Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Спираль расследования отмывания денег россиянами в других странах раскручивается все стремительнее.

Новое старое журналистское расследование "Ландромат" (длится пять лет), не уступающее по масштабности "Панамаликс", похоже, может привести к тому, что эфэсбэшно-кагэбэшная группа в Кремле в итоге не досчитается огромных сумм на своих западных счетах или по меньшей мере лишится возможности и механизмов отмывания денег в Европе.

В расследовании принимали участие работники российской "Новой газеты" и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также были подключены еще 61 журналист из 32 стран мира, включая издания The Guardian (Британия), Sueddeutsche Zeitung (Германия), 15min (Литва), Rise (Молдова), Beobahter (Швейцария), Berlingske (Дания), польский Newsweek, České centrum pro investigativní žurnalistiku (Чешский центр журналистских расследований) и др.

Речь идет о внушительной сумме - как минимум $22 млрд, которую вывели из России в период с 2010 по 2014 гг. Эти "грязные" деньги связывают с Кремлем. Журналисты проштудировали 76 тыс. банковских транзакций на сумму $156 млрд и установили, что эти деньги поступили в 732 банка в 96 странах мира, а получили их 5140 компаний в различных государствах. Участники расследования считают, что на самом деле Россию могло покинуть больше средств - порядка $80 млрд (вероятно, что не все эти деньги связаны с Путиным), но процесс изучения всех потоков затрудняется огромнейшим количеством фирм-однодневок и длинных цепочек компаний, участвующих в отмывании средств в различных странах.

Европейские тропинки

В схемах вольно или невольно принимали участие компании почти во всех странах Европы, в которые попали миллионы долларов. Список выглядит так:

Как видим, тройка лидеров - это Эстония, Кипр и Швейцария. Но особое место в схемах занимают Молдова и Великобритания. В первой Кремлю нужны были решения судов, которые долгое время обеспечивали легитимизацию "грязных" рублей. Во второй - парочка компаний, которыми владели офшоры. Одна давала другой кредит, после чего заемщик, чьим владельцем оказывался гражданин Молдовы, ожидаемо не мог вернуть долг, и молдавская регистрация владельца вела в один из судов соседки Украины. Там принималось решение в пользу взыскания средств с поручителей, которыми оказывались российские банки (более подробно о роли Молдовы почитать можно здесь).

Журналисты из различных европейских СМИ в рамках общего расследования детально освещают участие в "Ландромате" непосредственно их стран. Так, The Guardian выяснила, что британские и иностранные банки с офисами в Лондоне провели $738,1 млн, вероятно, преступных денег Москвы. "Не убереглись" крупные банки вроде HSBC ($545,3 млн) или RBS ($113,1 млн). Впрочем, российские деньги попадали и в американские банки, известные жестким контролем. Это, к примеру, Citibank ($37 млн) и Bank of America ($14 млн).

К слову, по данным OCCRP, владельцами данных компаний также зачастую были вымышленные или номинальные директора, которые проживают, помимо Молдовы, в Украине и Беларуси.

Одной из офшорных компаний, действовавших по схеме с кредитом и легализацией через суд, была Valemont Properties Ltd. Ее "директором" был работник аэропорта Андрей Абрамов, которому за это пообещали $100. Саму же компанию The Guardian связывает с успешным бизнесменом и хозяином частного музея техники Вадимом Задорожным, который процветает при президенте РФ Владимире Путине. Данный офшор перечислял деньги на оплату обучения его сына в британской школе.

Это далеко не единственное звено цепи, которое указывает на российских бизнесменов. В целом, по словам следователей, в операциях по отмыванию денег участвуют около 500 человек - олигархи, московские банкиры и лица, работающие или связанные с ФСБ.





Чешские журналисты обратили внимание на бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова и его супругу Елену Батурину, которые частенько бывали в республике и в Карловых Варах в частности, где у них есть бизнес. В 2010 г. тогдашний посол США в России Джон Байерли писал, что Лужков сидит на вершине "коррупционной пирамиды", состоящей из трех ступеней: мэр, ниже - ФСБ и МВД, преступники и коррумпированные рядовые правоохранители. После отставки Лужкова с поста мэра в том же году банк его жены - Русский земельный банк - оказался под контролем шести кипрских офшоров, среди которых была компания Boaden Ltd., контролировавшая 16,35% акций.

Владельцем РЗБ стал питерский бизнесмен Александр Григорьев, хранитель общака Подольской ОПГ - одной из сильнейших группировок (500 человек) в 90-х. Ему также принадлежит банк "Западный". Эти два финучреждения входят в пятерку банков, отправивших в Молдову наибольшее количество денег: только РЗБ - $9,7 млрд. А еще одним источником "российских денег" в Молдове были МАСТ-банк и Интеркапитал-банк, входившие в группу Сергея Магина. Он фигурирует в качестве одного из участников отмывания денег по "молдавской схеме". И Григорьев, и Магин были арестованы по обвинению в отмывании денег.

Однако более любопытен тот факт, что в совет директоров РЗБ входил двоюродный брат президента РФ Игорь Путин, а до этого он "трудился" в совете директоров МАСТ-банка.

Еще раньше Путин также входил в руководство строительной компании "СУ-888" и подольского Промсбербанка, где Григорьев был акционером. Но Магина и Григорьева после столь долгой и "плодотворной" работы по выводу средств на зарубежные счета арестовали, а Игорь Путин в 2014 г. покинул советы директоров обоих банков и заявил: "Мой личный опыт, приобретенный в последние годы, подтверждает истинность тезиса о том, что российская банковская система должна быть радикально реабилитирована и очищена от проблемных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией". Вот так Кремль избавился от обнальщиков, ставших обузой.

На что шли деньги из "прачечной"

Часть средств, которые проходили через европейские банки и компании, была потрачена на предметы роскоши и технику, столь дорогие сердцу любого российского олигархо-чиновника: меха, бриллианты, швейцарские часы, немецкое промышленное оборудование, модная детская одежда, оплата люксов в гостиницах альпийских горнолыжных курортов.

Однако миллиарды нужны были не только для удовлетворения гедонизма россиян. Деньги также применялись с пользой, в понимании Кремля, - для продвижения интересов РФ.

Например, для финансирования прокремлевского "аналитического центра" в Польше - Европейского центра геополитического анализа (ЕЦГА), который возглавляет политик-флюгер Матеуш Пискорский. Пан Пискорский в свое время входил в состав пророссийской партии "Самооборона Республики Польша", а в 2015 г. стал лидером другой пророссийской политсилы - "Перемена". В мае прошлого года его арестовали как российского шпиона.

ЕЦГА получил от РФ по меньшей мере 21 тыс. евро. Это только доказанная сумма. За годы своей деятельности Пискорский активно проговаривал кремлевские тезисы как по Грузии, так и по Украине, став одним из экспертов росСМИ. Он также принимал участие как наблюдатель на "крымском референдуме" и "выборах" в ОРДЛО.

Еще одним получателем российских денег, как известно, является лидер французского "Нацфронта" Марин Ле Пен. В рамках расследования стало известно, что в мало кому известном и непримечательном частном банке Compagnie Bancaire Helvétique (Женева) затерялись 2,2 млн евро "подруги" Путина. Лидер французских ультраправых давно кормится с руки Кремля, и сейчас Москва делает на нее ставку как на кандидата в президенты Франции.

Учитывая значение выборов в ЕС для России, особенно после поражения в Нидерландах, "Ландромат" может очень сильно навредить лоббированию московских интересов с помощью карманных партий, экспертов и СМИ. Во-вторых, европейская пресса в сотрудничестве с правоохранителями очень близко подобралась к миллиардам Кремля.