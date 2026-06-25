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Міноборони оновлює «Резерв+»: частину електронних сервісів призупинено
10:48 24.06.2026 |
У мобільному застосунку "Резерв+" тимчасово обмежили роботу окремих електронних послуг. Повністю призупинено сервіси, які потребують верифікації даних про наявність інвалідності через сторонні державні інформаційні системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України.
Причина обмежень та які сервіси заблоковано
У оборонному відомстві пояснили, що пішли на такий крок раді безпеки даних та недопущення юридичних помилок. Через некоректні відповіді та технічні збої з боку реєстрів соціальної сфери виник ризик неправильної обробки цифрових заяв користувачів.H
На час проведення технічних робіт у застосунку "Резерв+" можуть бути недоступними такі опції:
У Міноборони запевнили, що щойно обмін даними між реєстрами Мінсоцполітики та системами військового обліку стабілізується, всі послуги відновлять у повному обсязі, про що користувачів сповістять додатково.
Що відомо про чинні відстрочки
У Міністерстві оборони окремо заспокоїли громадян, які вже скористалися сервісом або мають документи на руках.
"Важливо: це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав", - наголосили у відомстві.
Таким чином, всі раніше оформлені через застосунок чи ТЦК відстрочки залишаються законними та чинними, а самі обмеження є виключно технічними та тимчасовими.
У Міноборони продовжують врегульовувати й інші процедури звільнення від мобілізації на тлі масштабного оновлення підходів до організації армії. Зокрема, у відомстві ухвалили рішення щодо надання відстрочок для військовослужбовців, які мають старі трирічні контракти, аби запобігти їхньому миттєвому переведенню до статусу військовозобов'язаних.
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