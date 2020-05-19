СБУ начало расследование возможной госизмены Ермака и Кучмы - Вятрович

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство по факту совершеня представителями украинской делегации на переговорах в Минске государственной измены, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович.

"Главным следственным управлением СБ Украины 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены", - указывается в обнародованном нардепом уведомлении СБУ о выполнении постановления следственного судьи.

"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении "отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд", - прокомментировал Вятрович.

Как сообщалось, 23 апреля суд удовлетворил жалобу Вятровича и обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой.

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