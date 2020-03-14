Переговоры с ОРДЛО и коронавирус. Когда Зеленский поедет к Путину за парочкой миллиардов

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

То, что Украина "принудилась" к прямым переговорам с марионеточными "республиками Донбасса", было понятно уже давно, но когда в СМИ попали документы договоренностей о создании "Консультативногог совета", прямые переговоры с террористами обрели конкретику.

Проблема прямых переговоров даже не в том, что таким образом Украина собственными руками легитимизирует гибридные оккупационные режимы на Донбассе. Уже нет сомнений, что прямые переговоры - это только начало процесса сдачи национальных интересов. Дальше все будет куда разрушительней.

Итак, по опубликованным документам, подписанных экс-президентом Леонидом Кучмой, при трехсторонней контактной группе создается некий "Консультативный совет", который будет формироваться из 10 представителей Украины, 10 "делегатов" от ОРДЛО, плюс по одному человеку с правом совещательного голоса от России, Франции и Германии (если последние три государства согласятся таких участников направить). Нетрудно догадаться, что эти три делегата, если таковые в принципе появятся, будут носить исключительно декоративную функцию, дабы придать Консультативному совету иллюзию широкого международного представительства.

Главной задачей "совета" определено "осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, в том числе и относительно проведения выборов в ОРДЛО". Решения "Совета" будут приниматься тремя четвертями голосов от установленной численности, то есть от 20 человек, и будут носить рекомендательный характер. "Совет" планирует заседать в Минске не реже одного раза в две недели, предваряя переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.

Кто именно будет представлять в этом органе Украину и ОРДЛО, еще предстоит решить, но что-то подсказывает, что от нашего государства переговоры с коллаборантами возьмет на себя главный сторонник "диалога" с сепаратистами, вчера "опущенный на пол" во время презентации своей платформы для такого диалога Сергей Сивохо. Недаром его "мирные инициативы" так усиленно раскручиваются в последнее время. Впрочем, судя по количеству голосов, необходимых для успешного сливания интересов Украины в рамках созданного "совета", туда достаточно отправить всего пять людей, солидарных с позицией Сивохо, а остальные пять погоды уже не сделают, и "Совет" будет исправно штамповать мирные прокламации, принятые тремя четвертями членов "Совета", демонстрируя, таким образом, братскую любовь украинского государства к людям, которые привели в Украину российские таки с "бурятскими" освободителями на броне. Эти месседжи потом можно будет постоянно ретранслировать в пророссийски ориентированных СМИ, каковых в Украине на седьмом году войны более чем достаточно. И украинское общество будет потихоньку привыкать, что капитуляция - это не страшно. Как минимум та часть общества, которая еще не привыкла к ощущению скорой констатации нашего поражения в войне с Россией.

Время для окончательного оформления Зеленским капитуляции, к слову, выбрано крайне удачно. Пандемия коронавируса и надвигающийся из-за нее мировой экономический кризис станут отличным фоном, на котором возвращение "блудного брата" в объятия Кремля может пройти с минимальными сопутствующими потерями. И Украина, как мы видим в последние дни, мчится в направлении России с ускоряющимся темпом.

Уже принято принципиальное решение дать воду в Крым, закон о языке уже в очереди на пересмотр, а то и на ликвидацию, прямые переговоры с террористами де-факто уже идут, а де-юре уже оформлены все нужные бумажки, закон о референдуме, который позволит внести в Конституцию любой "особый статус", который попросит Путин через своих марионеток в "Консультативном совете". При этом вся страна скупает гречку готовясь к смертельной эпидемии, всякие массовые акции почти запрещены, парламентарии будут работать без журналистов в кулуарах и тому подобное.

Тем временем надвигается глобальный экономический кризис, в условиях которого перед и без того слабенькой украинской экономикой замаячил дефолт, которого, кроме прочего, уже давно жаждут достаточно влиятельные украинские игроки. Единственная надежда для Украины сегодня - получение очередного транша международного валютного фонда, но в сложившихся условиях риск того, что никаких денег от МВФ мы не получим, крайне велик. К этому может привести как мировой финансовый кризис, так и действия нового украинского правительства и Верховной Рады, которые никогда особенно и не стремились выполнять требования фонда, а теперь в таком развитии событий прямо заинтересованная усилившая свое влияние в украинской власти Россия.

Если в мае, как того ожидает новый министр финансов Игорь Уманский, денег от МВФ не будет, то Зеленский окажется в крайне затруднительном положении, и помочь ему сможет только Путин. С Януковичем мы подобное уже лицезрели в 2013-м. Тогда Виктор Федорович разжился в Сочи тремя одолженными миллиардами в обмен на отказ от евроинтеграции. Зеленскому, учитывая усложнившуюся обстановку, так много, скорее всего, уже не дадут, ограничатся миллиардами, этак, двумя и обещаниями потом дать больше. Но что-то подсказывает, что Владимир Александрович не побрезгует этим скромным кредитом и необходимостью слиться с Путиным в братском примирительном поцелуе.