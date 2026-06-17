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АНАЛІТИКА

Європейський гігант MBDA допоможе Україні з новим поколінням ракети «Нептун»

11:30 17.06.2026 |

Україна

Німецька компанія MBDA підписала меморандум про взаєморозуміння з українським конструкторським бюро "ЛУЧ". Про це йдеться в повідомленні німецького гіганта.

"Угода буде спрямована на подальшу розробку крилатої ракети "Нептун". "ЛУЧ" та MBDA будуть впроваджувати проривні інновації для розвитку можливостей глибокого удару для "Нептун-2", одночасно розвиваючи стратегічне оборонне співробітництво з Україною", - сказано в повідомленні MBDA.

Німецька компанія зазначила, що володіє технологіями, експертизою та партнерствами, які дозволяють постачати розроблені в Європі системи та технології глибокого удару країнам-партнерам, "даючи змогу нашим збройним силам захищати наші цінності та свободи".

Водночас "ЛУЧ" володіє специфічними знаннями, навичками та досвідом у сфері проєктування, розробки, інтеграції та виробництва комплексних систем озброєння.

Крилата ракета Р-360 "Нептун" - це українська розробка на базі радянської ракети Х-35 "Звезда", з покращеними показниками дальності та сучасною електронікою. Конструкторське бюро "ЛУЧ" почало розробку крилатої ракети після анексії Криму у 2014 році.

Р-360 "Нептун" призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн. Також ракета може використовуватися з наземних, надводних та авіаційних платформ. У квітні 2022 року цією ракетою потопили російський крейсер "Москва".

Наприкінці 2025 року Президент України Володимир Зеленський підтверджував, що Україна також застосовує оновлену версію "Довгий Нептун". Комплекс "Нептун Д" працює з крилатими ракетами РК360Л. Дальність їхнього польоту становить до 1000 км, а вага бойової частини - 260 км. Ракета призначена для ураження наземних та морських цілей.

За матеріалами: mezha.ua
 

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