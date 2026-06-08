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АНАЛІТИКА

Уряд оновив порядок підтвердження факту руйнування житла

10:52 08.06.2026 |

Україна

Уряд розширює можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла: тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд збільшив з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи.

"Розширюємо можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження", - зазначила Свириденко.

За словами Свириденко, система компенсацій стане більш прозорою: в електронному кабінеті Пенсійного фонду можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати.

Також уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету, зазначила Свириденко.

Пріоритет надаватиметься сім'ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону, зазначила вона.

У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, додала Свириденко.

За матеріалами: Економічна правда
 

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