З липня військовим нараховуватимуть нові мотиваційні доплати — умови та суми

В Україні з 1 червня почали діяти нові правила нарахування мотиваційних виплат і бонусів для військовослужбовців. Перші гроші за оновленою системою захисники отримають уже в липні.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Право на ці виплати мають абсолютно всі військовослужбовці, які виконують бойові завдання. Вид служби чи наявність нового контракту значення не мають - додаткові кошти нарахують і мобілізованим, і тим, хто служить за старими чи новими мотиваційними контрактами.

Гроші за червень надійдуть військовим до 20 липня разом з основним грошовим забезпеченням. За такою самою схемою (до 20 числа наступного місяця) виплачуватимуть і бонуси за перебування в полоні чи за знищену техніку противника.

Усі нарахування й бонуси здійснюватимуться на підставі офіційного наказу командира військової частини, який видається за підсумками минулого місяця. Цей механізм повністю аналогічний до того, за яким зараз виплачують стандартні бойові винагороди.