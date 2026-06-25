Данія передасть Україні 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів

Сили оборони України отримають додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів від Данії. Частина з них уже прибула в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Міноборони запропонувало партнерам переглянути частину вже запланованої підтримки та переорієнтувати ресурси з короткодальної артилерії на далекобійні рішення. Данія оперативно відреагувала на цей запит.

«Для нас є три незмінні пріоритети: ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме на цих напрямах концентруємо зусилля й працюємо над тим, щоб кошти партнерів спрямовували максимально ефективно. Боремося за кожен долар міжнародної підтримки», - наголосив Федоров.

Міністр додав, що наразі далекобійні боєприпаси є одним із ключових запитів фронту. За його словами, в умовах постійного розширення дронової kill-zone вони дають змогу ефективніше уражати російських військових, їх логістику й командні пункти, водночас зменшуючи ризики для українських захисників.

Нагадаємо, що 18 червня під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Зокрема, близько 540 мільйонів доларів партнери зобовʼязалися спрямувати на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Значний внесок у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.