Навстречу Путину. Почему Ермак либо лжет об ОРДЛО, либо не понимает, что это такое

Тарас ПАНЬО / Деловая столица

Глава Офиса президента Андрей Ермак, утверждая, что под новыми минскими договоренностями нет подписей представителей ОРДЛО, либо банально лжет, либо не понимает ситуацию, которая сложилась на Донбассе.

Камнем преткновения стало неоднозначное заявление Ермака о создании некоего "консультативного совета" при участии "представителей территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

"О так называемых ОРДЛО в документах не идет речи. Они подписали протокол как наблюдатели, которые присутствуют на заседании Трехсторонней контактной группы. Посмотрите, как были подписаны документы минского пакета договоренностей: там стоят такие же подписи, пожалуйста, сравните", - сказал глава ОПУ на брифинге по итогам первой части экстренного заседания СНБО.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Ермак продолжил настаивать на том, что "как и в пакете минских договоренностей ни о каких так называемых ОРДЛО не идет речи, так и не идет речи о т. н. ОРДЛО в документе, о котором мы говорим".

"Мы говорим о представителях территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - сказал глава Офиса президента и поспешил уйти. Журналист, которая задавала ему вопрос, попыталась донести до него, что "это и есть ОРДЛО".

Путаный ответ Ермака касался создания т. н. "консультативного совета" в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Глава ОПУ во время брифинга заявил, что его создание пока только обсуждается, но если соответствующее решение будет принято, то в этот совет войдут "представители Украины, а также представители оккупированных территорий".

"Это платформа для граждан, проживающих на подконтрольной и неподконтрольной территориях. Решение еще не принято, но стороны зафиксировали необходимость и возможность принятия такого решения... На последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания консультативного совета в составе политической подгруппы... как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете минских договоренностей, и давать свои предложения... Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые сегодня создавали бы правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания не существует. Никаких переговоров об этом не ведется", - сказал Ермак.

В свою очередь народный депутат фракции "Европейской солидарности" Владимир Арьев обвинил Ермака во лжи: "Ермак - лжец. Он заявил, что под новым минским документом нет подписей формализованных представителей ОРДО и ОРЛО. Если они лгут в глаза, то и действовать будут так же нагло, сдавая Украину.

После этого брифинга признаки сознательной государственной измены стали ярче. Надо немедленно объединяться всем, кто понимает, что происходит и к чему это приведет, чтобы дать отпор планам Кремля и их прихвостням в украинской власти!" - написал он у себя в Facebook.

Арьев также опубликовал фотокопию протокола минских договоренностей, достигнутых на заседании ТКГ 11 марта, ранее обнародованную в СМИ.

Во время брифинга Ермак не оспаривал достоверность опубликованных документов (с их полным перечнем можно ознакомиться здесь). В документе среди подписантов значатся такие люди: полномочный представитель отдельных районов Донецкой области (по сути, ОРДО/"ДНР") Н.Ю. Никоноров и полномочный представитель отдельных районов Луганской области (ОРЛО/"ЛНР") В,Н. Дейнего. Таким образом, в протоколе четко зафиксировано присутствие представителей боевиков.

Ситуацию также прокомментировал известный блогер и телеведущий Денис Казанский: "Посмотрел только что короткий брифинг Ермака по поводу подписанных в Минске новых документов. Глава Офиса президента даже не понимает, что такое ОРДЛО. Утверждает, что в подписанных документах такого понятия нет, очевидно путая эту аббревиатуру с "ЛДНР". Говорит, что в документах "нет так называемых ОРДЛО, а есть только представители отдельных районов", не понимая, что это одно и то же".

"Стесняюсь спросить, а с таким знанием предмета точно стоит что-либо подписывать в Минске? А то в следующий раз им и "ЛДНР" "российские партнеры" впишут в какой-нибудь документ, а Ермак даже не будет знать, как оно расшифровывается", - добавил он иронично.

Немного понятней становится смысл пассажей Ермака, если взять во внимание его первое заявление, сделанное на сегодняшнем брифинге по поводу "представителей ОРДЛО": "В течение всех лет единственными представителями, которые присутствовали вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией в качестве наблюдателей, это были представители так называемых ОРДЛО. То есть украинские граждане, вынужденно проживающие на территории, которая не контролируется правительством, которые совсем были лишены права иметь свой голос и высказывать свою позицию по этим вопросам".

Можно предположить, что Ермак намеренно разделяет представителей ОРДЛО и боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", пытаясь представить первых полномочными участниками переговорного процесса с Киевом. Однако, как известно, Никоноров и Дейнега являются представителями именно квазиреспублик, контролируемых Россией.

О стремлении нынешних украинских властей легитимизировать ОРДЛО в переговорном процессе заявила и бывший представитель Украины в ТКГ, народный депутат Ирина Геращенко. По ее словам, "команда Зеленского тактически, вместе с командой Путина, вывела Москву из-под ответственности и легитимизировала этот бродячий цирк "полномочных представителей ОРДЛО", которых в Минске гоняли мокрыми тряпками".

СПРАВКА. Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) - территория Донецкой и Луганской областей, на которой в соответствии с Законом Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предстояло ввести особый порядок местного самоуправления. Закон так и не начал действовать, поскольку территории до сих пор не перешли под контроль украинских властей. Границы территорий были законодательно определены 17 марта 2015 года на основе линии разграничения между Вооружёнными силами Украины и незаконным вооруженным формированиям непризнанных "Донецкой и Луганской народных республик" (ДНР" и "ЛНР") по состоянию на 19 сентября 2014 года (дата подписания Минского меморандума). Территория ОРДЛО отделена от остальной территории Украины контрольно-пропускными пунктами въезда и выезда (КПВВ).