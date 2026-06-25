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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони оновлює «Резерв+»: частину електронних сервісів призупинено

10:48 24.06.2026 |

Україна

У мобільному застосунку "Резерв+" тимчасово обмежили роботу окремих електронних послуг. Повністю призупинено сервіси, які потребують верифікації даних про наявність інвалідності через сторонні державні інформаційні системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України.


Причина обмежень та які сервіси заблоковано

У оборонному відомстві пояснили, що пішли на такий крок раді безпеки даних та недопущення юридичних помилок. Через некоректні відповіді та технічні збої з боку реєстрів соціальної сфери виник ризик неправильної обробки цифрових заяв користувачів.H

На час проведення технічних робіт у застосунку "Резерв+" можуть бути недоступними такі опції:

  • подання електронної заяви на отримання відстрочки від призову на підставі інвалідності;
  • оновлення або актуалізація даних про групу інвалідності в онлайн-режимі;
  • перевірка та верифікація цих відомостей операторами ТЦК та СП через електронну систему.

    • У Міноборони запевнили, що щойно обмін даними між реєстрами Мінсоцполітики та системами військового обліку стабілізується, всі послуги відновлять у повному обсязі, про що користувачів сповістять додатково.

    Що відомо про чинні відстрочки

    У Міністерстві оборони окремо заспокоїли громадян, які вже скористалися сервісом або мають документи на руках.

    "Важливо: це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав", - наголосили у відомстві.

    Таким чином, всі раніше оформлені через застосунок чи ТЦК відстрочки залишаються законними та чинними, а самі обмеження є виключно технічними та тимчасовими.

    У Міноборони продовжують врегульовувати й інші процедури звільнення від мобілізації на тлі масштабного оновлення підходів до організації армії. Зокрема, у відомстві ухвалили рішення щодо надання відстрочок для військовослужбовців, які мають старі трирічні контракти, аби запобігти їхньому миттєвому переведенню до статусу військовозобов'язаних.
    За матеріалами: РБК-Україна
     

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