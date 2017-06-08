Как план Путина вернуть миллиарды из офшоров дал обратный эффект

Агентство Reuters сообщает, что проводимая с 2014 года политика деофшоризации имеет негативный эффект, так как многие российские миллиардеры сохраняют свой бизнес в России, но при этом не являются налоговыми резидентами, проводя в стране менее 183 дней, что позволяет им не декларировать свои офшорные активы.

Агентство отмечает появление нового класса предпринимателей - "полуизгнанников", которые стремятся избежать принятого в 2014 году "закона о деофшоризации".

"Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом - бюджет что-то потерял", - прокомментировал ситуацию Владимир Потанин, который в российском списке Forbes занимает восьмую строчку.

Он также отметил, что остался налоговым резидентом, однако знает несколько случаев, когда бизнесмены, перестав быть налоговыми резидентами в России, сохраняли часть своих инвестиций в РФ.

Рейтер подчеркивает, что статистика, отражающая количество бизнесменов, которые перестали быть налоговыми резидентами, отсутствует. Однако источник близкий к Кремлю заявил агентству, что почти третья часть из 500 самых богатых людей страны приняли решение покинуть Россию после начала политики деофшоризации в 2014 году.

"СЕЙЧАС ЭТО НЕВОЗМОЖНО"

Некоторые собеседники Рейтер сказали, что помимо общего недоверия к государственным институтам состоятельные россияне также отказываются от налогового резидентства из опасений, что раскрытие их офшорных компаний российским налоговым органам приведет к тому, что эта информация будет использована против них самих.

"Первое, о чем говорят предприниматели, это большое чувство недоверия. Недоверие ко всему, недоверие друг к другу, недоверие к государству", - сказал ректор московской школы Сколково Андрей Шаронов.

Один из ведущих российских бизнесменов, сидя в кожаном кресле в офисе в одном из самых престижных районов Москвы, сказал, что он принял решение об отказе от резидентства с неохотой.

Необходимость проводить большую часть года вне дома доставляет неудобства, но из-за инвестиционного климата в РФ он и его партнеры подыскивают покупателей на их российский бизнес и думают сфокусироваться на зарубежных активах, сказал он.

"Не было бы закона о КИКах, я был бы здесь и платил налоги здесь. Но сейчас это невозможно", - сказал он.

Большую часть года он проводит время в одной из стран Евросоюза, где его семья обосновалась некоторое время назад, или ездит на встречи в другие страны. Такой стиль жизни, по его словам, стал обычным для его коллег с момента принятия закона: "Многие люди жили здесь и платили налоги. Теперь они это не делают".

Другой российский миллиардер сказал Рейтер, что он и часть его знакомых перестали быть российскими налоговыми резидентами из-за этого закона.

"Мы сидим все в ожидании того, что будет хуже. И, понятно, в этой обстановке желание инвестировать снижается", - добавил он.

После трех лет рецессии российская экономика стабилизируется, но до сих пор не вернулась к устойчивому росту.

Закон о деофшоризации - это часть целого ряда факторов, которые отбивают у людей охоту инвестировать в Россию, сказал старший партнер консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd Крис Уифер.

"Говорить об увеличении роста (ВВП) до 4 процентов, на которые надеются российские официальные лица, совершенно нереалистично без резкого роста иностранных инвестиций", - сказал Уифер.

По словам предпринимателей, говоривших с Рейтер, решение последовать новым правилам предполагало значительные отчисления юристам, консультантам для аудита офшорных активов и расчета налогов, а также тонны бумажной работы, после которых они всё равно несли риски того, что будут платить дополнительные налоги.

Их также беспокоит сохранность конфиденциальной информации в стране, где на рынках лежат компакт-диски с надписями, что они содержат налоговые базы данных.

Адвокатское бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры в своем исследовании сказало, что почти две трети респондентов отметили, что они или их клиенты сталкивались с утечкой конфиденциальной информации из госорганов.

"Никто не хочет показывать деньги", - сказал один из крупнейших российских бизнесменов, который также входит в список топ-100 предпринимателей РФ по версии Forbes. Он не сказал, перестал ли он быть налоговым резидентом.



В соответствии с законом о контролируемых иностранных компаниях, все российские налогоплательщики, находящиеся в стране более 183 дней, должны отчитываться о принадлежащих им офшорах. Ранее российские бизнесмены имели право не декларировать свои доходы за рубежом.