Газпром не сможет обойтись без транзита через Украину

Высокий спрос на газ в Европе и ремонты на газопроводе Ямал-Европа привели к тому, что транзит российского газа через Украину в августе побил многолетний рекорд для летних месяцев. Несмотря на конфликт двух стран, «Газпром» наращивает использование украинского маршрута, и по итогам года транзит может приблизиться к 100 млрд кубометров, максимуму с 2011 года. Если спрос на российский газ в Европе удержится на этом уровне в ближайшие годы, «Газпрому» придется пойти на переговоры с Киевом о новом крупном транзитном контракте: альтернативные новые газопроводы Nord Stream 2 и «Турецкий поток» не смогут полностью заменить этот маршрут.

Транзит российского газа через Украину в августе побил многолетний рекорд, достигнув 8,82 млрд кубометров, следует из данных «Газпрома». Это повторение результатов ноября-декабря 2016 года и уступает лишь поставкам в январе 2017 года (9,35 млрд кубометров), в целом такой объем разительно отличается от традиционных цифр для летних месяцев. Точные данные по транзиту через Украину «Газпром» раскрывает помесячно лишь с середины 2016 года, но если оценивать только основной транзитный поток газа в Западную и Центральную Европу (без учета Балкан, Турции, Молдавии), то в августе транзит стал самым большим с декабря 2013 года (5,2 млрд кубометров).

Августовские показатели объясняются как ростом спроса на российский газ, так и ремонтными работами на газопроводе Ямал-Европа через Белоруссию и Польшу, вследствие чего примерно 300 млн кубометров транзитного газа было в августе переброшено на украинский маршрут. Спрос на российский газ в Европе поддерживается как ростом его использования в энергетике, так и необходимостью заполнения подземных хранилищ (ПХГ), опустошенных после прошлой холодной зимы. Заполнение ПХГ в ЕС на начало сентября по-прежнему отстает от динамики 2016 года на 8% (примерно 7 млрд кубометров).

Между тем с 11 по 22 сентября будет полностью остановлен на ремонт газопровод Nord Stream, Ямал-Европа заполнен полностью, и поэтому поток газа через Украину в эти дни может вырасти на 150-160 млн кубометров в сутки. Уже по итогам января-августа украинский транзит вырос на 23,4%, до 61,9 млрд кубометров. При сохранении динамики за год транзит может приблизиться к 100 млрд кубометров, это максимум с 2011 года.

Пока собеседники "Ъ" в отрасли воспринимают рекордные поставки «Газпрома» в Европу в этом году, скорее, как исключение из правил, вызванное совпадением ряда благоприятных факторов: погода, сравнительно низкая цена на газ и умеренный уровень конкуренции. По данным "Ъ", сейчас в «Газпроме» ожидают роста экспорта в дальнее зарубежье (ЕС без Прибалтики плюс Турция) до 185 млрд кубометров и сохранения его в диапазоне 165-185 млрд кубометров в год в среднесрочной перспективе.

Но если динамика спроса на российский газ будет более оптимистичной, у «Газпрома» могут возникнуть проблемы: после 2019 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной, монополии может не хватить экспортных мощностей. План «Газпрома» заключается в строительстве Nord Stream 2 (55 млрд кубометров) и «Турецкого потока» (32 млрд кубометров) при сохранении транзита через Украину до 15 млрд кубометров в год. При использовании новых газопроводов на 90% (очень высокий показатель) «Газпром» будет располагать совокупно около 93 млрд кубометров мощностей для замены украинского маршрута. Это меньше прогнозного транзита через Украину в этом году, но достаточно, если считать по контрактным объемам потребителей «Газпрома». Это обстоятельство может стать основой для переговоров о новом транзитном контракте с Украиной, который бы позволил Киеву сохранить большую часть газотранспортной системы (собеседники "Ъ" оценивали необходимый для этого объем транзита в 30 млрд кубометров в год).