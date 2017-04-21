Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Ангела Меркель едет в Москву

 Роман ФЕДЮК, Деловая столица

В Берлине надеются на возможность выработки неких новых правил игры с Москвой. Но, очень может быть, тщетно.

Президент Украины поговорил по телефону в полном нормандском формате. В смысле с Меркель, Олландом и Путиным.

В процессе беседы все ее участники подтвердили приверженность имплементации минских договоренностей в части, которая касается как безопасности, так и политических аспектов урегулирования. А еще поприветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, призвали "активизировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех" и осудили угрозы в адрес наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ.

Единственным, что было в этом разговоре нового и что не повторялось как минимум полдесятка раз на других подобных переговорах, - это коллективная благодарность Франсуа Олланду за его усилия на "нормандской ниве" и надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции.

В этом месте можно было бы поиронизировать относительно того, что процесс выполнения Минских соглашений, похоже, переживет не только каденцию французского президента, но и "политических долгожителей" вроде Меркель или Путина. Он, собственно, еще всех нас может пережить, этот долголетний "процесс нормализации" конфликта, который одна сторона прекратить не желает, а другая, чего греха таить, не может.

Политические аналитики - как украинские, так и российские и европейские - героически, но явно безуспешно пытались найти в этой встрече хоть какой-то практический смысл - ну, кроме прощания с французским президентом, конечно.

В числе возможных вариантов называлась подготовка к визиту Ангелы Меркель в Москву, который состоится 2 мая. Хотя визит этот выглядит немного странно. После того как Меркель окончательно побила горшки с Путиным два года назад, в Берлине неоднократно заявляли, что визит на высшем уровне возможен только в случае заметного прогресса на Донбассе или в Сирии. Заметить прогресс - хоть там, хоть там - сегодня не удастся даже с лупой.

Поэтому причина неожиданной поездки Меркель в Москву, очевидно, иная. Жаль только придется отбросить популярную среди "желтых" ресурсов конспирологическую бредятину о наличии у Путина "компромата на Меркель" (интересно - компромат такой же, как и на Трампа?).

Что остается? Первое, что приходит на ум человека, живущего в украиноцентричной картине мира, - страх перед возможным радикальным обострением на Донбассе. Но во-первых, предпосылок для такого обострения сейчас попросту нет. По мере отрастания "зеленки", разумеется, локальная активизация боевых действий практически неизбежна.

Однако Кремлю очередное нагнетание обстановки на востоке Украины сейчас ни к чему по ряду причин. Прежде всего - осторожность. Которая подразумевает опаску слишком явной деградации отношений с США после "холодного" визита в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона - тем более что, как стало известно в среду, компания ExxonMobil обратилась в министерство торговли США, чтобы то сделало исключение из санкционного режима, позволив ей возобновить сотрудничество с "Роснефтью" в области бурения в Черном море. Заявка скандальна уже сама по себе - тем более что она отнюдь не первая, а Тиллерсон до того как возглавить Госдеп был исполнительным директором этой фирмы. И если Москва начнет "проказничать" сейчас, ей же самой это вылезет боком. Не стоит забывать и о том, что испытывать отношения с Парижем накануне и сразу после президентских выборов Кремлю тоже не с руки.

Во-вторых, новый виток обострения - вовсе не то, что способствует планам тихой инкорпорации ЛДНР, которая и так идет ни шатко, ни валко. Речь, разумеется, не о признании с перспективой принятия и уж тем более не об очередной аннексии: этот вариант с повестки дня снят - времена не те, контингент не тот, активы не те. Речь об усилении экономической зависимости фактически оккупированного региона (да-да, эффективноконтролируемого, коль скоро юристам неудобно называть вещи своими именами). Но такой шаг экономически нецелесообразен для самой РФ, а попытки Кремля навесить отжатые предприятия на российских олигархов столкнулись с серьезным сопротивлением.

И очередная активизация боевых действий - куда более весомый аргумент против, чем недавнее снижение РЖД тарифов на перевозки железной руды и угля в граничащих с ЛДНР областях - аргумент за.

Так зачем, собственно, Ангела Меркель отправляется в Москву? Отчасти ответом на этот вопрос является беспредметный разговор "нормандской четверки". В ходе беседы фрау канцлерин зондировала настроение российского президента и его намерения - так сказать, при свидетелях. Теперь она займется тем же, но с глазу на глаз. До очередного переформатирования немецкого политикума остались считанные месяцы, и оценка ситуации на предмет возможных осложнений будет отнюдь не лишней. Особенно если учесть привычку российских хакеров и СМИ вмешиваться в иностранные избирательные процессы. Да и чиркануть при случае пресловутую красную линию Кремлю тоже не помешает - памятуя о путинской страсти к играм в дестабилизацию и "ни разу не срежиссированном" жестоком флешмобе на кельнском вокзале.

Еще одна причина, тоже связанная с выборами, - это попытка сыграть на поле конкурентов из СДПГ, демонстрируя, что Берлин не прекратил диалога с Россией и продолжает искать решение создаваемых ею проблем. Таким образом, к слову, Меркель в очередной раз показывает и свою способность контролировать эмоции. В конце концов, это именно она заявила, что Путин существует в параллельной реальности, дипломатично назвав его сумасшедшим. Но сумасшедший - буйный, а потому его нужно увещевать. Чтобы и другим не вредил, и сам не поранился (впрочем, это не помешает российским СМИ подавать этот визит через призму вставания с колен, величия и уважения).

То, что визит запланирован, означает: в Берлине надеются на возможность выработки неких новых правил игры. И коль скоро способность делать разного размера пакости либо воздерживаться от них - единственный товар, который имеется у российского руководства, то надежда связана с попыткой эту способность купить. За перспективы "Северного потока-2", к примеру, или еще какие-то демонстрации дружелюбия. Ключевое слово здесь - "демонстрации". Учитывая патологическую тягу Кремля к кидалову и то, что в числе обманутых оказывалась сама Ангела Меркель, вряд ли стоит опасаться, что московский визит обернется очередной зрадой для Украины.

Вот только Ангелу Меркель ждет разочарование: для возвращения кремлевского пациента из альтернативной реальности и лекарства слабоваты, и дозы недостаточны, и курс лечения слишком короток.
 

ПО РУБРИКАМ

12:43 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

11:38 НБУ про­дал 20 ап­ре­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 12 054 млн гри­вен

10:57 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 21 ап­ре­ля

10:52 НБУ про­гно­зи­ру­ет рост мо­не­тар­ной ба­зы на 6,3% и де­неж­ной мас­сы на 10,7% в 2017

10:40 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 21 ап­ре­ля

10:31 20 ап­ре­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $59,9 млн до $109,2 млн

10:16 ЕБРР счи­та­ет Гон­та­ре­ву ге­ро­и­ней ре­форм в Укра­ине

09:38 НБУ за сни­же­ние гос­соб­ствен­но­сти в бан­ков­ском сек­то­ре с 50% до 30%

09:21 При­ват­банк на­нял со­вет­ни­ков для пе­ре­го­во­ров с быв­ши­ми ак­ци­о­не­ра­ми по ре­струк­ту­ри­за­ции кре­ди­тов

09:15 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 21 ап­ре­ля пе­ред пре­зи­дент­ски­ми вы­бо­ра­ми во Фран­ции

09:12 Ие­на до­ро­жа­ет к дол­ла­ру 21 ап­ре­ля в пред­две­рии пре­зи­дент­ских вы­бо­ров во Фран­ции

08:10 Бир­жи АТР рас­тут 21 ап­ре­ля, сле­дуя ди­на­ми­ке за­кры­тия аме­ри­кан­ских ин­дек­сов

07:34 Deutsche Bank сно­ва оштра­фо­ван в США

07:28 НБУ оце­ни­ва­ет не­об­хо­ди­мость до­пдо­ка­пи­та­ли­за­ции При­ват­бан­ка в 30 млрд гри­вен

07:23 Фон­до­вые ин­дек­сы США вы­рос­ли в 20 ап­ре­ля на фоне вы­хо­да от­че­тов ком­па­ний

• дальше…

12:48 Обо­рот роз­нич­ной тор­гов­ли Укра­и­ны в ян­ва­ре-мар­те вы­рос на 3,1% - Гос­стат

11:41 Укра­и­на пла­ни­ру­ет вый­ти на ры­нок внеш­них за­им­ство­ва­ний осе­нью

11:29 НБУ про­гно­зи­ру­ет рост де­неж­ных пе­ре­во­дов на 2,8% в 2017 из-за уве­ли­че­ния тру­до­вых ми­гран­тов в США и ЕС

11:04 НБУ про­гно­зи­ру­ет при­ток пря­мых ино­стран­ных ин­ве­сти­ций в 2017 на $1 млрд

10:52 НБУ про­гно­зи­ру­ет рост мо­не­тар­ной ба­зы на 6,3% и де­неж­ной мас­сы на 10,7% в 2017

10:16 ЕБРР счи­та­ет Гон­та­ре­ву ге­ро­и­ней ре­форм в Укра­ине

10:13 НБУ оце­ни­ва­ет рост ВВП в 1 квар­та­ле в 3%

09:28 Все­мир­ный банк под­чер­ки­ва­ет важ­ность пен­си­он­ной и зе­мель­ной ре­форм в Укра­ине

09:15 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 21 ап­ре­ля пе­ред пре­зи­дент­ски­ми вы­бо­ра­ми во Фран­ции

08:45 Нефть слег­ка до­ро­жа­ет 21 ап­ре­ля на за­яв­ле­ни­ях о про­дле­нии вен­ско­го со­гла­ше­ния

• дальше…

12:43 За­чем Ан­ге­ла Мер­кель едет в Моск­ву

11:45 Лу­ка­шен­ко: по­ка я пре­зи­дент, ни­ка­кой при­ва­ти­за­ции в Бе­ло­рус­сии не бу­дет

08:05 Юж­ная Ко­рея пла­ни­ру­ет от­ка­зать­ся от монет к 2020 го­ду

07:59 Рес­пуб­ли­кан­цы пред­ста­ви­ли но­вый план ан­ти-Obamacare

07:42 Сов­без ООН го­тов вве­сти но­вые санк­ции про­тив КНДР

07:37 Ах­ма­ди­не­жа­ду не раз­ре­ши­ли участ­во­вать в пре­зи­дент­ских вы­бо­рах

07:34 Deutsche Bank сно­ва оштра­фо­ван в США

20.04 Ки­тай за­пу­стил пер­вый гру­зо­вой кос­ми­че­ский ко­рабль

20.04 Ин­ве­сто­ры за­бы­ли про про­бле­мы бан­ков Ки­тая?

20.04 Ду­бай мо­жет про­дать об­ли­га­ции на $1 млрд в этом го­ду

20.04 Эко­но­ми­сты пред­ска­за­ли ев­ро­зоне устой­чи­вый рост

20.04 Мож­но ли во­об­ще по­бе­дить КНДР?

20.04 Мол­дав­ско­го биз­нес­ме­на Пла­то­на при­го­во­ри­ли к 18 го­дам тюрь­мы за от­мы­ва­ние бо­лее $20 млрд из Рос­сии

20.04 Bellingcat: Рос­сия на Дон­бас­се ис­поль­зо­ва­ла свои са­мые мощ­ные тан­ки

20.04 "Дочка" ве­не­су­эль­ской гос­ком­па­нии да­ла пол­мил­ли­о­на дол­ла­ров на ина­у­гу­ра­цию Трам­па

• дальше…

19.04 В ки­ев­ском мет­ро по­явит­ся пла­теж­ная си­сте­ма Visa

18.04 Пер­вич­ная не­дви­жи­мость Ки­е­ва: из­ме­не­ния по­сле "спячки"

14.04 Ки­ев про­длил срок при­е­ма ком­му­наль­ных пла­те­жей со скид­кой – "Ощадбанк"

12.04 Ки­ев­ляне мо­гут по­лу­чить связь 4G уже в се­ре­дине 2018 го­да - мне­ние

11.04 Про­спект По­бе­ды в Ки­е­ве мо­жет сно­ва стать Брест-Ли­тов­ским про­спек­том

11.04 При­чи­ной при­оста­нов­ки стро­и­тель­ства ЖК "Праж­ский квар­тал-2" по­слу­жи­ла раз­ность трак­тов­ки норм за­ко­на, - BD Holding

10.04 ГАСИ тре­бу­ет сне­сти жи­лой ком­плекс под Ки­е­вом

07.04 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты озву­чи­ли ре­зуль­та­ты экс­пер­ти­зы По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

07.04 Жи­те­ли ок­ку­пи­ро­ван­но­го Кры­ма смо­гут по­ехать в ЕС без виз толь­ко с био­мет­ри­че­ским пас­пор­том Укра­и­ны - ЕС

03.04 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ян­варь – март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на квар­ти­ры в но­вострой­ках Ки­е­ва: март 2017 г.

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

• дальше…

12:43 За­чем Ан­ге­ла Мер­кель едет в Моск­ву

12:03 Бой под Ав­де­ев­кой. По­че­му опять по­гиб­ли укра­ин­ские во­и­ны

10:16 ЕБРР счи­та­ет Гон­та­ре­ву ге­ро­и­ней ре­форм в Укра­ине

09:04 Де­ло Мар­ты­нен­ко. За что взя­ли се­ро­го кар­ди­на­ла На­род­но­го фрон­та

08:29 По­че­му по­пули­сты про­тив рын­ка зем­ли

08:22 Ис­то­рия од­ной зра­ды. Как Bloomberg по­пал впро­сак с рос­си­я­на­ми

20.04 Мар­ты­нен­ко по­до­зре­ва­ет­ся в со­вер­ше­нии в со­ста­ве груп­пы лиц рас­тра­ты средств ГП "ВостГОК" в раз­ме­ре $17,28 млн – Хо­лод­ниц­кий

20.04 Кро­ко­дил Чер­чил­ля. По­че­му Лон­дон ком­пен­си­ру­ет по­лу­по­бе­ду Укра­и­ны в Га­а­ге

20.04 Мо­ра­то­рий и геи. Ти­мо­шен­ко опре­де­ли­лась с "шатуном" на вес­ну-ле­то 2017 г.

20.04 Bellingcat: Рос­сия на Дон­бас­се ис­поль­зо­ва­ла свои са­мые мощ­ные тан­ки

20.04 Год пер­вый: не впо­пы­хах, или Ка­ко­ва ре­фор­ма­тор­ская ско­рость пра­ви­тель­ства Грой­сма­на

19.04 В МИД по­яс­ни­ли, что зна­чит ре­ше­ние су­да ООН в де­ле Укра­и­на-РФ

19.04 Меж­ду­на­род­ный суд ООН при­знал не­до­ста­точ­ны­ми до­ка­за­тель­ства Укра­и­ны о финан­си­ро­ва­нии Рос­си­ей тер­ро­риз­ма

19.04 Осво­бо­ди­ли ли ВСУ под­кон­троль­ные тер­ро­ри­стам се­ла

19.04 Дер­жи­тесь там: Как вы­жи­ва­ют при­сво­ен­ные "Л-ДНР" укра­ин­ские пред­при­я­тия

• дальше…

12:21 По де­лу о взры­вах у ав­то­бу­са "Боруссии" за­дер­жан граж­да­нин РФ

11:56 7 со­ве­тов для успеш­но­го на­ча­ла ка­рье­ры

20.04 Бра­у­зер Chrome бу­дет бло­ки­ро­вать ре­кла­му по умол­ча­нию, – WSJ

20.04 Bose об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за поль­зо­ва­те­ля­ми на­уш­ни­ков и про­да­же их дан­ных

20.04 Ком­па­ния BMW удли­ни­ла "пятерку" на 13 сан­ти­мет­ров

20.04 Соц­се­ти вас по­беж­да­ют? Учи­тесь вы­жи­вать в эпо­ху циф­ро­вой тре­во­ги

20.04 Де­бю­ти­ро­вал ку­пе­об­раз­ный крос­со­вер VW с ав­то­пи­ло­том

20.04 MasterCard до­ба­вит ска­нер от­пе­чат­ка паль­цев на пла­теж­ные кар­ты

20.04 Citroen вы­пу­стил "крос­со­вер для людей"

20.04 Физи­ки впер­вые по­лу­чи­ли ма­те­рию с "от­ри­ца­тель­ной массой"

19.04 Qoros и Koenigsegg рас­кры­ли сов­мест­ный асим­мет­рич­ный элек­тро­су­пер­кар

19.04 Skoda по­ка­за­ла элек­три­че­ский ку­пе-крос­со­вер

19.04 Рас­крыт пред­вест­ник элек­три­че­ско­го ку­пе-крос­со­ве­ра Audi

19.04 Тюрь­ма кар­точ­но­му мо­шен­ни­ку не по­ме­ха

19.04 Цу­кер­берг пред­ста­вил соц­сеть в вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти — Facebook Spaces

• дальше…

11:56 7 со­ве­тов для успеш­но­го на­ча­ла ка­рье­ры

20.04 Укра­ин­ская ан­ти­шок-на­сад­ка для ве­ло­си­пе­да со­бра­ла на Kickstarter в 9 раз боль­ше за­яв­лен­ной сум­мы

19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

05.04 10 не­ожи­дан­ных во­про­сов, ко­то­рые мо­жет за­дать стар­та­пу вен­чур­ный ин­ве­стор

04.04 Швед­ским ра­бот­ни­кам на­ча­ли вжив­лять мик­ро­чи­пы под ко­жу

03.04 Avon ме­ня­ет стра­те­гию, чтобы вы­брать­ся из убыт­ков

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно