Ю.Латынина: Я поняла, почему в Кремле радовались победе Трампа. Они составляли мнение о нем на основе разводок





Отрывок программы "Код доступа" на радиостанции "Эхо москвы".

И я хочу рассказать еще одну грандиозную историю, которую, конечно, я уже рассказала в «Новой газете», поэтому я буду рассказывать ее чуть-чуть по-другому. Но я не могу против нее найти. Это, конечно, тот скандал, который происходит сейчас с сыном Трампа, с Трампом-младшим, который повстречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

И я напомню, что это была вообще за история. И, все-таки, знаете, перед тем, как рассказать эту историю, я вам расскажу другую.

Мне звонит мой приятель и говорит: «Слушай, у меня проблемы вот с таким-то, условно говоря, с крупным кремлевским чиновником. А вот такой-то, вот, Икс мне звонит и говорит, что может мне помочь. Скажи, пожалуйста, можно ли встречаться с Иксом или нельзя?» И я говорю: «Слушай, с Иксом ни в коем случае нельзя встречаться, потому что он разводила и негодяй. Потому что не то, что говорить с ним нельзя, чего-то просить от него - с ним нельзя встречаться. Потому что ты не знаешь, как он использует твои слова. И нормальному человеку не может в голову прийти, что он сделает с твоими словами. Потому что он придет к тебе и скажет там: «У тебя проблема с Сечиным - я ее решу», а потом он придет к Сечину и скажет: «Слушай, вот такой-то хотел, чтобы я тебя убил».

И вот в России образовался целый класс таких людей. Они живут от вранья к вранью, и они занимаются тем, что называется «разводка» и что... Вот, удивительно: это слово не переводится на английский язык. Это такой специфический образ российской жизни и заработка. Их нельзя встречаться. Как сейчас это на своей шкуре понял Дональд Трамп-младший. Вот, англичане по этому поводу говорят, что таких людей нельзя касаться 10-футовым шестом.

Я напоминаю, как это всё происходило. Декабрь 2012-го, в США вступает в силу закон Магнитского. И через 9 месяцев суд города Нью-Йорка в соответствии с этим законом арестовывает активы компании, которая называется «Prevezon Holdings». И «Prevezon» этот контролирует некий Денис Кацыв, сын Петра Кацыва, крупного чиновника, который потом в 2014 году стал замом главы РЖД Владимира Якунина, Благодатного огня нашего. И, вот, сын этого зама Благодатного огня в рамках особой благодати обзаводится в США активами и недвижимостью на миллионы долларов.

Вы спрашиваете «Причем тут Магнитский?»? Будете смеяться, не причем. Единственная проблема этой компании «Prevezon» заключалась в том, что она была клиентом той же прачечной, что и фирмы, через которые шли деньги, убившие Магнитского.

Причем, это не первые активы, которые арестованы за рубежом у Кацыва. У них забрали (или у него) израильтяне в 2005-м 5 миллионов долларов за отмывку денег. В 2012 7 миллионов долларов на счету Кацыва заморозили в Швейцарии. То есть единственной страной, которую происхождение этих миллионов Кацыва не интересовало, была Россия.

И, вот, после ареста счетов этот «Prevezon» развивает бурную деятельность. Вы не поверите, но в феврале 2014 года этот самый Денис Кацыв встречается в Риме со спецагентом ФБР Джоном Пензой, и говорит... Я здесь цитирую письмо прокурора Пхита Бхарара, что «надо организовать вторую встречу уже с участием чиновника, отца Петра, чтобы поделиться с властями США, - цитирую, - информацией о криминальной деятельности в России». В обмен, видимо, на разморозку счетов и иммунитет.

То есть вы представляете эту картину маслом, да? У нас на всех перекрестках кричат, что Навальный - иностранный агент, мы со всех сторон окружены врагами, а тут чиновник, сын чиновника встречается с агентом ФБР и говорит, что «Папочка тоже вам согласен чего-то рассказать. Но, вот, только вот миллиончики наши».

Естественно, Петр Кацыв сейчас всё отрицает, но вы сами вольны, верить кому - верить письму прокурора Бхарара или отрицаниям Петра Кацыва.

И вы спросите, почему Кацыва еще не поперли с работы. А на самом деле, очень всё просто. Вспомните вот это слово «разводка». Потому что кто вам сказал, что Кацыв не проложился прежде, чем не просить об этой встрече с американской администрацией? Потому что любой умный разводчик на месте Петра Кацыва - он бы как поступил? Он был получил благословение у людей с погонами, потом получил бы у этих глупых американцев гарантию неприкосновенности, а потом бы рассказал им, что 230 миллионов долларов из российского бюджета украл никто иной как Уильям Браудер. Он же обещал криминальную деятельность в России? Ну вот, получите.

Классная была бы разводка, но она не удалась, потому что американцы просто отказались встречаться с Кацывом-старшим.

Тогда началась долгая кампания «Prevezon'а» за разморозку этих денег, и в ней было 2 перла. Я вам расскажу один. Вот, в Америке, когда люди являются истцами, они должны делать так называемое deposition, то есть они должны рассказывать перед адвокатами все обстоятельства дела. И издержки их теоретически должно оплачивать государство, особенно если у них замороженные счета. То есть часть счетов под это дело можно разморозить.

И вот приезжают туда эти несколько человек - Кацыв, Литвак и Крит, и они представляют американскому суду счет на 50 тысяч долларов, они говорят, что «Это наши издержки». Они говорят, что «Вы знаете, вот мы тут обедали в ресторане». В ресторане они пообедали на 793 доллара, и там было 18 блюд, 8 порций граппы и 2 бутылки дорогого вина. А вот эта госпожа Весельницкая, их российский адвокат, который всюду ходила с переводчиком и ни слова не говорила по-английски... И, кстати, она статуса адвоката никакого в США не имеет, она там не сдавала на соответствующую лицензию. Она остановилась в отеле, где номер стоит 995 долларов. Причем, она переехала в этот отель только после того, как они на суде услышали, что да, издержки будут оплачены.

И, естественно, был дикий скандал, потому что прокурор когда увидел этот счет, у него вылупились зенки, он написал письмо судье, а это письмо слили в прессу. И вы можете себе представить, какое это впечатление оказало на судью? 50 тысяч долларов погуляли, умные, развели американское государство.

Это еще было не всё. Дальше они представляют в американский суд заявление Олега Лурье, известного нашего в кавычках журналиста, который, мягко говоря, пользовался репутацией. Ну, я не знаю, кто хуже него пользовался репутацией. Наверное, только Хинштейн и Караулов. Но я думаю, что Лурье непобедим, да? Троица сливных бачков.

И вот этот Лурье... Если вы помните, он однажды наехал на еще более отвратительного персонажа, бывшего сенатора Слуцкера и в итоге попал в тюрьму (шантажировал он его). Да? И в итоге Лурье (он сидел в этом СИЗО вместе с Магнитским) вдруг в своем заявлении рассказывает, что он с Магнитским встречался в тюрьме, и Магнитский жаловался ему на то, что его подставили, и опасался за свою жизнь. То есть читай, вот, Лурье только что не свидетельствует, что Магнитского убил Браудер.

Более того, Лурье утверждает, что после того, как он вышел из тюрьмы, он рассказал эту историю как раз Наталье Весельницкой, адвокату Кацыва, а также поделился своими открытиями с создателями фильма о смерти Магнитского, честнейший журналист Лурье честнейшей компании НТВ, которой фильм был показан в октябре 2014 года.

Но и это еще не всё, потому что согласно предоставленным в американский суд показаниям Лурье, после того, как Лурье стал рассказывать о своих встречах с Магнитским, к нему подошли посредники от Браудера. Они встретились с ним. Они попытались купить честнейшего журналиста Лурье за 100 тысяч фунтов, которые он с негодованием отверг.

У журналиста Лурье сложилось честнейшее впечатление, что эти посредники действовали в интересах Марка Фейгина, который, как объясняет Лурье американскому суду, был адвокат «Pussy Riot».

А дальше Лурье (это показания его американскому суду) объясняет в суде города Нью-Йорка почтенному Томасу Гризе (судье), кто такие «Pussy Riot». Цитирую: «Постыдное представление, устроенное этими девицами, мягко говоря с распущенной моралью, которые пытались опорочить основание церкви. Оно было использовано в совершенно искаженном виде многими врагами России против России в целом».

И ко всему этому еще приложена аудиозапись беседы Лурье с агентом Браудера. И в этой аудиозаписи агент Браудера говорит (цитирую дословно): «Вы можете поинтересоваться, как Браудер лихо в штатовских судах разбирается. У него там прекрасно всё прихвачено».

То есть еще раз, я повторяю, если вы сидели и не упали, вот в качестве доказательства праведности своей позиции эти прекрасные люди приносят в американский суд американскому судье рассуждения журналиста Лурье о том, что у Браудера в американских судах всё схвачено. И это происходит не по НТВ, не в программе Соловьева. Это приносится в американский суд в качестве доказательства того, что Магнитского убил сам Браудер.

Ну, понятно, чем всё это кончилось - тем, что в мае 2017 года этот «Prevezon» согласился выплатить американским властям сумму, которая больше, чем в 10 раз превышала сумму. которую власти США смогли бы выручить за счет продажи конфискованной у «Prevezon'а» недвижимости.

А совершенно отдельной частью всей этой истории, о которой я тоже рассказываю в «Новой газете», был вояж по Америке адвоката Натальи Весельницкой. Сама по себе Наталья Весельницкая - я не буду характеризовать этот удивительный персонаж, который гораздо ближе к Химкам и всяким подмосковным прокурорам (она там бывшая жена какого-то подмосковного прокурора, отсюда знакомство с Чайкой). Там было совершенно невероятное. Меньше, чем через неделю после встречи с Трампом-младшим эта Весельницкая посещает показ фильма про Магнитского, который по утверждению Браудера она, собственно, и организовала. Это тот самый фильм Некрасова, в котором рассказывается, что Магнитского убил Браудер.

На следующий день она присутствует в Вашингтоне на слушаниях Комитета Конгресса по иностранным делам и сидит в первом ряду. Потом она ужинает с Даном Рорабахером - это республиканец-конгрессмен, давний друг России. Там еще около 20 гостей на ужине.

И, собственно, на все те действия Уильям Браудер подал сейчас жалобу в американские органы власти. Он утверждает, что Наталья Весельницкая и еще ряд республиканцев, в частности, Рон Делламс и тот же самый... Ну, Рорабахера как раз Браудер не называет. Он говорит, что они действовали как иностранные лоббисты без регистрации, и более того, самое парадоксальное, что когда Весельницкой отказывают в визе, то Генеральный прокурор США тогдашний Лоретта Линч своим разрешением разрешает Весельницкой въехать по особому такому праву, которое называется «immigration parole».

И самое удивительное, что все люди, которые видели эту лоббистскую кампанию, они сказали: «Это была самая непрофессиональная лоббистская кампания, которую мы когда-либо видели». И вот эта реплика абсолютно ключевая для понимания всей лоббистской активности Натальи Весельницкой.

Потому что, вот, американские лоббисты - они-то дураки, они считают, что целью лоббиста является отмена или принятие закона. А российский лоббизм - это о другом, это развести начальство на бабки и произвести впечатление.

И, вот, что произошло на встрече Весельницкой с Трампом-младшим? На первый взгляд, это абсолютная глупость, да? Какой-то промоутер Эмина Агаларова Роб Голдстоун сообщает Трампу-младшему, что российский королевский прокурор через госпожу Весельницкую готов передать компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший встречается. Вместо этого получает рассказ о том, что надо отменить акт Магнитского. Голдстоун говорит, что «это была самая дикая чепуха, которую я когда-либо слышал». Ну, не понятно, зачем добиваться встречи с Трампом-младшим, обещать ему компромат на Клинтон, потом говорить о Магнитском. С точки зрения американского здравого смысла это ровно противоположный результат: собеседник потерял время и взбешен твоей наглостью.

Это если не учитывать правил российской разводки. Потому что цели и задачи разводчика - они кардинально отличаются от задач лоббиста. Потому что... Ну, обещать компромат на Клинтон - для начала это экономия. Вот, вы просите встретиться по делу Кацыва. Чего доброго, запросят за организацию огромные деньги. А, вот, в рамках разводки логики разводки... Я сейчас говорю вообще - я не говорю о ком-то конкретно. Вот, можно же написать, что «Смотрите, мы какие крутые. Мы встретились с Трампом-младшим, он теперь у нас в кармане. И вообще это стоило нам, типа, 2 миллиона».

И, собственно, вы знаете, я, наконец, поняла после этой истории о том, почему в Кремле радовались победе Трампа. Потому что они составляли мнение о нем на основе разводок. Потому что у них все были такие. Потому что у них агент Зед доложил, что он встретился с садовником Трампа и купил Трампа за миллион. Потом агент Икс доложил, что он встретился, я не знаю, с парикмахером Трампа и купил Трампа за миллион.

И самое последнее. Вы знаете, кто, на самом деле, противостоял закону Магнитского? Хиллари Клинтон. Это говорил Билл Браудер. И более того, Хиллари Клинтон и ее администрация не только на 2 года заморозили вступление в силу билля, который был внесен в Сенат в июне 2010 года, но ровно перед тем, как этот билль был внесен в Сенат, Билл Клинтон посетил Москву и получил за свое выступление 500 тысяч долларов. И даже есть email, опубликованный Wikileaks, в котором сотрудник штаба Клинтон говорит, что, цитирую, «Мы убили историю Блумберг, которая пыталась связать позицию Клинтона по закону Магнитского с 500-тысячной речью, которую Билл Клинтон дал в Москве».