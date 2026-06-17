Федоров: восени військові почнуть повертатися з армії в межах часткового звільнення

Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю «ТСН».

«Ми домовилися з президентом, що з кінця осені цього року почнеться часткове, по суті, звільнення зі служби для тих, хто в армії з 2022 року й раніше», - сказав він.

Механізм звільнення базуватиметься на двох критеріях: загальній тривалості служби з 2014 року та кількості бойових днів.

«Якщо ви, наприклад, [служите] з 2022 року, і у вас є велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року», - сказав Федоров.

Нагадаємо, Міноборони України запустило експериментальний проєкт з добровільним переведенням військових на дворічні контракти, по завершенню яких гарантується відстрочка тривалістю щонайменше 6 місяців (+ нараховуються дні за бойові).

Це викликало критику частини військових, які наголошували, що в такий спосіб звільнитися з війська вдасться не раніше 2028 року. Однак міністр оборони Федоров заявив, що указ президента про звільнення з армії військових, які служать із 2022 року або раніше, матиме пріоритет над новопідписаними контрактами.

Рішення про звільнення ухвалюватиме Генштаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Для цього Міноборони створить спеціальний калькулятор, аби кожен військовий зміг перевірити, у який місяць звільнення може потрапити.

Федоров звернув увагу, що до цього мінімальний контракт на військову службу становив три роки та не давав відстрочки після його завершення. Військові, які підписали контракт раніше, також отримують можливість відстрочки за новою формулою або можуть перепідписати новий контракт із гарантованою відпусткою.