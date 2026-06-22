Фінансові новини
- |
- 22.06.26
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ставка на власний ОПК: 95% закуплених для війська дронів — українські
11:44 22.06.2026 |
Міністерство оборони заявило, що 95% безпілотників, які закуповують для Сил оборони, вироблені в Україні.
"Із загальної кількості БпЛА, які Агенція оборонних закупівель ДОТ закуповує для Сил оборони, 95% - українського виробництва", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, важливу роль у розвитку ринку українських безпілотників відіграв запуск маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence.
"Система створила ринкову модель, у якій рішення про закупівлю ухвалюють безпосередні користувачі - військові бойових бригад", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це посилило конкуренцію між виробниками, створило стимули для вдосконалення продукції та дало змогу прогнозувати попит і масштабувати виробництво.
"У результаті український ринок БпЛА зміг кратно наростити виробничі спроможності та сьогодні забезпечує абсолютну більшість закупівель у цій категорії", - додають у МОУ.
У відомстві також зазначили, що минулого року закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція триває надалі.
Маркетплейс DOT-Chain Defence запустили із червня 2025 року. Це цифрова платформа, яка дозволяє бригадам самостійно обирати необхідну зброю, що закуповують коштом АОЗ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Росіяни вдарили по трьох цивільних суднах біля Одещини: один моряк загинув, 8 врятовано
ТОП-НОВИНИ
|Україна разом із Німеччиною працюватиме над новими системами захисту від балістичних ракет
|$4 млрд нової підтримки: Федоров підбив підсумки 35-го засідання «Рамштайну»
|150 тис. дронів і сотні ракет ППО: Велика Британія оголосила масштабний пакет допомоги Україні
|Найсуворіші правила міграції: Європарламент затвердив історичний закон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Не отображаются комментарии в TikTok
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Ставка на власний ОПК: 95% закуплених для війська дронів — українські
|Україні потрібно чіткіше розмежувати колабораціонізм, державну зраду та військові злочини — директор Інституту прав людини Асоціації юристів України
|97–98 % справ про військові злочини в Україні розглядаються без присутності обвинуваченого — директор Інституту прав людини Асоціації юристів України
|Новий перехоплювач P1-SUN Long від SkyFall із ШІ: фото та технічні деталі
|Звітність нотаріусів щодо оренди нерухомості перевели в електронний вигляд
|Федоров: восени військові почнуть повертатися з армії в межах часткового звільнення
Бізнес
|Глава Microsoft підтвердив, що Xbox залишалася збитковою чверть століття
|Бум вакансій через ШІ обходить новачків стороною — результати дослідження
|Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»
|Нове пакування чипів від TSMC може знизити їхню вартість — Мін-Чі Куо
|Google інтегрувала Gemini в Google TV: телевізор навчився розуміти натяки
|Ілон Маск став першим трильйонером у світі з перспективою подвоєння капіталу
|Позасудове вирішення податкових спорів: у Раді зареєстрували законопроєкт