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Financial Times сообщила о разгоревшемся конфликте Сечина и Кадырова
19:33 12.04.2017 |
Financial Times со ссылкой на источники сообщила о конфликте главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится в статье двух авторов отдела политики издания. Трения между Сечиным и Кадыровым газета привела как один из примеров противоборства серьезных игроков внутри Кремля и по всей России, борьба между которыми и амбиции которых, по мнению источников, угрожают власти Владимира Путина сильнее, чем Алексей Навальный.
Financial Times со ссылкой на источники сообщила о конфликте главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится в статье двух авторов отдела политики издания. Трения между Сечиным и Кадыровым газета привела как один из примеров противоборства серьезных игроков внутри Кремля и по всей России, борьба между которыми и амбиции которых, по мнению источников, угрожают власти Владимира Путина сильнее, чем Алексей Навальный.
«Угроза исходит не от Навального, а изнутри», - сказал один собеседник издания, который хорошо знает президента. FT отмечает признаки внутренней коррозии в системе, которую выстроил Путин за 17 лет. Амбиции и претензии участников системы стали расти в связи с неопределенностью будущего, считает газета. По словам бывшего высокопоставленного чиновника, сохранившего тесные связи с Кремлем, ситуация, с одной стороны, пока стабильна, потому что все знают, что Путин «выдвинется на другой срок и, конечно, выиграет выборы», но, с другой стороны, она нестабильна, потому что все зависит только от него. К концу нового шестилетнего президентского срока Путину будет 71, а плана по преемнику еще нет.
Сечина FT называет «неуживчивым», Кадырова - «воинственным». «Он (Кадыров. - "Ведомости") достаточно страшный парень, но таков и Игорь Иванович», - сказал источник издания, информированный о переговорах сторон. - Игорь Иванович - не тот, кого могут запугать слова Кадырова». Источник, близкий к «Роснефти», добавил, что конфликт разгорелся до того, что возникла необходимость проверить, не было ли «чеченского следа» в теракте в метро Петербурга.
«Сечин vs. Кадыров. Чужой против Хищника. В этой схватке болею за любой и каждый мощный удар», - прокомментировал публикацию бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский.
Преемника президента Путин может либо воспитать, либо пойти по следам Ельцина и испробовать потенциальных кандидатов на посту премьер-министра, сказал FT источник, знакомый с российским лидером. Среди возможных преемников, по сведениям газеты, называют не только Дмитрия Медведева, чьи позиции в последнее время выглядят уязвимыми, первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, министра экономического развития Максима Орешкина. Издание отмечает, что Путин «широко забрасывает сети», напоминая, что в последние два года президент сменил многих тяжеловесов в правительстве, администрации и регионах на молодежь, обязанную ему карьерным ростом. «Те, кто окажется лояльным и эффективным, смогут войти в шорт-лист преемников», - отметил бывший высокопоставленный чиновник.
Трения Кадырова и Сечина газета называет «экстремальным примером» конфликта интересов пропутинских игроков. 30 марта глава Чечни назвал завышенной цену, по которой «Роснефть» предложила продать Чечне 51%-ную долю «Грознефтегаза» и другое имущество в этой республике (12,5 млрд руб.). «Не знаю, как считает их менеджмент. Я отстаиваю интересы региона. Их отношение к нам несправедливо. Мы будем добиваться справедливости», - заявил он в интервью телеканалу «Россия 24». «Сечин пришел в бизнес из большой политики и мог бы посмотреть на Чеченскую республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику», - добавил он. Тогда вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил радио «Говорит Москва», что не знает, что имел в виду Кадыров и что он не может комментировать непонятные ему вещи.
Другими примерами конфликтов газета считает критику федерального правительства со стороны президента Татарстана и калужского губернатора. Региональные администрации становятся менее послушными в связи с тем, что при низких ценах на нефть доходы госбюджета России сократились, отмечает издание.
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