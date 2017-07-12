Siemens придется пересматривать отношения с Россией

Глава Siemens Джо Кезер встречался с Владимиром Путиным через полторы недели после аннексии Крыма.

В Берлине до сих пор исходили из того, что ни одна немецкая компания не нарушала санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году из-за российской аннексии Крыма. И вот теперь случился прецедент. На полуостров, по всей видимости, попали две газовые турбины Siemens, хотя ЕС запретил поставлять туда энергетическое оборудование. Скандал еще только разгорается, но уже сейчас ясно: как бы ни развивались события, немецкому концерну придется внести серьезные коррективы в свой российский бизнес.

Обвинение в нарушении контракта и иск в арбитраж

"Надо будет подумать, что все это означает для наших отношений с Россией. Продолжать вести дела, будто ничего не случилось, мы не сможем", - заявил 11 июля агентству Reuters источник в мюнхенской штаб-квартире Siemens. Агентство использовало это высказывание в заголовке развернутого сообщения, из чего можно сделать вывод, что анонимный собеседник заслуживает доверия и точно передает царящие в руководстве компании настроения.

А настроения эти весьма решительные. В тот же день, 11 июля, немецкий электротехнический гигант подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании "Технопромэкспорт", входящей в структуру российской государственной корпорации "Ростех". Ее возглавляет Сергей Чемезов, который в свое время по линии КГБ работал вместе с Владимиром Путиным в ГДР и считается близким другом российского президента.

Siemens обвиняет своего российского партнера "Технопромэкспорт" в нарушении договора, в котором специально было прописано, что заказанные у немецкого концерна четыре турбины предназначаются исключительно для планировавшейся электростанции в Тамани, т.е. должны быть установлены на черноморском побережье России и ни в коем случае не попасть в Крым.

Посол ФРГ говорит о серьезном обмане

"Мы гарантированно не стали бы поддерживать что-то, что представляет собой уголовное наказуемое деяние", - заверил агентство Reuters источник в концерне. "Ни одна немецкая компания не может позволить себе быть заподозренной в нарушении санкционного режима", - подтвердил DW Михаэль Хармс (Michael Harms), исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft).

Эта влиятельная организация, лоббирующая интересы работающих в России немецких компаний и имеющая хорошие отношения с правительством РФ и кремлевской администрацией, в этом конфликте полностью встала на сторону Siemens. "Поставка газовых турбин производилась в соответствии с контрактом, совместимым с санкциями. С тех пор компания Siemens прикладывает интенсивные усилия к тому, чтобы не допустить нарушения требований договора российской стороной", - подчеркнул Михаэль Хармс.

Таким образом, в Восточном комитете пришли к выводу, что в данном случае российская госкомпания сознательно нарушила письменную договоренность с немецким партнером. К такой же точке зрения склоняется и посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch). В интервью "Интерфаксу" он заявил 11 июля: "Есть все основания полагать, что если то, что произошло, действительно является правдой, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию".

Правительство ФРГ "пристально следит" за развитием событий

Так что в истории с турбинами речь пошла уже о нарастающем кризисе доверия между немецким бизнесом и российскими властями, а вовсе не о чисто коммерческом конфликте двух частных хозяйствующих субъектов, как 12 июля пытались заверить московское бюро DW в министерстве энергетики РФ. А ведь после введения санкций ЕС именно немецкий бизнес активно и последовательно выступал за продолжение экономического сотрудничества с Россией и ратовал за скорейшую отмену штрафных мер, хотя бы поэтапную.

При этом в первых рядах шел именно концерн Siemens. Его глава Джо Кезер (Joe Kaeser) еще в марте 2014 года, через полторы недели после аннексии Крыма, демонстративно встречался в Москве с Владимиром Путиным, чтобы тем самым подчеркнуть желание продолжать работу в России. И вот теперь, судя по всему, российская сторона этого верного немецкого партнера серьезно подставила. Или он сам подставился - по наивности, доверчивости или какой-то другой причине.

Возможным нарушением санкций уже заинтересовалась мюнхенская прокуратура. За возникшей ситуаций "пристально следит" правительство Германии, сообщил 12 июля, отвечая на вопрос DW, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, необходимо "максимально быстро и всесторонне" разобраться в этом "особом и совершенно недопустимом случае". В Берлине, отметил он, ждут сейчас ответов от концерна Siemens.

Он сразу же создал в своей мюнхенской штаб-квартире рабочую группу, расследующую турбинный инцидент. И эта группа, как сообщило агентство dpa, уже распространила свое расследование на все подразделения концерна в России и на всех его российских партнеров. В конечном счете такое расследование вполне может привести к крупномасштабному пересмотру бизнеса на российском рынке.

До сих пор Siemens считал его одним из ключевых, однако после 2014 года выручка концерна в России сократилась в два раза и составила в минувшем хозяйственном году 1,2 миллиарда евро. Это примерно 2 процента глобального годового оборота немецкого гиганта.