Можно ли считать отставку Аграмунта победой Украины

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Можно ли считать отставку Аграмунта победой Украины

 Сергей ИЛЬЧЕНКО, Деловая столица

Москве был нужен не столько визит высокопоставленных представителей европейского истеблишмента в Сирию, сколько дискредитация европейских структур.

Несомненно, Педро Аграмунта, пока еще президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, подставили россияне. Притом совершенно сознательно. Зачем? И кто в итоге победил?

Вспомним, как все начиналось

21 марта нынешнего года в СМИ появились сообщения о том, что в Сирию прибыла "делегация членов ПАСЕ от Испании, Италии, Чехии и России во главе с Педро Аграмунтом". Первым об этом сообщил Первый канал российского телевидения, так что о случайных утечках не может быть и речи. В сообщении подчеркивалось, что визит организовали депутаты Госдумы, притом что полномочия России в ПАСЕ ограничены, а она в ответ заявила о неучастии в ее работе. Вся история в целом с самого начала походила на сознательно разжигаемый скандал. Путин бросал презираемым им европейским политикам открытый вызов, как бы говоря: "Смотрите, вот я скупил и привез, куда захотел, целую толпу ваших депутатов. И что вы предпримете в ответ?"

Был ли Аграмунт готов выйти в этом скандале на линию огня? Судя по его дальнейшему поведению - нет. Впоследствии он несколько раз просто сбегал из зала в ходе обсуждения его поездки, причем именно в тот момент, когда от него явно требовались противоположные действия: оставаться на месте и формировать линию обороны.

Как Россию выдавливали из ПАСЕ

В конце января 2015 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с поправками, согласно которой российская делегация лишалась права голоса и права быть представленной в руководящих органах ПАСЕ в связи с агрессией против Украины. Принятию резолюции предшествовал доклад депутата Стефана Шеннаха, в котором он предлагал не лишать Россию права голоса.

С тех пор это решение снова и снова продлевалось, несмотря на противодействие ряда депутатов ПАСЕ, включая и ее президента Педро Аграмунта. В свою очередь, российская делегация заявила, что вообще не станет на таких условиях принимать участие в работе ПАСЕ. Это, разумеется не означало, что российские делегаты отправились домой. Сэкономив время на сидении в зале заседаний и на участии в работе комиссий, они с утроенной интенсивностью стали планировать разного рода спецоперации для победного возврата в ПАСЕ. Их методы не отличались оригинальностью, но были опробованы на нескольких поколениях европейских политиков и неизменно приводили к успеху. Основным инструментом стал банальный подкуп.

Последняя по времени битва вокруг возвращения России полномочий в ПАСЕ разыгралась в октябре прошлого года. 10 октября, открывая осеннюю сессию ПАСЕ Аграмунт заявил, что ассамблея должна "сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России".

На следующий день вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона изучает регламент ПАСЕ с целью добиться отстранения Аграмунта. Она также заметила, что Аграмунта больше интересует "должность, а не репутация" и что бить его будут именно по должности, как по самому больному месту.

Наконец, 12 октября, несмотря на сопротивление пророссийских депутатов, включая и Аграмунта, ПАСЕ приняла две резолюции по Украине, в которых российско-украинская война была названа "российской агрессией", а Россию призывали вывести свои войска из Донбасса.

Было очевидно, что после такого шага из Москвы должен последовать какой-то ответ. Либо теракт ИГИЛ, разнесший зал заседаний на молекулы, либо такой же взрывной силы скандал, раскалывающий ПАСЕ и уничтожающий ее репутацию, и без того порядком подмоченную.

Парламентская Ассамблея европейской коррупции

Коррупционные скандалы трясут ПАСЕ начиная с 2010 г., но они неизменно спускались руководством ассамблеи на тормозах. Бюро ПАСЕ попросту отказывалось проводить расследования, притом даже в случаях очень громких и явных, таких как с бывшим депутатом Лукой Волонте, официально обвиненным в Италии в получении политической взятки в 2,4 млн евро. Взятка, к слову, не самая крупная из тех, что фигурируют в неофициальных расследованиях. Таким образом, Аграмунт - лишь один из многих. И затевая громкий скандал, Кремль мог рассчитывать, что коррупционная часть ПАСЕ, имея большинство в его руководящих органах, возьмет верх.

Целью-максимумом в таком скандале было, вопреки всему, отстоять Аграмунта в его должности, на что, кстати, были отличные шансы. В этом случае Россия продемонстрировала бы всему миру: даже будучи лишена полномочий в ПАСЕ, она остается там влиятельным игроком; она может позволить себе скупить любое количество европейских политиков какого бы то ни было уровня, а тот, кто еще не куплен Россией, просто лох и неудачник; европейская политическая элита полностью продажна.

В случае же проигрыша - но только после упорного сопротивления Аграмунта и публичного скандала, в котором коррумпированность значительной части ПАСЕ была бы выставлена на всеобщее обозрение, - Россия могла бы смириться со своим уходом, заявив, что, мол, не больно-то нам и надо работать в этом продажном вертепе.

Обещали держать все в тайне, но кинули

О том, что, приглашая Аграмунта и других депутатов ПАСЕ в Сирию под предлогом "ознакомительной экскурсии" и "заслушивания другой точки зрения", то есть точки зрения Башара Асада, россияне обещали сохранить все в тайне, пишут многие эксперты. Судя по тому, что дон Педро не проявил ни малейших бойцовских качеств и всякий раз, когда ложь и подковерные игры не срабатывали, предпочитал бегство, именно так все и было. Вероятно, Аграмунту сказали, что он повезет в Сирию порцию свежего депутатского мясца для дальнейшей обработки, а также для того, чтобы впредь поплотнее держать парламентариев на крючке, но все будет шито-крыто и подано как частный визит. Понятно, что частный визит не предполагает широкого освещения и тем более ссылок на него как на свидетельство широкой международной поддержки российской позиции. Но Аграмунта в итоге элементарно кинули и предоставили возможность барахтаться, используя свои связи и влияние, или утонуть. Если бы дон Педро изучал бы хоть немного историю российской дипломатии и спецслужб, он знал бы, что Россия рано или поздно, но всегда кидает своих агентов.

Сейчас депутаты, сопровождавшие Аграмунта, технично ушли в тень. Это еще одно свидетельство того, что россияне сознательно поставили на кон одного только президента ПАСЕ. А политики, прокатившиеся в Сирию, посажены пока на российский кукан и будут использоваться в дальнейшем.

Бьют - беги

29 марта делегации Украины, Дании и Польши выступили с заявлением в связи с визитом Аграмунта в Сирию, организованным государством-агрессором Россией. Бюро ПАСЕ его привычно отбило: 17 депутатов проголосовали против внесения в повестку дня сессии вопроса о поездке в Сирию. "За" голосовали только 11.

А дальше в ПАСЕ случился небольшой внутренний Майдан. На пленарном заседании депутаты сразу нескольких фракций заблокировали обсуждение вопросов повестки: один за другим они брали слово и призвали Аграмунта уйти. По утверждению выступавших, эта лавина сошла спонтанно, без предварительной договоренности. Оказалось, что очень многих достала коррупционная вонь. В итоге ни один из 17 членов бюро, голосовавших против слушаний по Аграмунту, не посмел и пикнуть. Не выступили в его защиту и другие участники поездки. Все попрятались, Аграмунт остался один.

Надо, впрочем, признать, что здесь сработала еще и обычная для России надежда на авось в сочетании с верой в то, что любые коллективные акции, а тем более депутатские, всегда кем-нибудь проплачены. Россия, безусловно, могла бы организовать через свое лобби прочную линию обороны и на пленарном заседании, перехватив инициативу. Для этого нужно было раздать гонорары и расписать роли. Но россияне после голосования бюро были так уверены в своей победе, что не сочли нужным подстраховаться.

Оставшись в одиночестве, Аграмунт предпочел просто сбежать: после перерыва обнаружилось, что его нет в зале. Заседание возобновилось под руководством члена парламентской делегации Великобритании Роджера Гэйла. Он же исполнял обязанности председателя и в дальнейшем.

Было принято решение о специальных слушаниях по Сирии. Заодно депутаты одобрили механизм расследования коррупционных обвинений, которые звучали в адрес Аграмунта ранее.

В этот же день Аграмунт бежал и с заседания группы Европейской народной партии, членом которой он является, после того как однопартийцы потребовали от него сложить полномочия президента.

Действуя через бюро, Аграмунт попытался сделать слушания по Сирии закрытыми для прессы, но бюро уже не решилось на такой шаг. Слушания состоялись во вторник и стали похожи на публичную порку, но одного только Аграмунта. Его попутчики попрятались и затаились. Те же, кто атаковал Аграмунта, тоже предпочли дать им уйти в тень. Совершенно ни к чему было давать дону Педро шанс сформировать группу своих открытых сторонников, которым уже нечего терять и которые стали бы поддерживать его публично. Добиться смены президента было важнее.

В это же время в испанских СМИ появилось сообщение о том, что Аграмунт солгал, заявив ранее о том, что поездка в Сирию была согласована с МИД Испании.

Попутно выяснилось, что в ПАСЕ нет процедуры отставки президента - это первый за 50 лет случай такого рода. Это позволило Аграмунту выторговать для себя почетные условия капитуляции. Он должен был формально председательствовать 27 апреля в ходе выступления в ПАСЕ короля Испании Филиппа IV. После закрытия сессии должно было быть созвано заседание бюро, на котором Аграмунт официально объявил бы о своей отставке. Отставка должна была состояться 29 мая. После чего на следующем бюро в конце июня ассамблея могла бы выбрать нового президента.

Но Аргамунт в итоге не подал в отставку, не явился в бюро и вообще не сделал ни одного заявления, обещанного ранее. В ответ бюро ПАСЕ абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ассамблеи.

На что рассчитывает Аграмунт?

Очевидно, что, используя отсутствие процедуры отставки президента, дон Педро намерен сопротивляться до последнего. Едва ли это его инициатива. Приказ драться до конца отдала Россия, показав внушительную папку с компроматом. Цель Москвы - продлить скандал во времени настолько, насколько это возможно, используя его для дискредитации ПАСЕ.

Так что российский план-минимум, очевидно, все-таки будет выполнен. Но и Украина, бывшая локомотивом низвержения Аграмунта, несомненно, добилась некоторых успехов.

Все европейские политики наглядно увидели, что коррупционные игры с Россией - это игры с бездной. Бездна может заманивать некоторыми благами, но при случае легко сожрет игрока. И что самое скверное, спрогнозировать это и вовремя отскочить в сторону игроку почти невозможно.

Удержит ли пример Аграмунта европейских политических коррупционеров? Это зависит от того, чем обернется для него отставка. Есть основания думать, что его злоключения на этом не окончатся. Особенно с учетом того, какой ущерб эта история нанесет Испании в целом. Дон Педро вполне может оказаться в тюрьме. Впрочем, тюрьмы в ЕС комфортные, а законы гуманные. И то, что он получил за свою деятельность от России, у него, скорее всего, уже не отберут - все надежно укрыто в офшорах.

Так что даже после истории с Аграмунтом среди стареющих европейских политиканов найдется немало тех, кто обменяет наработанную репутацию на некую сумму наличными. Но все-таки число желающих поплясать на краю пропасти, ведущей в кремлевскую преисподнюю, определенно сократится.

Медленно, трудно, но Европа все же будет очищаться от российской коррупционной коросты, поразившей ее на буме нефтяных цен.
 

ПО РУБРИКАМ

23:19 Курс ев­ро к дол­ла­ру рас­тет 28 ап­ре­ля на дан­ных по ин­фля­ции в ев­ро­зоне

21:03 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 28 ап­ре­ля на дан­ных о сла­бом ро­сте ВВП США в пер­вом квар­та­ле

19:31 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 28 ап­ре­ля уве­рен­ным ро­стом

17:06 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 28.04.17

16:58 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 28 ап­ре­ля

16:08 Ре­зуль­та­ты тор­гов на меж­бан­ке 28.04.2017

15:17 ЕБРР за на­зна­че­ние гла­вой НБУ Лав­рен­чу­ка

14:50 НБУ за­ре­ги­стри­ро­вал бан­ков­скую груп­пу "ТАСкомбанк"

14:41 Боль­шин­ство фон­до­вых ин­дек­сов АТР упа­ли 28 ап­ре­ля, Ки­тай и Ав­стра­лия вы­шли в плюс

13:30 Бан­ки ожи­да­ют су­ще­ствен­но­го ожив­ле­ния кре­ди­то­ва­ния на­се­ле­ния и биз­не­са, - НБУ

13:13 Рос­сий­ский Вне­ш­эко­ном­банк ре­шил до­ка­пи­та­ли­зи­ро­вать Про­мин­вест­банк на 12 млрд гри­вен до 52,6 млрд

12:41 НБУ ре­шил лик­ви­ди­ро­вать Фин­банк

11:29 Ощад­банк при­сту­пил к ис­пол­не­нию ре­ше­ния су­да о кон­фис­ка­ции в гос­бюд­жет $1,5млрд средств ко­ман­ды Яну­ко­ви­ча - СНБО

11:10 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 28 ап­ре­ля

11:02 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 27.04.2017

• дальше…

21:18 Де­фи­цит сче­та те­ку­щих опе­ра­ций Укра­и­ны в мар­те 2017г вы­рос до $783 млн

21:11 Объ­ем де­неж­ных пе­ре­во­дов в Укра­и­ну в I кв.-2017 вы­рос на 4,2% к I кв.-2016

21:09 Це­ны на нефть за­мед­ли­ли рост 28 ап­ре­ля на дан­ных по ро­сту чис­ла бу­ро­вых уста­но­вок в США

21:03 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 28 ап­ре­ля на дан­ных о сла­бом ро­сте ВВП США в пер­вом квар­та­ле

19:59 В по­след­нюю не­де­лю ап­ре­ля топ­ли­во по­до­ро­жа­ло в роз­ни­це и по­де­ше­ве­ло - в мел­ком опте

17:44 28 ап­ре­ля, же­лез­но­до­рож­ные пар­тии неф­те­про­дук­тов по­де­ше­ве­ли на 100 грн/т, до 22 250

16:50 В 1-м квар­та­ле рост ВВП со­ста­вил 2,1-2,3%, - Минэко­но­ми­ки

16:47 Про­грамм­ные про­дук­ты "1С: Предприятие" не яв­ля­ют­ся пред­ме­том рас­сле­до­ва­ния СБУ - "Еврософтпром"

16:12 В мар­те сред­няя зар­пла­та уве­ли­чи­лась на 8,7% до 6,8 тыс. гри­вен

15:59 В мар­те долг на­се­ле­ния за жил­ко­му­слу­ги умень­шил­ся на 17,2% до 21,7 млрд гри­вен

• дальше…

23:39 Мож­но ли счи­тать от­став­ку Агра­мун­та по­бе­дой Укра­и­ны

13:18 ВШЭ: Эко­но­ми­ка РФ в 2017 г по­сле ко­рот­ко­го ожив­ле­ния вновь ока­за­лась в стаг­на­ции

11:34 Бю­ро ПАСЕ вы­ра­зи­ло не­до­ве­рие Агра­мун­ту и за­пре­ти­ло ему осу­ществ­лять лю­бые дей­ствия от име­ни Ас­сам­блеи - укра­ин­ская де­ле­га­ция

09:31 Трамп: во­ен­ный кон­фликт с Се­вер­ной Ко­ре­ей воз­мо­жен

09:18 Объ­ем пря­мых ино­стран­ных ин­ве­сти­ций в ми­ре со­кра­тил­ся на 7% в 2016г - ОЭСР

08:14 Но­вый ки­тай­ский авиа­но­сец: на­сле­дие СССР или шаг в бу­ду­щее?

07:58 Как от­ра­зит­ся на­ло­го­вая ре­фор­ма Трам­па на эко­но­ми­ке США

07:41 Пен­та­гон рас­сле­ду­ет рос­сий­ские го­но­ра­ры экс-со­вет­ни­ка Трам­па

27.04 Кто из пре­зи­ден­тов в Цен­траль­ной Азии "круче"?

27.04 Мер­кель в свя­зи с Brexit при­зва­ла бри­тан­цев из­ба­вить­ся от ил­лю­зий

27.04 Дра­ги от­ме­тил ослаб­ле­ние по­ни­жа­тель­ных рис­ков в ев­ро­зоне

27.04 Ко­гда Пу­тин по­те­ря­ет кон­троль над Рос­си­ей

27.04 ЕЦБ про­гно­зи­ру­е­мо со­хра­нил про­цент­ные став­ки и сни­зил объ­ем QE до 60 млрд ев­ро в ме­сяц

27.04 В Ка­на­де на­чал­ся но­вый ипо­теч­ный кри­зис

27.04 Близ аэро­пор­та Да­мас­ка про­изо­шел мощ­ный взрыв

• дальше…

23:28 Ко­гда нач­нет­ся го­ря­чая вой­на меж­ду вет­вя­ми вла­сти на Ки­ев­щине

27.04 Стро­и­тель­ство мет­ро на Тро­е­щи­ну обой­дет­ся в €370 млн при пол­ной го­тов­но­сти По­доль­ско­го мо­ста

27.04 Ра­бо­та ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на мо­жет быть па­ра­ли­зо­ва­на: сче­та аре­сто­ва­ны, ва­го­ны в за­ло­ге. Ки­ев­со­вет на­де­ет­ся на по­мощь СНБО

26.04 За­груз­ка ки­ев­ских оте­лей в пер­вом квар­та­ле вы­рос­ла на 40 про­цен­тов

19.04 В ки­ев­ском мет­ро по­явит­ся пла­теж­ная си­сте­ма Visa

18.04 Пер­вич­ная не­дви­жи­мость Ки­е­ва: из­ме­не­ния по­сле "спячки"

14.04 Ки­ев про­длил срок при­е­ма ком­му­наль­ных пла­те­жей со скид­кой – "Ощадбанк"

12.04 Ки­ев­ляне мо­гут по­лу­чить связь 4G уже в се­ре­дине 2018 го­да - мне­ние

11.04 Про­спект По­бе­ды в Ки­е­ве мо­жет сно­ва стать Брест-Ли­тов­ским про­спек­том

11.04 При­чи­ной при­оста­нов­ки стро­и­тель­ства ЖК "Праж­ский квар­тал-2" по­слу­жи­ла раз­ность трак­тов­ки норм за­ко­на, - BD Holding

10.04 ГАСИ тре­бу­ет сне­сти жи­лой ком­плекс под Ки­е­вом

07.04 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты озву­чи­ли ре­зуль­та­ты экс­пер­ти­зы По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

07.04 Жи­те­ли ок­ку­пи­ро­ван­но­го Кры­ма смо­гут по­ехать в ЕС без виз толь­ко с био­мет­ри­че­ским пас­пор­том Укра­и­ны - ЕС

03.04 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ян­варь – март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: март 2017 г.

• дальше…

23:39 Мож­но ли счи­тать от­став­ку Агра­мун­та по­бе­дой Укра­и­ны

23:28 Ко­гда нач­нет­ся го­ря­чая вой­на меж­ду вет­вя­ми вла­сти на Ки­ев­щине

20:13 Ку­да за­ве­дет "свободовцев" ле­вый укло­низм

16:41 За­яв­ка от РФ в Ин­тер­пол по объ­яв­ле­нию в ро­зыск Яце­ню­ка не про­шла фильтр из-за воз­ра­же­ний укра­ин­ской сто­ро­ны - Ава­ков

15:17 ЕБРР за на­зна­че­ние гла­вой НБУ Лав­рен­чу­ка

12:57 Где ожи­дать "праздничных" бо­ев на Дон­бас­се

12:23 По­ро­шен­ко: по­сле по­лу­но­чи за­бло­ки­ро­ван­ные на сче­тах Яну­ко­ви­ча и его окру­же­ния $1,4 млрд по­сту­пи­ли в Госказ­на­чей­ство Укра­и­ны

11:34 Бю­ро ПАСЕ вы­ра­зи­ло не­до­ве­рие Агра­мун­ту и за­пре­ти­ло ему осу­ществ­лять лю­бые дей­ствия от име­ни Ас­сам­блеи - укра­ин­ская де­ле­га­ция

11:29 Ощад­банк при­сту­пил к ис­пол­не­нию ре­ше­ния су­да о кон­фис­ка­ции в гос­бюд­жет $1,5млрд средств ко­ман­ды Яну­ко­ви­ча - СНБО

10:16 По­че­му во­ен­ное по­ло­же­ние мо­жет быть вве­де­но в этом го­ду

09:51 Как при­зрак ком­му­низ­ма в Одес­ском гор­со­ве­те рас­ка­чи­ва­ет го­род пе­ред 2 мая

27.04 В СБУ рас­ска­за­ли, за­чем про­во­ди­ли обыс­ки в Dragon Capital

27.04 Обостре­ние в АТО. По­че­му сно­ва го­ря­чо под Ма­ри­у­по­лем

27.04 За элек­тро­снаб­же­ние ок­ку­пи­ро­ван­ной Лу­ган­щи­ны бу­дут пла­тить рос­си­яне

26.04 Обыс­ки СБУ в Dragon Capital ка­са­лись при­знан­ной "шпионской" про­грам­мы кон­тро­ля ра­бо­че­го вре­ме­ни - ком­па­ния

• дальше…

17:56 Ки­тай­ский стар­тап Didi при­влек $5,5 млрд ин­ве­сти­ций, оце­нен в $50 млрд

17:27 На­ча­лись про­да­жи смарт­фо­нов BlackBerry Keyone

13:11 Как жи­те­ли ки­тай­ской де­рев­ни со­зда­ли че­ты­ре круп­ные ком­па­нии ку­рьер­ской до­став­ки

12:07 Apple пла­ни­ру­ет за­пу­стить сер­вис де­неж­ных пе­ре­во­дов

27.04 Кон­церн Volkswagen за­хо­тел про­дать Ducati

27.04 Xiaomi Mi Mix по­ро­дил ар­мию кло­нов

27.04 Ле­та­ю­щий ав­то­мо­биль AeroMobil станет се­рий­ным к 2020 го­ду

27.04 Google пред­ста­ви­ла но­вую сфе­ри­че­скую ка­ме­ру YI HALO

27.04 Amazon Echo Look — ги­брид ум­ной аку­сти­че­ской си­сте­мы и ка­ме­ры, ко­то­рый раз­би­ра­ет­ся в мо­де луч­ше вас

27.04 Ха­ке­ра, ко­то­рый с 15 лет за­ра­бо­тал $500 000, по­са­ди­ли на два го­да

26.04 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

26.04 Samsung и LG рас­смат­ри­ва­ют воз­мож­ность со­зда­ния дис­плея с за­гну­ты­ми кра­я­ми по всем сто­ро­нам

26.04 Jeep под­го­то­вил для ки­тай­цев се­ми­мест­ное "облако"

26.04 VR-шлем DJI Goggles, поз­во­ля­ю­щий управ­лять БПЛА же­ста­ми, по­сту­пит в про­да­жу в мае

26.04 Ком­па­ния Alphabet на­ча­ла раз­во­зить в США пас­са­жи­ров на управ­ля­е­мых ав­то­пи­ло­том так­си

• дальше…

13:11 Как жи­те­ли ки­тай­ской де­рев­ни со­зда­ли че­ты­ре круп­ные ком­па­нии ку­рьер­ской до­став­ки

26.04 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

24.04 Мо­жет ли не­ис­крен­ность по­мочь ва­шей ка­рье­ре

21.04 7 со­ве­тов для успеш­но­го на­ча­ла ка­рье­ры

20.04 Укра­ин­ская ан­ти­шок-на­сад­ка для ве­ло­си­пе­да со­бра­ла на Kickstarter в 9 раз боль­ше за­яв­лен­ной сум­мы

19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно