее выбирать и жестче торговаться. К слову, в июне вышли на финишную прямую переговоры о покупке зенитно-ракетных систем С-400. Сумма контракта может достичь рекордных $6 млрд. Так что в этом случае наиболее ясно видно, что поправки Мэттиса, помимо геополитических, преследуют и откровенно лоббистские цели. Тем более что эти страны относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону, емкость рынка которого уже к 2020 году может достичь $120 млрд. Впрочем, и без того, согласно данным SIPRI, Индия открывает десятку главных импортеров оружия, Индонезия ее замыкает, а Вьетнам следует сразу за ней.

Однако дело, разумеется, ими не ограничивается. Вашингтон продемонстрировал готовность использовать оружейные контракты и в качестве воспитательной меры по отношению к слишком дерзким союзникам. В частности, одновременно с поправками Мэттиса Конгресс принял решение заморозить передачу Турции истребителей пятого поколения F-35. Первые машины уже приняты заказчиком, но останутся в США еще, по меньшей мере, год - пока турецкие пилоты будут осваивать эту технику. Что же до продолжения поставок, то мораторий продлится 90 дней - пока Пентагон будет составлять отчет об ожидаемых издержках, которые может повлечь исключение Турции из программы строительства, в которой участвуют около десятка турецких компаний.

Вторым - и главным вопросом, на который предстоит ответить в отчете - будет вопрос о рисках кражи технологий и чувствительной информации в связи с намерением Анкары купить системы С-400 у России. В общем, правительству Реджепа Эрдогана дали три месяца на то, чтобы либо согласиться сменить "триумфы" на "пэтриоты", либо лишиться и самых совершенных на данный момент самолетов в мире, и участия в программе их производства. Не исключено, что следующей под раздачу попадет Греция, уже имеющая на вооружении российские системы ПРО С-300: на наличие подобных дыр в системе безопасности НАТО администрация Трампа, похоже, закрывать глаза не намерена. В то же время, это послужит сигналом и восточноевропейским членам альянса: мол, не пора ли усилить евроатлантическую интеграцию?

Это сильный удар. РФ экспортирует оружия на суммы порядка $14-16 млрд (причем это реальные деньги, а не дутые ценные бумаги) в год. Вашингтон намерен душить ее контрагентов, а затем ослаблять хватку пропорционально смене арсенала. Это забавным образом напоминает скандинавскую модель борьбы с проституцией: наказывать клиентов и уничтожать спрос до тех пор, пока этот бизнес не станет коммерчески нецелесообразным. Хотя в Москве аналогию вряд ли сочтут уместной.
 

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