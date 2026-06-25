Фінансові новини
- |
- 25.06.26
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія передасть Україні 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів
08:15 25.06.2026 |
Сили оборони України отримають додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів від Данії. Частина з них уже прибула в Україну.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
Міноборони запропонувало партнерам переглянути частину вже запланованої підтримки та переорієнтувати ресурси з короткодальної артилерії на далекобійні рішення. Данія оперативно відреагувала на цей запит.
«Для нас є три незмінні пріоритети: ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме на цих напрямах концентруємо зусилля й працюємо над тим, щоб кошти партнерів спрямовували максимально ефективно. Боремося за кожен долар міжнародної підтримки», - наголосив Федоров.
Міністр додав, що наразі далекобійні боєприпаси є одним із ключових запитів фронту. За його словами, в умовах постійного розширення дронової kill-zone вони дають змогу ефективніше уражати російських військових, їх логістику й командні пункти, водночас зменшуючи ризики для українських захисників.
Нагадаємо, що 18 червня під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Зокрема, близько 540 мільйонів доларів партнери зобовʼязалися спрямувати на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Значний внесок у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ і Укрпошта у відкритому конфлікті: що стоїть за вимогою відставки Смілянського
|Суди закривають більшість справ корупціонерів, виявлених НАЗК — ЗМІ
|Росіяни вдарили по трьох цивільних суднах біля Одещини: один моряк загинув, 8 врятовано
|Україна разом із Німеччиною працюватиме над новими системами захисту від балістичних ракет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Данія передасть Україні 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів
|Міноборони оновлює «Резерв+»: частину електронних сервісів призупинено
|Ставка на власний ОПК: 95% закуплених для війська дронів — українські
|Україні потрібно чіткіше розмежувати колабораціонізм, державну зраду та військові злочини — директор Інституту прав людини Асоціації юристів України
|97–98 % справ про військові злочини в Україні розглядаються без присутності обвинуваченого — директор Інституту прав людини Асоціації юристів України
|Новий перехоплювач P1-SUN Long від SkyFall із ШІ: фото та технічні деталі
Бізнес
|Тест Starlink Direct to Cell для Viber, WhatsApp і Google Maps став доступним усім користувачам «Київстару»
Найбільший український мобільний оператор "Київстар" оголосив про запуск роботи месенджерів Viber, WhatsApp та застосунку навігації Google Maps через технологію Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) у режимі Light Data, повідомив президент та СЕО компанії Олександр Комаров
|Стан IT-ринку України: майже 30% компаній є збитковими — дослідження
|Chrome закриває останні “лазівки” для блокування реклами
|Глава Microsoft підтвердив, що Xbox залишалася збитковою чверть століття
|Бум вакансій через ШІ обходить новачків стороною — результати дослідження
|Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»
|Нове пакування чипів від TSMC може знизити їхню вартість — Мін-Чі Куо