Британія підозрює росіян у використанні місцевих компаній для відмивання прибутків від війни в Україні - Bloomberg

Уряд Великої Британії підозрює, що російські громадяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Британські правоохоронні органи виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Британії громадянами низки країн протягом останніх років, ймовірно, для цілей відмивання грошей або ухилення від податків.

Сотні цих фірм вказують росіян як співробітників, і деякі контрольовані Росією компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди.

"Росіяни займають провідне місце серед тих, кого приваблює лондонське Сіті завдяки легкому регулюванню, яке дозволяє їм зберігати свої активи без особливого контролю", - зазначає агентство.

Одна компанія, ідентифікована британською владою, зареєстрована за адресою офісу в Лондоні та вказана в реєстрах судноплавства як власник зернового транспортера.

Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій. Згідно з відкрити даними, судно неодноразово проходило через Чорне море за останні місяці.

У компанії є три нинішні та колишні посадові особи, зареєстровані в Companies House, британському реєстрі компаній, усі вони є громадянами Росії та вказали домашні адреси в Росії. Ні вони, ні компанія не мають помітних операцій у Лондоні.

Кілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією ж адресою в Лондоні іншими російськими громадянами. Один із них - співробітник МВС Росії, домашня адреса якого в Companies House вказана як квартира в центрі Москви.

Джерело, знайоме з розслідуванням правоохоронними органами щодо відмивання грошей, розповіло, що злочинці використовують британські компанії, щоб перевести великі суми грошей у країну та утримувати їх протягом кількох років.

Вони або переводять гроші до того, як їм доведеться подати рахунки до Companies House, або подають шахрайські рахунки, які не розкривають реальні активи, якими володіє компанія.