«Гибридный идиот»: Что общего между избиением Сивохо и капитуляцией Украины

Ігор Петренко / Depo.ua

Советник секретаря Совбеза по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо, несмотря на первый день общегосударственного карантина, попытался запустить "Национальную платформу примирения и единства". В результате он получил на орехи.

Над "Национальной платформой примирения и единства", с помощью которой Сергей Сивохо хочет налаживать диалог между "простыми людьми" из Украины и т. н. "республик Донбасса", висит злой рок: ее представление сначала планировали провести 18 февраля, но перенесли из-за обстрелов позиций украинской армии российским агрессором. Вчера появилось сообщение, что презентацию снова отсрочат - теперь по причине коронавируса. Однако сегодня попытались запустить этот проект - и снова скандал. Благодаря которому на второй план в информационном пространстве временно ушла даже тема коронавируса.

Но о вирусе обязательно вновь заговорят. Так же неизбежно продолжит реализовываться план, о котором рассказывал Depo.ua: попытка усадить за один стол выходцев из Донбасса - переселенцев на неоккупированной части Украины и коллаборантов, то бишь "представителей республик", преимущественно чиновников, которые во время оккупации работают на бандитскую "власть" и якобы готовы говорить с Украиной.

Для презентации было выбрано необычное место - КВЦ "Парковый" на киевских горах, бывшая "вертолетная площадка Януковича", который последние девять месяцев облюбовала ЗЕ!команда для проведения своих мероприятий, в том числе общего собрания парламентской фракции "Слуги народа". Уже одно это может свидетельствовать, что замысел Сивохо освящен руководителями государственной власти.

Но пресс-конференцию по поводу открытия "мирного хаба" посетили ветераны полка "Азов". Один из них, Сергей Тамарин, назвал советника секретаря СНБО предателем и клоуном, потому что тот не говорит о России как об агрессоре. "Вы говорите, что необходимо договариваться. С кем? С коллаборационистами, которые пригласили в страну врага", - говорил Тамарин. Со своей стороны, Сивохо заявил, что "внутренний конфликт в Украине" инициировала и поддерживает Россия. Тамарин парировал: "Ты - гибридный идиот". Далее ветераны полка "Азов" под возгласы "позор" и "вали в Ростов" сорвали презентацию и немного потолкали бывшего комика.

Радуются патриоты, напомнив о себе при отсутствии других громких публичных акций. Радуются, как не странно, и их оппоненты: картинка для российских телеканалов и их украинских единомышленников из "пула Виктора Медведчука" обеспечена: пришли "нацисты" и избили человека, который хочет мира. Очевидна и роль Сивохо, которую ему отвели в качестве козла отпущения для таких вот случаев.

И не стоит забывать, что данный персонаж лицо не частное, а официальное, и местом его работы является Совет национальной безопасности и обороны Украины. И уже сам по себе тот факт, что он выступает в публичном пространстве с тезисами о "примирении" и необходимости "услышать и простить" всех скопом жителей "ЛДНР", в том числе сепаратистов и террористов, можно считать официальной политикой нынешней власти. Ведь еще в ноябре он говорил, что "Нацплатформу" создает ни кто иной, как "команда Совета национальной безопасности и обороны", и эти слова не были опровергнуты. Его заявления о необходимости говорить с людьми из оккупированного Донбасса "на языке спорта, культуры и бизнеса" укладываются в общие рамки нынешней политики официального Киева в отношении компромиссов с Россией.

Российские планы внедряются в Украине одновременно по нескольким направлениям. Вчера медиа так называемой "ДНР" заявили, что в Минске достигли договоренности о прямых консультациях с Киевом, а Офис президента Украины сообщил о создании консультационного совета по выполнению "нормандских" договоренностей.

Поэтому, пока ветераны полка "Азов" гоняют Сивохо, начался значительно более серьезный и опасный процесс - ползучая капитуляция украинской власти. После малоуспешной "нормандской встречи" в декабре прошлого года в Париже россияне избрали новую тактику действий, которая подразумевает несколько следующих этапов. Первый из них - заставить Украину к прямому диалогу с ОРДЛО. И вот сейчас мы начинаем этот этап. Далее будут изменения в Конституции, особый статус Донбасса, переписывание закона об украинском языке как государственном, закон о референдуме и тому подобное. На фоне нарастания кризисных явлений в политике и экономике и вызванного этим общественного недовольства будет попытка провести выборы местной власти в ОРДЛО. Если номер пройдет - попытаются завести "представителей Донбасса" в Верховную Раду путем объявления внеочередных парламентских выборов - возможно, уже в 2021 году.

Силовым давлением на Сивохо эту проблему не решить. Противодействовать реализации российских планов можно используя давление более широких общественных групп, которые должны заявить хозяевам Банковой: достаточно большое количество украинцев против прямых переговоров с террористами, и не поддерживают навязывания нам Донбасса на российских условиях в качестве троянского коня.