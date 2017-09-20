Сергей Алексашенко: Сечин признался прямо, что акции «Роснефти» никому не нужны, ну вот просто никому не нужны





Отрывок передачи "Персонально Ваш" на радиостанции "Эхо москвы".



Я.Широков

- Вопрос от слушателя Александра из Москвы: «Как вы прокомментируете продажу доли ««Роснефти» китайской компании с непрозрачной структурой владения?»

С.Алексашенко

- Яков, а чего здесь комментировать? Собственно говоря, мы на эту тему, кажется, говорили прошлый раз или две недели назад, когда обсуждали распечатку разговора Улюкаева и Сечина, когда Сечин признался прямо, что акции «Роснефти» никому не нужны, ну вот просто никому не нужны. Вот нужно всякие какие-то примочки...

И теперь мы, вообще-то говоря, возвращаясь к тому, что мы наблюдали в конце прошлого года и начале этого года, когда, помните, Игорь Иванович Сечин приходит к Владимиру Владимировичу Путину и говорил: «Владимир Владимирович, уже всё продали. Уже такие классные у нас инвесторы. И деньги уже бюджет получил...». Потом выяснялось, что, вообще-то, еще не продали и деньги еще бюджет не получил. А потом выяснилось, что деньги были банком даны в кредит.

Но все равно, хорошо, прошло какое-то время - и организаторы этой сделки получили ордена и медали из рук президента Российской Федерации, ну типа всё - сделка осталась в тумане, потому что собственники и бенефициары этой компании сингапурской были неизвестны, кто там в каких долях. Вроде как отстали.

Потом выясняется, что та тема, про которую я очень много говорил, что кредит Intensa... вообще-то говоря, кредит западного банка означает, что вы первое: по нему должны платить процент, а второе: вы должны рано или поздно вернуть.

Так вот, дивиденды, которые платит «Роснефть», они недостаточны для обслуживания этого кредита. И выяснилось, что для этого консорциума Glencore с Катаром, это как чемодан без ручки, то есть вот доходов от него мало, денег уже своих кто-то сколько заложил. Катар - 3 миллиарда, Glencore- 300 миллионов. И пришлось срочно искать, кому бы все это дело перепродать.

Ну, дураков, как говорится, у нас нет, и акции «Роснефти»... ну, Glencore свои сливки уже снял, свою сметану - получил контракт на 5 лет по продажи российской нефти, то есть он свое уже отбил, соответственно, нужно было кого-то другого найти. Ну вот, нашли какую-то не очень понятную китайскую компанию, происхождение денег которой неизвестно... По китайским понятиям она не очень большая, по российским понятиям она чуть ли не гигант индустрии. Но она тоже не хотела покупать. Она ведь, собственно говоря, согласилась купить только в нагрузку. Ей дали кредит в российских банках, за счет которого она купила.

То есть я так понимаю, что акции «Роснефти» теперь находятся в залоге у российских банков. И если китайская компания вдруг не расплатится по этому кредиту, то владельцами акции «Роснефти» будут те самые российские государственные банки, которые у всех на слуху. Поэтому комментарий, извините, что затянулся такой.

Это, вообще говоря, не продажа китайцам, а это продолжение истории по приватизации «Роснефти». «Роснефть», она такая, привлекательная компания, она замечательная компания, она фантастические результаты демонстрирует. Но, к сожалению, находится еще и под санкциями. Ее акции по большому счету в таком объеме - 19, 5%... ну нет желающих их покупать, просто нет и всё. Только в нагрузку с кредитом российских банков.