Новые требования: украинских строителей заставят отвечать за каждый кирпич

Константин Симоненко / UBR.ua

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №7151, которым вводятся европейские правила вывода на рынок стройматериалов и ввода в эксплуатацию готовых объектов. Речь идет о внедрении консолидированной версии Регламента (ЕС) №305/2011 по строительным материалам, вступившем в силу с 1 июля 2013 года (отменил действие Директивы 89/106 ЕEC).

Он устанавливает конкретные методы проверки по всей цепочке: от производителя до конечного потребителя.

Нормы станут жестче

«Наши инспектирующие органы по сути не работают. И процесс производства стройматериалов и строительства плохо контролируемый. Но и в ЕС были вынуждены заменить Директиву №106 на документ прямого действия - Регламент», - рассказал UBR.ua президент Ассоциация экспертов строительной отрасли Украины Дмитрий Барзилович.

По его словам, директива лишь указывает достижение конкретного результата, не устанавливая средства для него. Зато европейские Регламенты являются актами прямого применения и их исполнение обязательно для всех государств-членов.

«Так же, как и Регламент (ЕС) №305/2011, новый законопроект указывает, что должен делать производитель, дистрибьютор, уполномоченный исполнитель. То есть, расписали функции всех участников рынка стройматериалов. Это главная цель закона», - отметил Барзилович.

Как отметил старший юрист ЮФ «Астерс» Роман Дробоцкий, это не сертификация продукции. Требования усиливаются, но уменьшается административное влияние государства. В законопроекте установлен механизм определения технических характеристик стройматериалов относительно требований к сооружениям.

«Основными задачами проекта является обеспечение безопасности зданий и сооружений. Например, нельзя будет использовать керамическую плитку (разрешенную к применению вообще) на ступенях перед входом в здание, если она во время дождя или зимой скользит, что может привести к травмам», - привел пример Дробоцкий.

Новое жилье, по словам юриста, также должно будет отвечать более жестким нормам по пожарной безопасности, уровню шума и т.п. То есть, когда архитектор собирается проектировать здание, например, возле шумной автомагистрали, он будет обязан учесть этот фактор и использовать шумопоглощающие материалы с учетом особенностей конкретной постройки.

Теперь четко выписано, что все системы вентиляции, освещения, отопления и т.п. должны обеспечивать комфортное существование и безопасное пребывание людей внутри здания. Кроме того, все новые дома должны быть не только энергоэффективными, но и энергосберегающими, то есть экономить энергоресурсы.

«Такое внедрение для строительных организаций в перспективе должно создать четкие и понятные правила ведения бизнеса, установить четкие критерии к изделиям, повысить качество, контроль над производством, а как результат - создать возможность здоровой конкуренции на рынке», - рассказала UBR.ua младший юрист ЮФ «Антика» Юлия Скибина.

По ее словам, положительным моментом является определение терминов, таких как «строительное изделие», «установка», «дистрибьютор» и других, на законодательном уровне, которые часто употреблялись в законодательстве, но не были определены.

«Необходимые технические требования, присутствующие лишь в строительных нормах, регламентах, выводятся на законодательный уровень, что обеспечит лучший уровень развития технического регулирования в строительстве в Украине», - подчеркнула Скибина.

По словам Дмитрия Барзиловича, мы тем самым переводим терминологию на один, понятный язык. Потому что одни и те же термины у нас и в ЕС означают разное: «пороговый уровень», «существенные требования» и тому подобное.

Вмешаются меньше

С другой стороны, государство предлагает осуществить переход на декларативный принцип оценки соответствия строительных изделий, содействие снятию технических барьеров в торговле.

«Теперь производитель строительной продукции обязан предоставлять декларацию эксплуатационных характеристик или техническое свидетельство об апробации. В этих документах должны указываться характеристики по механической стойкости, пожарной безопасности, энергоэффективности и тому подобное», - рассказала UBR.ua партнер K.A.C.Group Татьяна Кузьмич.

По словам Романа Дробоцкого, технические свидетельства (ст.29) применяются для вывода на рынок новых видов стройматериалов, для которых еще нет стандартов. Сейчас выдачей технических свидетельств занимается Минрегионстрой, а в будущем это станет прерогативой нового коллегиального органа - Комиссии технического регулирования, которая будет состоять из 25 человек.

«Будет введена система технической апробации в строительстве, состоящая из органов технической апробации, бюро по оказанию технической информации по вопросам строительных изделий, комиссия по техническому регулированию в строительстве. Функции участников процесса еще должны быть уточнены соответствующими подзаконными актами. На практике это будет означать, что новая система (в идеале) будет работать в конкурентной среде, а не согласно нормированию со стороны Минрегионстроя и подведомственных ему структур», - уточнил руководитель практики недвижимости в Eterna Law Станислав Герасименко.

Законопроектом также определяются обязательства всех участников рынка (производителей, импортеров, уполномоченных представителей), которые производят или распространяют в Украине импортированные строительные изделия.

«Для выхода на рынок строительных изделий его участники обязаны провести декларирование эксплуатационных характеристик строительного изделия, но не обозначено в каких именно случаях. Законопроект также вводит четкие критерии, когда производитель не обязан составлять такую декларацию», - сказала Юлия Скибина.

Например, когда строительное изделие несерийного производства изготовлено индивидуально по специальному заказу как неотъемлемая составляющая сооружения или создано прямо на стройплощадке для применения в конкретной постройке согласно строительным нормам.

Кроме того, законопроект внедряет использование упрощенных процедур, что включает в себя возможность не проводить испытание строительного изделия, с целью минимизации усилий производителя при определении типа строительного изделия.

«Например, можно использовать результаты испытаний других производителей при выпуске аналогичного товара, если, конечно такой производитель дал свое разрешение», - заметил Роман Дробоцкий.

Кому поможет

Юристы считают, что четкие требования защищают права потребителей. Ведь после вступления в силу нового закона новоселы начнут получать от своих строителей исчерпывающую информацию о качестве и безопасности зданий.

При этом застройщики, как и прежде, смогут пользоваться услугами посредников. Однако последним придется работать в четких рамках.

Сейчас их нет. И частный предприниматель вполне может купить на заводе партию цемента, развести ее золой, чтобы затем продать побольше смеси и неплохо заработать. Однако по новым требованиям эта схема не сработает. Поскольку все посредники должны будут отчитываться перед надзорным органом - сколько было куплено цемента на заводе и сколько впоследствии перепродано.

Наценку разрешат, но четко оговоренную, а продать фальсификат будет уже непросто.

«Они не смогут наворачивать больше рыночной стоимости. То есть производитель отпускает дистрибьютору товар на 10% дешевле, чем он стоит для потребителя на рынке. Вот его маржа. А не 50% или 150%. Нельзя будет купить 100 кг цемента одной марки и продать потом 600 кг той же марки», - рассказал Дмитрий Барзилович.

Должен появиться контроль над продукцией. Для того, чтобы в случае обрушения можно было провести расследование: пройти по всей цепочке поставщиков стройматериалов вплоть до прямого производителя. Так как на каждом этапе все продавцы должны проверить документацию, вовремя ли были проведены испытания, есть ли декларация производителя и т.п.

Кроме того, каждый из посредников будет нести ответственность за условия хранения и транспортировки. Например, цемент должен быть либо во влагоустойчивой упаковке, либо храниться без доступа влаги.

«Производитель будет говорить, что я выпустил материал такого-то стандарта. И найти по цепочке, где произошло смещение показателей материала, будет легко либо по бумаге, либо в электронном виде», - заметил эксперт.

Например, производитель обязан хранить 10 лет техдокументацию и декларацию эксплуатационных характеристик. Производитель, дистрибьютор и импортер также в течение 10 лет обязаны хранить информацию о реквизитах, местонахождении всех, кто поставил им товар (строительное изделие) и кому они продали его.