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АНАЛІТИКА

Ставка на власний ОПК: 95% закуплених для війська дронів — українські

11:44 22.06.2026 |

Україна

Міністерство оборони заявило, що 95% безпілотників, які закуповують для Сил оборони, вироблені в Україні.

"Із загальної кількості БпЛА, які Агенція оборонних закупівель ДОТ закуповує для Сил оборони, 95% - українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, важливу роль у розвитку ринку українських безпілотників відіграв запуск маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence.

"Система створила ринкову модель, у якій рішення про закупівлю ухвалюють безпосередні користувачі - військові бойових бригад", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це посилило конкуренцію між виробниками, створило стимули для вдосконалення продукції та дало змогу прогнозувати попит і масштабувати виробництво.

"У результаті український ринок БпЛА зміг кратно наростити виробничі спроможності та сьогодні забезпечує абсолютну більшість закупівель у цій категорії", - додають у МОУ.

У відомстві також зазначили, що минулого року закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція триває надалі.

Маркетплейс DOT-Chain Defence запустили із червня 2025 року. Це цифрова платформа, яка дозволяє бригадам самостійно обирати необхідну зброю, що закуповують коштом АОЗ.

За матеріалами: mezha.ua
 

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