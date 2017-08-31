Белорусско-китайская граница. Когда КНР покончит с СНГ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Белорусско-китайская граница. Когда КНР покончит с СНГ

 Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Прикрываясь стратегическим партнерством, Китай отбирает у России контроль над сателлитами.

Беларусь и Китай намерены подписать межведомственный протокол о пограничном сотрудничестве. Помимо повода для шуток о том, что чем шире будет украинско-грузинская граница, тем уже украинско-китайская", это дает повод поразмыслить и о масштабности китайских планов по отбиранию у России контроля над постсоветским пространством, тем более что некоторые из них уже успешно реализованы.

Вхождение в Центральную Азию

Китайское проникновение на постсоветское пространство началось практически сразу же после того, как оно перестало быть советским. Сначала экспансия была медленной и осторожной. Но за 26 лет достигла такого размаха, что позволяет задуматься: так ли уж полностью подконтрольны РФ процессы в Содружестве Независимых Государств.

В середине 90-х Китай институциолизовал "Шанхайскую пятерку" - форум, призванный ускорить процесс разрешения приграничных споров между КНР и бывшими республиками СССР. Структура переросла в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), идеологи которой повторяют, что "шанхайский дух" - это атмосфера взаимопонимания и взаимной поддержки. Забывая уточнить, что в конце концов поддержанными были только позиции Китая. И в результате все граничащие с Китаем бывшие республики СССР (о ужас: даже путинская Россия) отдали Поднебесной немножко своей территории.

Но без последствий это прошло только в России, население которой, вероятно, уже тогда видело в Путине будущего "собирателя земель". То, что он отдал китайцам куски "исконно русской" на Амуре и потенциальные куски "исконно русской" в Центральной Азии, предпочли не заметить. А в центральноазиатских странах заметили, что территории уменьшились, и устроили акции протеста. Особенно в Кыргызстане, руководство которого, во-первых, не успело полностью утвердить авторитарный режим, столь же эффективный, как и у соседей; а во-вторых, отдало Китаю заселенные людьми земли с историческими памятниками.

Поэтому в Кыргызстане в начале 2000-х начались серьезные протестные акции. Разгон одной из них привел к человеческим жертвам и к новым протестам. Тогда президенту Аскар Акаеву удалось удержать власть. Но его смела следующая волна массового народного гнева, которая получила название "Тюльпановой революции" 2005 года.

Пойти на столь вредные для внутриполитического имиджа территориальные уступки Китаю руководители Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана были вынуждены, очевидно, из-за осознания альтернативы: возвращения в состав или под полный контроль России. Ведь последняя никогда особо не скрывала своих планов реинкарнировать Советский Союз в виде интеграционного объединения, все принципиальные вопросы о деятельности которого будут решаться в Кремле: ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕЭП, Таможенный союз, Евразийский экономический союз.

Для достижения этой цели Москва постоянно противодействовала развитию отношений постсоветских стран с Западом. При этом она использовала все доступные ей методы давления на бывшие республики СССР:

- политические, действуя через институты СНГ или заостряя проблему "русскоязычного населения" в постсоветских странах;

- военные, создав ряд "замороженных конфликтов" (Карабах, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия) и постоянно намекая на возможность вторжения для защиты "братьев", как это позже случилось в Грузии и Украине;

- экономические, ограничивая доступ на свои рынки товаров из стран СНГ, препятствуя транзиту их товаров по своей территории, применяя "энергетический шантаж" и т.д.

В полной мере ощутили это на себе и страны Центральной Азии (ЦА), зажатые посреди континента между Россией, ее партнерами Китаем и Ираном, разрушенным неспокойным Афганистаном и Каспийским морем. Особенно обидно было небедным энергетическими ресурсами Казахстану, Туркменистану и Узбекистану, ведь РФ пыталась объединить их нефть и газ в единый пул со своими, чтобы перепродавать с выгодой для себя Западной Европе и использовать в качестве инструмента "энергетического шантажа" против Восточной.

Чуть-чуть лучше в этом плане себя чувствовал Казахстан, успевший в 90-х "втиснуться" со своей нефтью в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, но из-за общей границы с РФ он был гораздо уязвимее в военно-политическом контексте: большое количество русскоязычных в северных областях страны могло поспособствовать возникновению там аналога ЛДНР в любой выгодный Кремлю момент.

Газовая война

Все попытки построить из региона трубопроводы в западном направлении (в том числе и в Украину) наталкивались на яростное сопротивление Москвы, использовавшей неурегулированность вопроса о разделе Каспийского моря. В конце концов, благодаря отсутствию альтернативы своим транзитным трубопроводам, Кремль "подмял" под себя и все поставки центральноазиастких энергоресурсов европейским постсоветским странам: договоренности российского и туркменского президентов от апреля 2003 года законтрактовали на Россию весь туркменский газ на 25 лет (в ответ РФ согласилась на отмену Туркменистаном института двойного гражданства, вследствие чего русскоязычное население страны должно было выбирать: выезжать в Россию или становиться туркменами; благодаря этому в российской публицистике стала расхожей формула "газ в обмен на людей").

Последствия этой сделки мы ощутили в ходе "газовых войн" 2006 и 2009 годов, а Туркменистан - после прекращения поставок газа в РФ из-за взрыва газопровода Средняя Азия - Центр (тот же 2009 год), случившегося, совершенно случайно, конечно, в тот момент, когда "Газпром" начал испытывать проблемы со сбытом своего газа в Европе. Ашхабад, чья валютная выручка на 90% состоит из "газовых" денег, мог погрузиться в дефолт и хаос.

Мог бы, если бы вместе с соседями не ухватился несколькими годами раньше за единственно возможного в той ситуации альтернативного России партнера - Китай. С ним Россия до сих пор играет в выстраивание альтернативного западному "полюса", поэтому ее противодействие налаживанию отношений КНР со странами ЦА выглядело бы как-то нелогично. Тем более, что центральноазиатские энергоресурсы рассматривались Пекином и в качестве стратегического резерва на случай, если бы Вашингтон и его союзники объявили морскую блокаду китайских портов, через которые в основном и поступало энергосырье от арабов и африканцев.

Китайские кредиты не только помогли удержаться на плаву экономикам стран ЦА, но заложили основу для многих инфраструктурных проектов. Важнейшими из которых, конечно же стали нефтепровод из Казахстана и газопровод из Туркменистана. Российские СМИ много писали о том, что Китай выкачивает из стран ЦА сырье, в ответ заваливая их готовой продукцией (в основном "ширпотребом"), да еще и насыщает китайскими рабочими. Но, во-первых, все то же самое можно сказать и о России, с той лишь разницей, что она поставляет Поднебесной и немного готовой продукции - вооружения, которыми Пекин интересуется все меньше, благодаря копированию оставшихся у Кремля еще со времен СССР технологий. А во-вторых, иного выхода у постсоветских режимов и не было: Запад требовал реформ в обмен на инвестиции, а Россия - полной политической лояльности, граничащей с подчиненностью (да еще и не особо выполняя свои инвестиционные обязательства, что было видно хотя бы на примере Кыргызстана, так и не получившего в 2015 году денег на строительство каскада Камбаратинской ГЭС, обещанных ему за вступление в Евразийский экономический союз).

Китай же выдвигал только одно политическое требование: противодействовать уйгурским экстремистским организациям, поддерживающим сепаратистов в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе КНР. А насчет прав "китаеязычного" населения не вспоминал, коррумпированность местных режимов не критиковал (и порой успешно ею пользовался), превращая Центральноазиатский регион в свой стратегический тыл. При этом, по мере возможностей, старался сделать этот тыл как можно более стабильным, способствуя экономическому развитию всех стран ЦА.

Особенно ярко это проявилось на примере газопровода Туркменистан-Китай. Во-первых, первые его три нитки поставляют в Китай не только туркменский, но и казахский с узбекским газ. Во-вторых, четвертая нитка, строительство которой началось в первых числах августа нынешнего года пройдет по территориям Таджикистана и Киргизии, наполнив бюджеты этих бедных стран "транзитными" деньгами (в дополнение к тем, что Бишкек получает за экспорт Пекину золота, а Душанбе - за экспорт редкоземельных металлов).

Шелковая удавка для российских амбиций

С началом реализации китайского мегапроекта "Один пояс, один путь" российские СМИ начали твердить, что страны ЦА будут уже не только сырьевым, но и логистическим "придатком" Китая. А также о том, что КНР намерена перенести в регион "грязные" производства, нуждающиеся в дешевой рабочей силе, чтобы у себя строить производства уже на новом технологическом уровне - более автоматизированные (переход стран Запада на этот уровень называют одной из основных причин вывода капиталов из Поднебесной, так как потребность в недорогих китайских рабочих руках стала меньше). Но странам региона сейчас не до заглядывания в следующие этапы научно-технического прогресса. Им бы занять рабочие руки, высвобождаемые не только из-за оскудения рынка сбыта своих товаров в обедневшей вследствие санкций России, но и из-за возвращения из нее же трудовых мигрантов. Ну и поступления в бюджет от запущенных на китайские деньги предприятий (в одном только Казахстане собираются построить 51 завод) странам региона, серьезно пострадавшим от падения цен на энергоресурсы, не помешают.

Более безопасным выглядит Китай для постсоветских стран и в качестве геополитического партнера. Он, конечно, тоже "задирает" соседей территориальными претензиями (Индию и Бутан - в Тибете, Японию - в Восточно-Китайском море, а пять стран Юго-Восточной-Азии - в Южно-Китайском, в районе островов Спратли), но делает это намного осторожнее, чем Россия. Фактически, он на опыте последней понял уровень допустимости "быкования" на международной арене и пытается остаться на той ступени "борзоты", которая сошла РФ с рук в 2008 году. То есть, эскалации давних ("замороженных") конфликтов, но не создания новых, как это сделала Россия в Украине в 2014-м. Пекин постепенно утверждается на спорных территориях, получая за это только порицания от международного сообщества, а не разрушительные для экономики санкции.

В результате этих процессов Кремль теряет влияние не только на ставшую жертвой его агрессии Украину (товарооборот между странами за три года сократился в пять раз). Но и на страны, до сих пор декларирующие политическую и экономическую лояльность ему, что видно из доклада российских ученых "Китайская стратегия освоения постсоветского пространства и судьба Евразийского союза". Согласно этому исследованию, Китай опередил Россию в качестве торгового партнера в нескольких постсоветских странах, а товарооборот некоторых из них с Китаем превышает товарооборот с Россией в разы.

Например, доля КНР во внешней торговле Таджикистана составляет 42%, а России - 18%. С Кыргызстаном ситуация еще более показательна: 57% против 17%. То, что это едва ли не самые бедные из стран СНГ, не должно сильно смущать. Они (а потом и вся Центральная Азия) оказались то ли испытательным полигоном, то ли флагманом процесса китайского проникновения в ранее подконтрольные Кремлю регионы. В целом товарооборот КНР со странами ЦА возрос с 1992 года в как минимум в 60 (по другим оценкам - в 100) раз.

Отжать у Москвы

Не менее успешно китайцы действуют и в других частях СНГ. Вслед за Центральноазиатским, они освоили и Кавказский регион - следующее звено одного из направлений проекта "Один пояс, один путь". Тут также следует отметить, что наибольшую динамику роста товарооборота с Китаем демонстрирует союзная России Армения: 2000 по 2015 г. доля товарооборота этой страны с Китаем в общем ее товарообороте выросла в 50,5 раз (у Грузии - в 18 раз, в успешно продающем Западу энергоносители Азербайджане - лишь в 2,7 раза). Но торговлей интересы КНР на Кавказе не ограничиваются: она реализует в станах региона крупные инвестиционные проекты. Прежде всего, конечно же, инфраструктурные.

Но наиболее впечатляющим результатом продвижения китайских интересов на постсоветском пространстве считается высокий уровень сотрудничества Поднебесной с Республикой Беларусь. Эта страна первоначально интересовала Китай благодаря своему технологическому и промышленному потенциалам, третьим в СНГ после российского и украинского. И главным достижением китайцев в прошлые десятилетия было получение от белорусов технологий, в том числе и оборонительных, которые им не хотела продавать РФ. Товарооборот между странами за 25 лет вырос почти в 100 раз, хотя большое негативное для Беларуси торговое сальдо часто становится темой для критики (поговаривали и о реэкспорте китайских товаров в Россию и Европу под видом белорусских).

Реализует Китай в Беларуси и серьезные инвестиционные проекты, хотя как и в случае с Украиной времен Януковича, трудно определить на какой стадии и реализации находятся многие из них: власти говорят, что все уже строится или вот-вот начнет строиться, а на практике реализовываются лишь немногое из заявленного. Но в вышеупомянутом докладе говорится: "К очевидным результатам белорусско-китайского инвестиционного сотрудничества следует отнести реализованные проекты реконструкции автомобильных и электрификации железных дорог..., модернизация ряда электростанций..., запуск с китайского космодрома "Сичан" белорусского телекоммуникационного спутника "Belintersat-1"".

Перекос в сторону инфраструктурных проектов, присутствовавший еще до объявления о начале реализации "Пояса и пути", свидетельствует о том, что одним из преимуществ Беларуси для Китая было ее географическое положение, которое китайцы собирались использовать как площадку для усиления экономического проникновения в Европу (в этом также есть сходства с китайской стратегии в Украине).

Таким образом, "окучивание" китайцами российских сателлитов в СНГ, даже входящих в контролируемые Кремлем региональные объединения ОДКБ и ЕАЭС, достигло размеров, достаточных для того, чтобы уже даже российские эксперты начали говорить о переходе многих стран СНГ в зону влияния Китая.

А с началом реализации проекта "Один пояс, один путь", который имеет сходные черты с ЕАЭС, но привязывает экономики постсоветских стран к китайской, а не российской, появились и версии о скорой кончине пророссийского экономического интеграционного объединения. Ведь помимо широких экономических связей с Китаем на выбор властей Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана повлияет и их задолженность перед Поднебесной, которая в случае центральноазитских стран превышает долги перед Россией в разы: Астана должна Пекину в два раза больше, чем Москве, а Бишкек - в пять.

Так что удержать от развала организацию, когда она будет мешать реализации китайского проекта, у россиян особых шансов нет. А ведь она является одним из символов "собирательства земель" Владимиром Путиным, и именно из-за отказа вступить в нее (тогда она называлась не "Евразийским экономическим" а "Таможенным союзом") Кремль развязал агрессию против Украины.
 

ПО РУБРИКАМ

18:20 Круп­ней­шие бан­ки го­то­вят но­вую крип­то­ва­лю­ту

17:22 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 31 ав­гу­ста со­ста­вил 25,6940 грн

16:37 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 31.08.17

14:26 Курс ев­про сни­жа­ет­ся 31 ав­гу­ста из-за со­об­ще­ний о не­га­тив­ном от­но­ше­нии ЕЦБ к его укреп­ле­нию

14:11 Ази­ат­ские ин­дек­сы вы­рос­ли 31 ав­гу­ста на стат­дан­ных из Ки­тая и США

13:03 НБУ про­дал на аук­ци­оне в чет­верг $44,3 млн по кур­су 25,68 грн/$1

12:35 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 30.08.2017

10:42 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 31 ав­гу­ста

10:33 Це­на зо­ло­та про­дол­жа­ет сни­жать­ся 31 ав­гу­ста на укреп­ле­нии дол­ла­ра

10:02 НБУ про­дал 30 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 7 280 млн гри­вен

09:55 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 30 ав­гу­ста умень­шил­ся на $7,6 млн до $178,3 млн

08:21 Дол­лар про­дол­жа­ет до­ро­жать 31 ав­гу­ста на силь­ной ста­ти­сти­ке по ВВП и рын­ку тру­да США

07:54 Nasdaq Composite вы­рос тре­тью сес­сию под­ряд на фоне ро­ста ак­ций тех­но­ло­ги­че­ско­го сек­то­ра

30.08 В сре­ду НБУ про­да­вал дол­ла­ры на меж­бан­ке через за­прос луч­ше­го кур­са

30.08 В Син­га­пу­ре раз­ра­бо­та­ют еди­ный QR-код для пла­те­жей

• дальше…

18:08 Нефть ак­тив­но до­ро­жа­ет 31 ав­гу­ста, но­ябрь­ская Brent под­ня­лась вы­ше $52 за бар­рель

17:47 Це­ны на дизтоп­ли­во в опте вы­рос­ли на 130 грн/т - до 22 140 грн/т

16:44 Мис­сия МВФ при­бу­дет в Укра­и­ну 12 сен­тяб­ря для ана­ли­за вы­пол­не­ния усло­вий по про­дол­же­нию кре­ди­то­ва­ния

14:30 Це­ны на бен­зин и дизтоп­ли­во 31 ав­гу­ста не из­ме­ни­лись

12:59 Роз­нич­ная це­на ав­то­га­за 31 ав­гу­ста кор­рек­ти­ру­ет­ся по­сле ажи­о­таж­но­го скач­ка

12:23 СКМ ку­пи­ла го­с­па­ке­ты ак­ций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн

11:46 ФГИ про­дал блок­па­кет "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1 млрд грн, це­на про­да­жи бо­лее чем вдвое пре­вы­си­ла стар­то­вую

11:29 ФГИ про­дал блок па­кет "ДТЭК Днипроэнерго" по стар­то­вой цене

10:33 Це­на зо­ло­та про­дол­жа­ет сни­жать­ся 31 ав­гу­ста на укреп­ле­нии дол­ла­ра

10:10 Минэнер­го­уг­ля Укра­и­ны ре­ко­мен­до­ва­ло по­вы­сить це­ну уг­ля гос­шахт на 10% с 1 сен­тяб­ря

• дальше…

15:31 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 ав­гу­ста 2017 го­да

10:54 Пре­зи­дент Син­га­пу­ра по­ки­да­ет свой пост пе­ред вы­бо­ра­ми

10:21 Бе­ло­рус­ско-ки­тай­ская гра­ни­ца. Ко­гда КНР по­кон­чит с СНГ

09:35 Рост цен, бед­ность и без­ра­бо­ти­ца воз­глав­ля­ют спи­сок са­мых ост­рых про­блем рос­си­ян - опрос

09:21 Пре­зи­дент США и гла­ва Пен­та­го­на разо­шлись во мне­ни­ях по КНДР

09:01 У Мак­ро­на есть се­рьез­ные раз­но­гла­сия по укра­ин­ско­му во­про­су с Пу­ти­ным - СМИ

08:53 Ли­лия Шев­цо­ва: Все, что ка­са­ет­ся дли­тель­но­сти, жиз­не­спо­соб­но­сти и устой­чи­во­сти пу­тин­ско­го ре­жи­ма - это во­прос со мно­ги­ми не­из­вест­ным

08:06 В США впер­вые одоб­рен вид ген­ной те­ра­пии для борь­бы с ра­ком

30.08 Ав­стрия не бу­дет экс­тра­ди­ро­вать Дмит­рия Фир­та­ша в Ис­па­нию

30.08 Рос­сий­ская ра­ке­та «Со­юз» не­удач­но вы­ве­ла на ор­би­ту шесть спут­ни­ков

30.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 ав­гу­ста 2017 го­да

30.08 Bloomberg: Рос­сия го­то­вит экс­трен­ные кре­ди­ты, чтобы спра­вить­ся с кри­зи­сом бан­ка "Открытие"

30.08 Свод­ный ин­декс до­ве­рия в ев­ро­зоне в ав­гу­сте об­но­вил мак­си­мум за 10 лет - 111,9 пунк­та

30.08 Ми­нюст США про­ве­ря­ет де­я­тель­ность Uber

30.08 Дру­зья Пу­ти­на ото­бра­ли у Яну­ко­ви­ча "крым­ское Межигорье"

• дальше…

14:02 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

12:02 Экс­пер­ты на­зва­ли ос­нов­ную схе­му, по ко­то­рой в Ки­е­ве стро­ят объ­ек­ты с на­ру­ше­ни­ем стро­и­тель­ных норм

28.08 Стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь бу­дет сто­ить свы­ше 11 млрд гри­вен

28.08 Moody's по­вы­си­ло кре­дит­ный рей­тинг Укра­и­ны с по­зи­тив­ным про­гно­зом

23.08 КП Ки­ев­пастранс объ­яви­ло тен­дер на за­куп­ку ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных си­стем опла­ты про­ез­да

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

• дальше…

14:02 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

13:50 Быв­ший под­чи­нен­ный Са­до­во­го рас­ска­зал, как тот осва­и­ва­ет "мусорные" день­ги

11:37 По­ро­шен­ко ввел в дей­ствие ре­ше­ние СНБО от 10 июля по ки­бер­без­опас­но­сти

09:01 У Мак­ро­на есть се­рьез­ные раз­но­гла­сия по укра­ин­ско­му во­про­су с Пу­ти­ным - СМИ

08:53 Ли­лия Шев­цо­ва: Все, что ка­са­ет­ся дли­тель­но­сти, жиз­не­спо­соб­но­сти и устой­чи­во­сти пу­тин­ско­го ре­жи­ма - это во­прос со мно­ги­ми не­из­вест­ным

30.08 Ав­стрия не бу­дет экс­тра­ди­ро­вать Дмит­рия Фир­та­ша в Ис­па­нию

30.08 Об­раз жерт­вы: Вы­иг­ра­ет ли По­ля­ков ги­брид­ную вой­ну с НАБУ?

30.08 Рус­ские не сда­ют­ся! За­чем Ра­би­но­ви­чу вой­на с "Оппоблоком"

30.08 Дру­зья Пу­ти­на ото­бра­ли у Яну­ко­ви­ча "крым­ское Межигорье"

30.08 Ко­мис­сия раз­ме­ром с пен­сию: Как ра­бо­та­ет бан­ков­ская си­сте­ма "Л-ДНР"

29.08 Курт Вол­кер: Меж­ду ок­ку­па­ци­ей Кры­ма и Дон­бас­са нет ни­ка­ких раз­ли­чий

29.08 Кто тот Ми­ша-"Мультик", ко­то­рый го­да­ми кон­тро­ли­ро­вал Ни­ко­ла­ев

29.08 Щу­ка, рак и па­у­ки в бан­ке. Что го­то­вит для стра­ны "пат­ри­о­ти­че­ская оппозиция"

29.08 Кремлев­ские на­деж­ды. "Оппоблок" и Ра­би­но­вич сыг­ра­ют в раз­ные иг­ры

29.08 По схе­ме Они­щен­ко. Ко­гда НАБУ по­тре­бу­ет кро­ви бра­тьев Дуб­не­ви­чей

• дальше…

17:20 Смарт­фо­ны, у ко­то­рых нет бу­ду­ще­го: Sony анон­си­ро­ва­ла но­вый флаг­ман Xperia XZ1 и XZ1 Compact

15:01 Флаг­ман LG V30 пред­став­лен офи­ци­аль­но

13:39 Hyperloop по­ста­ви­ла но­вый ре­корд — 355 км/ч

12:52 Smart при­ду­мал го­род­скую ма­ши­ну бу­ду­ще­го без ру­ля и пе­да­лей

11:08 Вне­до­рож­ник Nissan Armada по­лу­чит жид­ко­кри­стал­ли­че­ский экран, вмон­ти­ро­ван­ный в зер­ка­ло зад­не­го ви­да

30.08 Но­вый Porsche Cayenne: но­вое шас­си, по­во­рот­ные зад­ние ко­ле­са и сен­сор­ные кноп­ки

30.08 Ха­ке­ры КНДР ата­ку­ют бир­жи крип­то­ва­лют

30.08 Ми­нюст США про­ве­ря­ет де­я­тель­ность Uber

30.08 Google пред­ста­ви­ла плат­фор­му до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти ARCore, ко­то­рая в первую оче­редь бу­дет до­ступ­на для раз­ра­бот­чи­ков

30.08 Aston Martin пе­ре­ве­дёт ав­то­мо­би­ли на ги­брид­ные и элек­три­че­ские си­ло­вые уста­нов­ки

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

29.08 BMW пред­ста­ви­ла спор­тив­ную вер­сию элек­тро­мо­би­ля i3s

29.08 В Ки­тае за­пре­ти­ли ано­ним­ные пуб­ли­ка­ции в ин­тер­не­те

29.08 Взрыв­ной рост рын­ка са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей ожи­да­ет­ся по­сле 2020 го­да

29.08 Лик­ви­ди­ро­ван мас­штаб­ный ботнет из Android-устройств

• дальше…

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

21.08 Barclays сле­дит за пре­бы­ва­ни­ем со­труд­ни­ков на ме­стах с по­мо­щью дат­чи­ков

19.08 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

18.08 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно