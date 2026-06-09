Україна провела успішні випробування автономного дрона для перехоплення «шахедів»

Україна випробувала в бойових умовах автономний дрон-перехоплювач, який самостійно наводиться на російські Shahed та знищує їх. Технологія автоматизує 95% процесу перехоплення.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, роль людини в цій системі мінімальна: оператор бачить рух ворожих безпілотників у реальному часі, обирає ціль і дає команду на ураження. Після цього система працює повністю самостійно - веде дрон-перехоплювач до об'єкта, автономно розпізнає його та наводиться на ціль.

Міністр підкреслив, що завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного використання на полі бою менш ніж за рік. Розробка пройшла бойове випробування на Харківщині.

«Автономність - один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах», - зазначив Федоров.