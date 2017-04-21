Роман ФЕДЮК, Деловая столица

В Берлине надеются на возможность выработки неких новых правил игры с Москвой. Но, очень может быть, тщетно.

Президент Украины поговорил по телефону в полном нормандском формате. В смысле с Меркель, Олландом и Путиным.

В процессе беседы все ее участники подтвердили приверженность имплементации минских договоренностей в части, которая касается как безопасности, так и политических аспектов урегулирования. А еще поприветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, призвали "активизировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех" и осудили угрозы в адрес наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ.

Единственным, что было в этом разговоре нового и что не повторялось как минимум полдесятка раз на других подобных переговорах, - это коллективная благодарность Франсуа Олланду за его усилия на "нормандской ниве" и надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции.

В этом месте можно было бы поиронизировать относительно того, что процесс выполнения Минских соглашений, похоже, переживет не только каденцию французского президента, но и "политических долгожителей" вроде Меркель или Путина. Он, собственно, еще всех нас может пережить, этот долголетний "процесс нормализации" конфликта, который одна сторона прекратить не желает, а другая, чего греха таить, не может.

Политические аналитики - как украинские, так и российские и европейские - героически, но явно безуспешно пытались найти в этой встрече хоть какой-то практический смысл - ну, кроме прощания с французским президентом, конечно.

В числе возможных вариантов называлась подготовка к визиту Ангелы Меркель в Москву, который состоится 2 мая. Хотя визит этот выглядит немного странно. После того как Меркель окончательно побила горшки с Путиным два года назад, в Берлине неоднократно заявляли, что визит на высшем уровне возможен только в случае заметного прогресса на Донбассе или в Сирии. Заметить прогресс - хоть там, хоть там - сегодня не удастся даже с лупой.

Поэтому причина неожиданной поездки Меркель в Москву, очевидно, иная. Жаль только придется отбросить популярную среди "желтых" ресурсов конспирологическую бредятину о наличии у Путина "компромата на Меркель" (интересно - компромат такой же, как и на Трампа?).

Что остается? Первое, что приходит на ум человека, живущего в украиноцентричной картине мира, - страх перед возможным радикальным обострением на Донбассе. Но во-первых, предпосылок для такого обострения сейчас попросту нет. По мере отрастания "зеленки", разумеется, локальная активизация боевых действий практически неизбежна.

Однако Кремлю очередное нагнетание обстановки на востоке Украины сейчас ни к чему по ряду причин. Прежде всего - осторожность. Которая подразумевает опаску слишком явной деградации отношений с США после "холодного" визита в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона - тем более что, как стало известно в среду, компания ExxonMobil обратилась в министерство торговли США, чтобы то сделало исключение из санкционного режима, позволив ей возобновить сотрудничество с "Роснефтью" в области бурения в Черном море. Заявка скандальна уже сама по себе - тем более что она отнюдь не первая, а Тиллерсон до того как возглавить Госдеп был исполнительным директором этой фирмы. И если Москва начнет "проказничать" сейчас, ей же самой это вылезет боком. Не стоит забывать и о том, что испытывать отношения с Парижем накануне и сразу после президентских выборов Кремлю тоже не с руки.

Во-вторых, новый виток обострения - вовсе не то, что способствует планам тихой инкорпорации ЛДНР, которая и так идет ни шатко, ни валко. Речь, разумеется, не о признании с перспективой принятия и уж тем более не об очередной аннексии: этот вариант с повестки дня снят - времена не те, контингент не тот, активы не те. Речь об усилении экономической зависимости фактически оккупированного региона (да-да, эффективноконтролируемого, коль скоро юристам неудобно называть вещи своими именами). Но такой шаг экономически нецелесообразен для самой РФ, а попытки Кремля навесить отжатые предприятия на российских олигархов столкнулись с серьезным сопротивлением.

И очередная активизация боевых действий - куда более весомый аргумент против, чем недавнее снижение РЖД тарифов на перевозки железной руды и угля в граничащих с ЛДНР областях - аргумент за.

Так зачем, собственно, Ангела Меркель отправляется в Москву? Отчасти ответом на этот вопрос является беспредметный разговор "нормандской четверки". В ходе беседы фрау канцлерин зондировала настроение российского президента и его намерения - так сказать, при свидетелях. Теперь она займется тем же, но с глазу на глаз. До очередного переформатирования немецкого политикума остались считанные месяцы, и оценка ситуации на предмет возможных осложнений будет отнюдь не лишней. Особенно если учесть привычку российских хакеров и СМИ вмешиваться в иностранные избирательные процессы. Да и чиркануть при случае пресловутую красную линию Кремлю тоже не помешает - памятуя о путинской страсти к играм в дестабилизацию и "ни разу не срежиссированном" жестоком флешмобе на кельнском вокзале.

Еще одна причина, тоже связанная с выборами, - это попытка сыграть на поле конкурентов из СДПГ, демонстрируя, что Берлин не прекратил диалога с Россией и продолжает искать решение создаваемых ею проблем. Таким образом, к слову, Меркель в очередной раз показывает и свою способность контролировать эмоции. В конце концов, это именно она заявила, что Путин существует в параллельной реальности, дипломатично назвав его сумасшедшим. Но сумасшедший - буйный, а потому его нужно увещевать. Чтобы и другим не вредил, и сам не поранился (впрочем, это не помешает российским СМИ подавать этот визит через призму вставания с колен, величия и уважения).

То, что визит запланирован, означает: в Берлине надеются на возможность выработки неких новых правил игры. И коль скоро способность делать разного размера пакости либо воздерживаться от них - единственный товар, который имеется у российского руководства, то надежда связана с попыткой эту способность купить. За перспективы "Северного потока-2", к примеру, или еще какие-то демонстрации дружелюбия. Ключевое слово здесь - "демонстрации". Учитывая патологическую тягу Кремля к кидалову и то, что в числе обманутых оказывалась сама Ангела Меркель, вряд ли стоит опасаться, что московский визит обернется очередной зрадой для Украины.

Вот только Ангелу Меркель ждет разочарование: для возвращения кремлевского пациента из альтернативной реальности и лекарства слабоваты, и дозы недостаточны, и курс лечения слишком короток.