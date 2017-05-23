Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Донбасс стал для россиян идеальным полигоном для проверки новейшей "антиНАТОвской" техники.

В очередной сводке по Донбассу от нардепа Дмитрия Тымчука и "Информационного сопротивления" в числе прочего была обнародована информация о возможном испытании новых российских артиллерийских высокоточных боеприпасов для ствольной артиллерии и минометов.

По всей видимости, речь идет о системе "Краснополь" - аналог нашего "Квітника". Это очень дорогое оружие, эффективность которого россияне давно пытаются оценить на практике. То есть, вполне вероятно вскоре мы можем услышать о крайне разрушительных обстрелах наших тыловых объектов за 40-50 км от линии противостояния. Есть большая доля вероятности, что это один из ответов российского командования на резко усилившиеся возможности нашей артиллерии, которая с каждым днем дает все более точную и эффективную "ответку". Этому способствует уже отработанная в боях связка антиминометный радар - беспилотник - самоходная артиллерийская установка.

Не сказать, что использование новейшего российского оружия в зоне АТО является чем-то уж из ряда выходящим - начиная с лета 2014 г. российские военные используют Донбасс как полигон для испытаний новейшего вооружения. В этом плане наша война является настоящим "подарком" для российского военпрома.

Дело в том, что Москва по-прежнему готовится к противостоянию с НАТО на европейских просторах и под это "заточены" практически все образцы новой техники и вооружения. А вот испытать в реальных боевых условиях за последние десятилетия было фактически негде. Две чеченские кампании и война в Сирии, во-первых, сильно отличаются по географии и противнику, тут скорее речь может идти о контрпартизанских операциях, война с Грузией в 2008 г. была слишком скоротечной.

А как раз Донбасс - идеальный в этом отношении полигон. Географически - европейский театр боевых действий, противник - регулярная армия, хотя и вооруженная по стандартам Советской армии 1980-х гг. Однако присутствуют стационарные позиции, линия фронта, массовое использование беспилотников, временами даже западной техники (как-то противоминные радары американского производства). Да и ВСУ за годы войны строится с использованием американского и европейского военного опыта и по их лекалам.

Поэтому уже с первых дней начала крупномасштабной войны (июль 2014 г.) в боях отмечена техника российского производства. Причем очень часто - новейшая, только недавно поступившая в войска. Наверное, первый такой пример - это бои за освобождение Славянска, когда 6 июня с помощью ПЗРК "Верба" (принят на вооружение в 2013 г.) был сбит самолёт-разведчик Ан-30Б. В руки нашей разведки тогда попали остатки боевой части ракеты, а позже появилась информация, что запуск осуществила спецгруппа, испытавшая таким образом новый ПЗРК в полевых условиях.

Потом был трагический обстрел полевого лагеря в Зеленополье 11 июля 2014 г., где россияне со своей территории применили реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", которая начала поступать в подразделения российской армии в 2012 г. Это модернизированный вариант 122-мм РСЗО "Град", который вдвое эффективнее своего предшественника - так, некоторыми типами боеприпасов он может бить на 90-100 км (напомним, что предельная дальность применения "Града" - 40 км). Позже в позиционных боях 2015 г. на Луганщине отмечено применение также "антиблиндажных" ракет, которые запускались из РСЗО "Торнадо-Г". Особенностью такого боеприпаса являлось то, что он проникает непосредственно в инженерное сооружение и взрывается внутри.

Активно применялись россиянами на Донбассе в период прямого вторжения также новейшие российские танки Т-72Б3, Т-72БА и Т-90А "Владимир". Интересно, что это была вынужденная мера после того, как россияне и коллаборанты столкнулись на Луганщине с "Булатами" 1-й отдельной танковой бригады.

Стоит сказать, что результаты их применения, мягко говоря, неоднозначные. Так, несколько Т-72Б3 были подбиты, а один даже попал в руки наших бойцов под Иловайском и достаточно эффективно использовался против старых хозяев.

Однако самое большое количество новой техники россияне применили в системе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. После того, как наши штурмовики стали наносить крайне чувствительные потери бандформированиям в приграничных боях в срочном порядке россияне перебросили несколько новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Есть информация, что с помощью этих систем российская сторона сбила как минимум два штурмовика Су-25 и один боевой вертолет Ми-24.

Что касается средств радиоэлектронной борьбы, то на Донбассе за 2014-2017 гг. отметился весь спектр таких средств. Тут и РБ-341С "Леер-3", и Р-378Б "Борисоглебск-2", и Р-330Ж "Житель", и "Торн", и еще много чего. Все это позволяло россиянам в особо критические моменты противостояния - Иловайск, битва за Луганский и Донецкий аэропорты, зимняя операция под Дебальцево - практически полностью глушить всю связь в районе боевых действий, таким образом серьезно влияя на ход боевых действий. Кроме того, из-за такой насыщенности новейшей техники было крайне осложнено применение нашими военными беспилотников, очень часто россияне имеют возможность также слушать переговоры наших военных.

Кроме того, на Донбассе отметились практически все типы дронов, которые состоят на вооружении российской армии: "Гранат-1", "Гранат-2", "Форпост", "Орлан-10", "Элерон-3СВ". в ходе боев они неоднократно сбивались нашей ПВО.

Тут же стоит сказать об особенностях применения новейшей техники. Ее эксплуатируют исключительно подготовленные российские военнослужащие, потому что (по понятным причинам) среди местных боевиков нельзя найти квалифицированный персонал, да и никакого доверия к ним нет.

Причем каждое использование нового образца тщательно планировалось и обеспечивалось соответствующими мероприятиями по охране и обороне. Даже к охране не привлекались местные кадры.

То есть, кроме техники, в боевых условиях "обкатываются" подразделения и даже курсанты выпускных курсов военных училищ (прежде всего артиллерийских). Их появление в зоне АТО фиксируется нашей разведкой еще с июля 2014 г. во время боев за погранпереход Изварино.

В заключение стоит высказать робкую надежду, что наши компетентные органы собирают все факты использования такого вооружения для будущих международных судов против российских военных.