Конец ракетного договора. Почему Путин целил в США, а попал в Китай

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Соединенные Штаты начнут выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), начиная со 2 февраля нынешнего года. Причина, по версии США, - фактический выход из ДРСМД самой России, что в Москве отрицают.

Как развиваются события?

О выходе США из ДРСМД, которому предшествовали длительные попытки договориться, в среду сообщил "Голос Америки". Поскольку процесс выхода не одномоментный, а займет какое-то время, то у России еще будет шесть месяцев, чтобы при желании вернуться к его соблюдению. Для этого ей необходимо снять с боевого дежурства и уничтожить крылатые ракеты 9М729 (SSC-8) "Новатор". Впрочем, как заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, каких-либо признаков, говорящих о готовности Москвы пойти на этот шаг, не наблюдается.

Со своей стороны, Россия не считает, что SSC-8 выходят за рамки договора и выдвигает встречные претензии. Москва заявляет, что пусковые установки Mark 41 Vertical Launching System, входящие в состав ПРО RIM-161 Standard Missile 3, которые развертываются в Европе, могут быть использованы и для крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, Россия подозревает США в скрытом испытании ракет СМД в ходе пуска мишеней на испытаниях систем ПРО.

Немного истории: что такое ДРСМД?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и естественно распространялся только на их РСМД. Он был подписан 8 декабря 1987 г. Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым и вступил в силу 1 июня 1988 г.

Согласно договору подлежали ликвидации все ракеты сухопутного базирования, а также их пусковые установки с дальностью от 500 до 5500 км.

Договору предшествовали сложные многолетние переговоры. Сама проблема была создана СССР в 1976 г., когда он развернул нацеленные на Европу SS-20 Sabre - мобильные баллистические ракеты средней дальности с разделяющимися ядерными боеголовками отдельного наведения.

Первоначально США сочли, что их стратегическое и авиационное ЯО достаточно для сдерживания советской агрессии. Но в 1977 г. канцлер ФРГ Гельмут Шмидт начал кампанию за пересмотр этой позиции. 12 декабря 1979 г. было предложено два пути решения проблемы - переговоры либо модернизация и усиление ядерных сил средней дальности НАТО. Переговоры на первом этапе ни к чему не привели, и, начиная с декабря 1983-го, в Бельгии, Италии, Нидерландах и Великобритании началось развертывание 420 крылатых ракет. В Москве поежились, и в марте 1986 г. переговоры возобновились, окончившись подписанием ДРСМД.

К 1 июня 1991 г. ракеты, подпадавшие под действие договора, были уничтожены. На долю США пришлось 846 ракет, СССР уничтожил 1846. Это впоследствии дало повод рассуждать о неравноправности договоренностей, но США и НАТО, развертывая ответку на русские SS-20, стремились не превзойти СССР по числу РСМД, а лишь создать достаточный уровень ответной угрозы.

13 декабря 2001 г. Джордж Буш-младший направил России шестимесячное уведомление о намерении США выйти из Договора по ПРО. После начала развертывания систем ПРО 10 февраля 2007 г. Путин заявил, что ДРСМД уже не отвечает интересам России. С этого момента и стартовал процесс умирания ДРСМД, который сейчас, похоже, пришел к финишу.

Что изменится после?

Рассматривая ситуацию с ДРСМД, нужно принять во внимание несколько факторов.

Во-первых, в течение 30 лет, прошедших с момента вступления ДРСМД в силу, другие страны, не связанные им, активно занимались разработкой и производством носителей этого класса. В первую очередь это относится к Китаю, не менее 80% ЯО которого, в силу особенностей его вероятных театров военных действий, размещено именно на РСМД.

Во-вторых, изменилась структура вооружений и возникли новые виды оружия. Ударные беспилотники способны взять на себя значительную часть функций РСМД. Но есть важный нюанс: Россия, возможно, и сможет производить РСМД по технологиям 30-летней давности, но она не сможет производить беспилотники в обозримом будущем. Оставляя в стороне пропагандистские химеры, вроде ракет, летающих со скоростью 27 Махов, или беспилотных подводных аппаратов, умных, как весь Совет Федерации, надо признать, что Россия способна произвести только единичные экземпляры более или менее современного оружия, больше похожие, впрочем, на выставочные макеты и состоящие по большей части из зарубежных комплектующих. Но она еще способна запустить в мелкую серию разработки 1970-1980-х, приклеив к ним очередной новый шильдик - как правило, китайским клеем.

Таким образом, выход из ДРСМД, на первый взгляд, развязывает руки России и выгоден ей. Но Россия - уже не главный противник США, как это было 30 лет назад. Она пришла в ничтожество и по большому счету США вообще не видят в ней серьезного противника. Хотя, естественно, они просчитывают и неадекватность кремлевского карлика, и наличие у Москвы какого-то количества оружия массового поражения, включая ядерное, и варианты российской северокореизации с уходом под патронат Пекина. Помешать такому уходу США едва ли смогут, но они могут его замедлить и усложнить. Как? Например, заставив Пекин просчитывать наличие у России пусть и морально устаревших, но все же кое-как летающих РСМД, к которым в принципе можно прикрутить какое-то ЯО, если оно, конечно, есть в наличии.

Но и с наличием тоже все непросто. В связи с процессами распада, идущими в боевой части, ядерные устройства каждые пять-семь лет приходится фактически собирать заново: полностью демонтировать, обогащать активное вещество, очищая от его продуктов распада, заново изготовлять активные элементы, заново собирать - что в целом на 70-80% эквивалентно производству нового устройства. Иными словами, содержание ЯО на боевом дежурстве - крайне дорогая вещь, отчего многие страны, сообщая о количестве ЯО, которым они якобы располагают, или, что бывает чаще, давая утечки такого рода, впадают в преувеличения. Это создает ситуацию неопределенности, изрядно напрягающую политиков и генштабистов по всему миру.

Между тем Китай России не друг и не союзник. Он, собственно, никому не союзник, он сам по себе и его задача сегодня - нагнуть Россию под себя. Но в ходе такого нагибания могут возникать острые моменты. Так вот, сам факт того, что Россия сможет беспрепятственно, не нарушая никаких договоров, ставить на боевое дежурство РСМД, несколько замедлит китайскую экспансию - просто потому, что Пекину придется вести себя осторожнее.

И, наконец, последнее: российские РСМД никак не угрожают США. Их появление может стать дополнительной головной болью только для Китая и для Европы. Но США совсем не прочь прибавить забот Пекину, а Европа в последнее время, по мнению Вашингтона, вообще скверно себя ведет. Она заслужила головную боль, которая, к слову, может сделать ее коммуникабельнее в общении с Вашингтоном.

Но просто рвать договор США тоже не хотели, это было чревато репутационными потерями. Нужен был убедительный повод - и повод найден. Его реальность не имеет никакого значения. Возможно, SSC-8 действительно нарушают ДРСМД. А возможно и нет, но это ничего не меняет.

В свою очередь, Россия выражает недовольство расторжением ДРСМД, во-первых, потому, что этого требует образ миротворца, а во-вторых, потому, что это лишний повод обвинить США. Можно ожидать, что следующим шагом станут российские информационные операции против стран ЕС, внушающие избирателям, что с Москвой лучше дружить, а не идти в фарватере США и не зазывать к себе НАТО. А то по американской/натовской базе может вдруг прилететь страшная русская РСМД, совсем нечаянно задев мирный бюргерский дом, стоящий по соседству.

Естественно, что сдержанное недовольство, хотя и в крайне обтекаемых выражениях, высказывает и Пекин. Общий вывод довольно очевиден: договор отжил свое и, став неактуальным, скончался естественной смертью. Но его расторжение будет использовано всеми сторонами - не только Россией и США, но и ЕС в целом, и отдельными странами ЕС, и Китаем - в мировой информационной войне, которая не закончится никогда.