Когда Александр Лукашенко получит паспорт Вейшнории

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Не случившаяся встреча президентов союзных вроде бы России и Беларуси на учениях "Запад-2017" заслуживает самого пристального внимания.

История с запланированной и отмененной встречей Лукашенко и Путин в ходе учений "Запад-2017" довольно темная. Докопаться до правды в ней куда труднее, чем выкопать вручную окоп полного профиля. В российской прессе появлялись сообщения, что Лукашенко якобы прилетит, чтобы стоять в тени Путина, наблюдая за учениями в Ленинградской области. Пресс-служба Лукашенко заявляла, что тот будет присутствовать на учениях только в Беларуси и, вообще, официального приглашения наблюдать за Путиным на учениях в России ему не поступало. Путину тоже якобы направляли приглашение приехать в Беларусь, но ответа не последовало.

Затем в ситуацию вмешалась Украина - ну а как без нее? Секретарь СНБО Александр Турчинов, к слову, находящийся с Александром Григорьевичем в тесной коммуникации и в достаточно теплых, насколько это вообще возможно с Лукашенко, отношениях, сообщил, что тот отменил поездку в Россию, во-первых, из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к белорусам, а во-вторых, чтобы не раздражать самих белорусов. Поскольку не все они рады видеть у себя российских вояк, в особенности с учетом первого пункта.

Возможно, повлиял и еще один фактор, не упомянутый Турчиновым: визит Путина в Беларусь в ходе учений мог вызвать дополнительную напряженность в отношениях Лукашенко с Западом, где на совместные российско-белорусские маневры и без того смотрят чуть более неприязненно, чем солдат на вошь. Но при этом саму Беларусь рассматривают скорее как потенциальную жертву российской агрессии, чем как ее соучастника.

Словом, даже из этих соображений ехать в Ленинградскую область Лукашенко было совсем ни к чему.

С другой стороны, совместные учения как уступка России Минску были необходимы. Москва при этом решает свои задачи: бряцает ржавым железом под носом у НАТО. А Лукашенко решает свои. Например, в СМИ мелькают сообщения о том, что Россия и Беларусь в ближайшее время обсудят газовый контракт, в рамках которого Минск получит от Москвы существенный кредит на 10 лет.

Иными словами, Лукашенко, как обычно, должен был совершить аккуратный маневр между молотом и наковальней. И не исключено, что явная несогласованность действий российской и белорусской группировок - это тоже его сигнал Западу: не надо принимать российско-белорусский военный союз слишком серьезно. А заодно дает возможность россиянам продемонстрировать полный набор ляпов и провалов. Вы что-нибудь слышали о белорусских потерях в ходе учений? Нет? Я тоже. Лукашенко России хотя и союзник, но садиться за компанию с Путиным в холодную лужу он вовсе не намерен, у него совсем другие планы.

Но Путин, в свою очередь, тоже просчитывает игру Лукашенко. Особо перебирать он не может: Беларусь - последний союзник России на западном направлении. И союзник, прямо скажем, довольно ветреный. Кремлю остается одно - непрерывно кошмарить Александра Григорьевича, удерживая его от слишком длинных шагов в сторону Запада.

По ведомству таких кошмаров проходит, вероятно, и танковая дивизия, поднятая без согласования с Минском по тревоге из Подмосковья и срочно направленная в Беларусь, но затем затерявшаяся где-то в пути, до срока. Или автопробег прокремлевской организации "Национально-освободительное движение" (НОД), пронесшийся, как шабаш, по полуночному Минску, когда в колонне автомобилей с российскими номерами, изукрашенных георгиевскими ленточками, российскими триколорами, портретами Путина, пятиконечными звездами, наклейками ЛДНР и прочей сатанинской символикой, катил грузовик с огромной картой России, включавшей в свои границы также и Беларусь.

Иными словами, Путин непрерывно тестирует реакции и Лукашенко, и Запада на различные провокации, простукивая их слабые места. То, что аннексия Беларуси входит в его планы, очевидно. Остановка лишь за реализацией с минимальными издержками для России.

Лукашенко же, в свою очередь, маневрирует, стараясь не подставлять уязвимых мест и создать ситуацию, сулящую России в случае такой игры ва-банк максимум проблем. И потому относительно дикой танковой дивизии он заявил, что, мол, все билеты на маневры проданы, роли расписаны и никаких новых российских частей Беларусь на свою территорию не пропустит. А гопников из НОД просто предпочел демонстративно не заметить. Во-первых, они того и ждут, чтобы их начали отлавливать поштучно, а у России был повод покричать о белорусских фашистах.

А во-вторых, тот факт, что им вот так запросто дали кататься по Минску без согласования своего пробега, говорит о том, что многие чины из белорусского МВД считают указания из Москвы более приоритетными, - значит, и громко кричать ни к чему. А надо тихо, не афишируя, чистить силовиков дальше, пока все московские корешки не будут выдернуты. Намек на то, что ему не мешает запастись паспортом Вейшнории, Лукашенко отлично понял - он вообще такие вещи ловит на лету. Я, к слову, удивляюсь, как это создатели "вейшнорского МИДа" еще не додумались послать Александру Григорьевичу вейшнорский паспорт и заверить его, что в случае российской оккупации Беларуси он всегда сможет рассчитывать в Вейшнории на политическое убежище.

Шутки шутками, но Вейшнория в ее условных границах - тоже явный сигнал Лукашенко, причем исходящий именно из Москвы. Ее восточный край повторяет участок линии Керзона. Москва определенно намекает, что вовсе не претендует на всю Беларусь и готова поделиться с Польшей и с прибалтами, как некогда делилась Польшей с Германией. Причем Кремль, начав агрессию и остановившись на границе Вейшнории, во-первых, облегчит себе переваривание проглоченной Беларуси, оставив противникам "русского мира" территорию для бегства. Во-вторых, создаст ситуацию, когда Западу придется эту территорию хотя бы ограниченно признавать, например, как неоккупированную часть Беларуси и брать под свою защиту. А в-третьих, все-таки оставит какую-никакую буферную зону. Так что и сама Вейшнория, и ее границы - все это намного серьезнее, чем может показаться.

Кроме того, как сообщают сразу несколько источников, учения "Запад-2017" вовсе не закончатся 20 сентября. Точнее, закончится только их официальная часть, а дальше, в неофициальном продолжении, может случиться много интересного. Например, применение в ходе учений ЯО. Или неожиданная оккупация Беларуси - в том случае, если для этого возникнет благоприятная ситуация.

Естественно, что Лукашенко таких ситуаций старается не создавать. Например, не оказываться на территории России в окружении российских военных. В том числе и в Ленинградской области, как бы ностальгично-притягательно ни звучало для Александра Григорьевича это название. И вообще, не приближается слишком близко к российской границе, а, напротив, держится поближе к границам Вейшнории. Так, на всякий случай. Судя по всему, история с Павлом Грибом была в Минске проанализирована и выводы сделаны. Иной вопрос, что реакции будут очень осторожными и непубличными, но они, вне всякого сомнения, будут.

Александру Григорьевичу не привыкать плескаться в тесной ванне с российским крокодилом, и он достиг в этом виде экстремального спорта большого искусства. Вот и сейчас он решает сразу несколько задач, притом решает успешно.

Во-первых, демонстрирует Западу свое нежелание слишком сильно сближаться с Россией, а также то, что другого выхода, кроме сегодняшней половинчатой политики, у него просто нет и что Запад, если он не желает получить от Беларуси в лучшем случае огрызок в виде Вейшнории плюс кучу беженцев и проблем в придачу, должен его поддерживать. Ничего, если даже и без любви. Любовь Александр Григорьевич готов обрести в другом месте.

Во-вторых, демонстрирует России верность союзническому долгу, но не бесплатно, а в обмен на газовый контракт, на кредит и на возможности поставлять в РФ все что угодно. Как белорусского, так и реэкспортного происхождения. Беларусь очень круто поднялась и на европейских санкциях против России, и на ответном российском эмбарго, ее внешний товарооборот стремительно вырос. Когда Россия закончится, Минск начнет разводить индусов - там уже серьезно работают над этим на перспективу. Но пока Россия не рухнула и способна предложить что-то полезное в хозяйстве - газ, нефть или деньги, она будет для белорусов самым желанным объектом развода.

В-третьих, демонстрирует собственным гражданам, какая это гадость и пакость - российские "зеленые человечки", несущие с собой вонь и хамство "русского мира". "Русский мир" вообще очень полезно видеть и обонять вблизи, это напрочь отбивает все иллюзии и всякое желание иметь с ним что-то общее.

В общем, "Запад-2017" - это очень сложное явление. Как тот слон, которого встретили четверо слепых и каждый при ощупывании осознал его по-своему. Так что в заявлении Лукашенко о том, что он договорился с российским коллегой Путиным о раздельном наблюдении за совместными учениями по причине их масштабности, тоже есть доля истины. И по этой же причине - из-за сложности неоднозначности политической составляющей учений - лишний раз видеть Владимира Владимировича лично Александру Григорьевичу было совсем ни к чему. Вот они и не увиделись. По этому поводу вспоминается один из анекдотов "от Никулина".

Из города А в город Б вела единственная одноколейка железной дороги, по которой ходили поезда по очереди: сначала из А в Б, потом из Б в А. Все было хорошо, пока один из диспетчеров не перепутал время выхода. Два поезда одновременно вышли навстречу друг другу. Но катастрофы не случилось. Поезда не встретились.

Не судьба...