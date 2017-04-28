Можно ли считать отставку Аграмунта победой Украины

Сергей ИЛЬЧЕНКО, Деловая столица

Москве был нужен не столько визит высокопоставленных представителей европейского истеблишмента в Сирию, сколько дискредитация европейских структур.

Несомненно, Педро Аграмунта, пока еще президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, подставили россияне. Притом совершенно сознательно. Зачем? И кто в итоге победил?

Вспомним, как все начиналось

21 марта нынешнего года в СМИ появились сообщения о том, что в Сирию прибыла "делегация членов ПАСЕ от Испании, Италии, Чехии и России во главе с Педро Аграмунтом". Первым об этом сообщил Первый канал российского телевидения, так что о случайных утечках не может быть и речи. В сообщении подчеркивалось, что визит организовали депутаты Госдумы, притом что полномочия России в ПАСЕ ограничены, а она в ответ заявила о неучастии в ее работе. Вся история в целом с самого начала походила на сознательно разжигаемый скандал. Путин бросал презираемым им европейским политикам открытый вызов, как бы говоря: "Смотрите, вот я скупил и привез, куда захотел, целую толпу ваших депутатов. И что вы предпримете в ответ?"

Был ли Аграмунт готов выйти в этом скандале на линию огня? Судя по его дальнейшему поведению - нет. Впоследствии он несколько раз просто сбегал из зала в ходе обсуждения его поездки, причем именно в тот момент, когда от него явно требовались противоположные действия: оставаться на месте и формировать линию обороны.

Как Россию выдавливали из ПАСЕ

В конце января 2015 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с поправками, согласно которой российская делегация лишалась права голоса и права быть представленной в руководящих органах ПАСЕ в связи с агрессией против Украины. Принятию резолюции предшествовал доклад депутата Стефана Шеннаха, в котором он предлагал не лишать Россию права голоса.

С тех пор это решение снова и снова продлевалось, несмотря на противодействие ряда депутатов ПАСЕ, включая и ее президента Педро Аграмунта. В свою очередь, российская делегация заявила, что вообще не станет на таких условиях принимать участие в работе ПАСЕ. Это, разумеется не означало, что российские делегаты отправились домой. Сэкономив время на сидении в зале заседаний и на участии в работе комиссий, они с утроенной интенсивностью стали планировать разного рода спецоперации для победного возврата в ПАСЕ. Их методы не отличались оригинальностью, но были опробованы на нескольких поколениях европейских политиков и неизменно приводили к успеху. Основным инструментом стал банальный подкуп.

Последняя по времени битва вокруг возвращения России полномочий в ПАСЕ разыгралась в октябре прошлого года. 10 октября, открывая осеннюю сессию ПАСЕ Аграмунт заявил, что ассамблея должна "сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России".

На следующий день вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона изучает регламент ПАСЕ с целью добиться отстранения Аграмунта. Она также заметила, что Аграмунта больше интересует "должность, а не репутация" и что бить его будут именно по должности, как по самому больному месту.

Наконец, 12 октября, несмотря на сопротивление пророссийских депутатов, включая и Аграмунта, ПАСЕ приняла две резолюции по Украине, в которых российско-украинская война была названа "российской агрессией", а Россию призывали вывести свои войска из Донбасса.

Было очевидно, что после такого шага из Москвы должен последовать какой-то ответ. Либо теракт ИГИЛ, разнесший зал заседаний на молекулы, либо такой же взрывной силы скандал, раскалывающий ПАСЕ и уничтожающий ее репутацию, и без того порядком подмоченную.

Парламентская Ассамблея европейской коррупции

Коррупционные скандалы трясут ПАСЕ начиная с 2010 г., но они неизменно спускались руководством ассамблеи на тормозах. Бюро ПАСЕ попросту отказывалось проводить расследования, притом даже в случаях очень громких и явных, таких как с бывшим депутатом Лукой Волонте, официально обвиненным в Италии в получении политической взятки в 2,4 млн евро. Взятка, к слову, не самая крупная из тех, что фигурируют в неофициальных расследованиях. Таким образом, Аграмунт - лишь один из многих. И затевая громкий скандал, Кремль мог рассчитывать, что коррупционная часть ПАСЕ, имея большинство в его руководящих органах, возьмет верх.

Целью-максимумом в таком скандале было, вопреки всему, отстоять Аграмунта в его должности, на что, кстати, были отличные шансы. В этом случае Россия продемонстрировала бы всему миру: даже будучи лишена полномочий в ПАСЕ, она остается там влиятельным игроком; она может позволить себе скупить любое количество европейских политиков какого бы то ни было уровня, а тот, кто еще не куплен Россией, просто лох и неудачник; европейская политическая элита полностью продажна.

В случае же проигрыша - но только после упорного сопротивления Аграмунта и публичного скандала, в котором коррумпированность значительной части ПАСЕ была бы выставлена на всеобщее обозрение, - Россия могла бы смириться со своим уходом, заявив, что, мол, не больно-то нам и надо работать в этом продажном вертепе.

Обещали держать все в тайне, но кинули

О том, что, приглашая Аграмунта и других депутатов ПАСЕ в Сирию под предлогом "ознакомительной экскурсии" и "заслушивания другой точки зрения", то есть точки зрения Башара Асада, россияне обещали сохранить все в тайне, пишут многие эксперты. Судя по тому, что дон Педро не проявил ни малейших бойцовских качеств и всякий раз, когда ложь и подковерные игры не срабатывали, предпочитал бегство, именно так все и было. Вероятно, Аграмунту сказали, что он повезет в Сирию порцию свежего депутатского мясца для дальнейшей обработки, а также для того, чтобы впредь поплотнее держать парламентариев на крючке, но все будет шито-крыто и подано как частный визит. Понятно, что частный визит не предполагает широкого освещения и тем более ссылок на него как на свидетельство широкой международной поддержки российской позиции. Но Аграмунта в итоге элементарно кинули и предоставили возможность барахтаться, используя свои связи и влияние, или утонуть. Если бы дон Педро изучал бы хоть немного историю российской дипломатии и спецслужб, он знал бы, что Россия рано или поздно, но всегда кидает своих агентов.

Сейчас депутаты, сопровождавшие Аграмунта, технично ушли в тень. Это еще одно свидетельство того, что россияне сознательно поставили на кон одного только президента ПАСЕ. А политики, прокатившиеся в Сирию, посажены пока на российский кукан и будут использоваться в дальнейшем.

Бьют - беги

29 марта делегации Украины, Дании и Польши выступили с заявлением в связи с визитом Аграмунта в Сирию, организованным государством-агрессором Россией. Бюро ПАСЕ его привычно отбило: 17 депутатов проголосовали против внесения в повестку дня сессии вопроса о поездке в Сирию. "За" голосовали только 11.

А дальше в ПАСЕ случился небольшой внутренний Майдан. На пленарном заседании депутаты сразу нескольких фракций заблокировали обсуждение вопросов повестки: один за другим они брали слово и призвали Аграмунта уйти. По утверждению выступавших, эта лавина сошла спонтанно, без предварительной договоренности. Оказалось, что очень многих достала коррупционная вонь. В итоге ни один из 17 членов бюро, голосовавших против слушаний по Аграмунту, не посмел и пикнуть. Не выступили в его защиту и другие участники поездки. Все попрятались, Аграмунт остался один.

Надо, впрочем, признать, что здесь сработала еще и обычная для России надежда на авось в сочетании с верой в то, что любые коллективные акции, а тем более депутатские, всегда кем-нибудь проплачены. Россия, безусловно, могла бы организовать через свое лобби прочную линию обороны и на пленарном заседании, перехватив инициативу. Для этого нужно было раздать гонорары и расписать роли. Но россияне после голосования бюро были так уверены в своей победе, что не сочли нужным подстраховаться.

Оставшись в одиночестве, Аграмунт предпочел просто сбежать: после перерыва обнаружилось, что его нет в зале. Заседание возобновилось под руководством члена парламентской делегации Великобритании Роджера Гэйла. Он же исполнял обязанности председателя и в дальнейшем.

Было принято решение о специальных слушаниях по Сирии. Заодно депутаты одобрили механизм расследования коррупционных обвинений, которые звучали в адрес Аграмунта ранее.

В этот же день Аграмунт бежал и с заседания группы Европейской народной партии, членом которой он является, после того как однопартийцы потребовали от него сложить полномочия президента.

Действуя через бюро, Аграмунт попытался сделать слушания по Сирии закрытыми для прессы, но бюро уже не решилось на такой шаг. Слушания состоялись во вторник и стали похожи на публичную порку, но одного только Аграмунта. Его попутчики попрятались и затаились. Те же, кто атаковал Аграмунта, тоже предпочли дать им уйти в тень. Совершенно ни к чему было давать дону Педро шанс сформировать группу своих открытых сторонников, которым уже нечего терять и которые стали бы поддерживать его публично. Добиться смены президента было важнее.

В это же время в испанских СМИ появилось сообщение о том, что Аграмунт солгал, заявив ранее о том, что поездка в Сирию была согласована с МИД Испании.

Попутно выяснилось, что в ПАСЕ нет процедуры отставки президента - это первый за 50 лет случай такого рода. Это позволило Аграмунту выторговать для себя почетные условия капитуляции. Он должен был формально председательствовать 27 апреля в ходе выступления в ПАСЕ короля Испании Филиппа IV. После закрытия сессии должно было быть созвано заседание бюро, на котором Аграмунт официально объявил бы о своей отставке. Отставка должна была состояться 29 мая. После чего на следующем бюро в конце июня ассамблея могла бы выбрать нового президента.

Но Аргамунт в итоге не подал в отставку, не явился в бюро и вообще не сделал ни одного заявления, обещанного ранее. В ответ бюро ПАСЕ абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ассамблеи.

На что рассчитывает Аграмунт?

Очевидно, что, используя отсутствие процедуры отставки президента, дон Педро намерен сопротивляться до последнего. Едва ли это его инициатива. Приказ драться до конца отдала Россия, показав внушительную папку с компроматом. Цель Москвы - продлить скандал во времени настолько, насколько это возможно, используя его для дискредитации ПАСЕ.

Так что российский план-минимум, очевидно, все-таки будет выполнен. Но и Украина, бывшая локомотивом низвержения Аграмунта, несомненно, добилась некоторых успехов.

Все европейские политики наглядно увидели, что коррупционные игры с Россией - это игры с бездной. Бездна может заманивать некоторыми благами, но при случае легко сожрет игрока. И что самое скверное, спрогнозировать это и вовремя отскочить в сторону игроку почти невозможно.

Удержит ли пример Аграмунта европейских политических коррупционеров? Это зависит от того, чем обернется для него отставка. Есть основания думать, что его злоключения на этом не окончатся. Особенно с учетом того, какой ущерб эта история нанесет Испании в целом. Дон Педро вполне может оказаться в тюрьме. Впрочем, тюрьмы в ЕС комфортные, а законы гуманные. И то, что он получил за свою деятельность от России, у него, скорее всего, уже не отберут - все надежно укрыто в офшорах.

Так что даже после истории с Аграмунтом среди стареющих европейских политиканов найдется немало тех, кто обменяет наработанную репутацию на некую сумму наличными. Но все-таки число желающих поплясать на краю пропасти, ведущей в кремлевскую преисподнюю, определенно сократится.

Медленно, трудно, но Европа все же будет очищаться от российской коррупционной коросты, поразившей ее на буме нефтяных цен.