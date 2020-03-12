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Под покровом коронавируса, или Обходной маневр Козака на Донбассе
12:54 12.03.2020 |
Вчера медиа так называемой ДНР заявили, что в Минске договорились о прямых консультациях с украинской стороной. Офис президента Украины сообщил о создании нового консультационного совета по выполнению нормандских договоренностей без более широких объяснений.
Заместитель главы АП России Козак заявил об этом формате следующее: "Диалоговая площадка с участием сторон нормандского формата, сторон конфликта". Стороны конфликта по версии РФ - Украина и боевики.
Параллельно произошло еще два события. Медведчук с благословения Путина создал парламентскую группу нормандского формата, а Сивохо создал какую-то мифическую диалоговую платформу.
Но на самом деле - это три колонны одного и того же прямого диалога Украины с ОРДЛО. Можно не сомневаться, что в ближайшее время группа Медведчука начнет встречаться с "представителями местной власти", а Сивохо будет подтягивать на площадку телеканала "Дом" местных "авторитетов". Между прочим, просто, чтобы мы все понимали, "Дом" никто не будет смотреть. Он нужен, и то лишь на начальном этапе как источник информации, который может брать комментарии у представителей ОРДЛО, а затем эти комментарии будут распространяться через массу изданий и телеграмм-каналов (и какие здесь претензии к СМИ, если они цитируют государственный канал).
Одним словом, если коротко подытожить - россияне изменили тактику, а Украина (Офис президента) им подыгрывает.
После относительно провальной нормандской встречи, где Зеленский не захотел сразу капитулировать, у россиян были два варианта дальнейших действий: более жесткий и более мягкий. Был избран второй вариант, который предусматривает несколько следующих этапов:
1. Принудить Украину к прямому диалогу с ОРДЛО (сейчас мы как раз начинаем этот этап).
2. Изменения в Конституцию с особым статусом Донбасса и в языковое законодательство, обещанные не Путину, а западным партнерам (идет параллельно с первым этапом).
3. Создание внутриукраинского политического и экономического кризиса (коронавирус стал хорошим бонусом, хотя, с другой стороны, он мог и подтолкнуть все эти процессы, ведь все окончательные решения россияне приняли только после того, как стало понятно, что нынешняя власть не готова к серьезным вызовам, и это все умножено на то, что Зеленский просто боится принимать любые неудобные решения).
4. Создание ситуации аналогичной 2013 г., когда россияне станут главным источником финансов для команды Зеленского (конец 2020 - начало 2021 гг.).
5. Выборы в ОРДЛО и при необходимости внеочередные парламентские выборы весной 2021 г.
Как видим, ничего нового здесь нет. Кроме того, что из страны выехало 2-3 млн молодых людей, которые были двигателями Майдана, а на востоке идет война (Майдан в этой ситуации может просто развалить страну).
По сути, все, что мы сейчас видим, - это продуманный план капитуляции, который подается Зеленскому с одной стороны и обществу - с другой, как путь к миру.
Собственно, что делать всем тем, кто не хочет капитуляции? Нужно не допустить начала прямых переговоров. Каким образом? Зеленский реагирует только на массовые акции. Поэтому для начала нужно организовать массовую акцию протеста в соцсетях. И еще нужно говорить людям правду - мир на Донбассе будет означать войну в центре и на Западе.
К сожалению, мы подошли слишком близко к пропасти.
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