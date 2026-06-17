Фінансові новини
- |
- 17.06.26
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейський гігант MBDA допоможе Україні з новим поколінням ракети «Нептун»
11:30 17.06.2026 |
Німецька компанія MBDA підписала меморандум про взаєморозуміння з українським конструкторським бюро "ЛУЧ". Про це йдеться в повідомленні німецького гіганта.
"Угода буде спрямована на подальшу розробку крилатої ракети "Нептун". "ЛУЧ" та MBDA будуть впроваджувати проривні інновації для розвитку можливостей глибокого удару для "Нептун-2", одночасно розвиваючи стратегічне оборонне співробітництво з Україною", - сказано в повідомленні MBDA.
Німецька компанія зазначила, що володіє технологіями, експертизою та партнерствами, які дозволяють постачати розроблені в Європі системи та технології глибокого удару країнам-партнерам, "даючи змогу нашим збройним силам захищати наші цінності та свободи".
Водночас "ЛУЧ" володіє специфічними знаннями, навичками та досвідом у сфері проєктування, розробки, інтеграції та виробництва комплексних систем озброєння.
Крилата ракета Р-360 "Нептун" - це українська розробка на базі радянської ракети Х-35 "Звезда", з покращеними показниками дальності та сучасною електронікою. Конструкторське бюро "ЛУЧ" почало розробку крилатої ракети після анексії Криму у 2014 році.
Р-360 "Нептун" призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн. Також ракета може використовуватися з наземних, надводних та авіаційних платформ. У квітні 2022 року цією ракетою потопили російський крейсер "Москва".
Наприкінці 2025 року Президент України Володимир Зеленський підтверджував, що Україна також застосовує оновлену версію "Довгий Нептун". Комплекс "Нептун Д" працює з крилатими ракетами РК360Л. Дальність їхнього польоту становить до 1000 км, а вага бойової частини - 260 км. Ракета призначена для ураження наземних та морських цілей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін прогнозує долар по 51 та мінімальну зарплату понад ₴11 тисяч
|Міжнародний арбітраж став на бік України у морському спорі з Росією — МЗС
|Євроінтеграційний прорив: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною та Молдовою
|Нідерланди передали Україні додатковий протимінний корабель
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Без дозволів і квот: Україна домовилася про «транспортний безвіз» з новим партнером у Європі
|З липня військовим нараховуватимуть нові мотиваційні доплати — умови та суми
|Європейський гігант MBDA допоможе Україні з новим поколінням ракети «Нептун»
|Міжнародний арбітраж став на бік України у морському спорі з Росією — МЗС
|З осені розмір стипендій для українських студентів збільшать у два рази
|Зеленський представив реформу: зростання зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців ВІДЕО
Бізнес
|Ілон Маск став першим трильйонером у світі з перспективою подвоєння капіталу
|Позасудове вирішення податкових спорів: у Раді зареєстрували законопроєкт
|Суд постановив: Google відповідає за вигадані дані в ШІ-пошуку
|Mastercard відкриває сервіс для розрахунків між агентами штучного інтелекту
|Без касира: McDonald's запустив тестування ШІ-системи ArchIQ на драйв-ін
|Дата-центри в космосі: SpaceX розповіла про супутник масштабу Boeing 747 із 72 GPU
|Програмістка зі США отримала звільнення від використання ШІ на роботі з релігійних причин