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Долги "Роснефти" ударят по рублю
12:34 24.07.2017 |
Крупнейшая нефтяная компания России ПАО "Роснефть" в пятницу в режиме, похожем на "спецоперацию", провела второе за полгода крупное размещение облигаций.
Накануне крупных расчетов в валюте "Роснефть" взяла в долг 266 млрд рублей. Сумма, ставшая рекордной для долгового рынка в этом году, была собрана за час, то есть со скоростью более 4 миллиардов рублей в минуту.
На МосБирже техническое размещение бондов двух серий (001P-06 на 90 млрд рублей и 001P-07 на 176 млрд) состоится 26 июля.
Хотя бумаги продавались по открытой подписке, это не было похоже на рыночное размещение, говорит управляющий ЗАО "КапиталЪ Управление Активами" Дмитрий Постоленко.
Заранее о сделке не объявлялось, а "такой крупный объем средств в столь короткий срок сложно разместить исключительно на рыночных условиях; вероятно, у компании уже есть договоренность с якорным инвестором", сказал Постоленко Bloomberg.
В таком же режиме "Роснефть" продавала облигации в декабре 2014 года (на 625 млрд рублей) накануне "черного вторника" и обвала рубля.
Затем история повторилась в декабре 2016-го, когда "Роснефть" заняла 700 млрд рублей за день до того, как было объявлено, что 19,5% ее акций за такую же сумму покупают катарский инвестфонд QIA и швейцарский сырьевой трейдер Glencore.
В обоих случаях сделки были нерыночными, бумаги выкупали, по всей видимости, крупные госбанки, которые затем закладывали их в ЦБ, а в результате нужды "Роснефти" финансировались "печатным станком", описывает схему аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Как и в 2014 году, деньги понадобились Роснефти накануне крупных расчетов в валюте, напоминает Посталенко: компания находится в процессе закрытия сделки по покупке сети НПЗ в Индии, за которую должна заплатить 3,8 млрд долларов.
Учитывая эти обстоятельства, полученные в долг рубли с большой вероятностью будут конвертированы в доллары, предупреждает он.
Отток валютной ликвидности из системы для удовлетворения потребностей "Роснефти" станет еще одним фактором давления на рубль, отмечают в обзоре аналитики банка "Санкт-Петербург": благодаря сделке, валюта уходит из страны, а ее доступность на рынке снижается. 3,8 млрд долларов - это, к примеру, больше, чем общая сумма погашений внешнего долга в августе (3,3 млрд).
Ситуацию усугубляет то, что платежный баланс России стал отрицательным, в этих условиях любой отток может стать болезненным, отмечает зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин: по данным ЦБ, в июне из страны ушло на 4 млрд долларов больше, чем поступило, и, как прогнозирует МЭР, эта ситуация продлится до конца третьего квартала, по итогам которого дефицит текущего счета достигнет 5 млрд долларов.
После размещения долг "Роснефти" может увеличиться до новой рекордной отметки: в мае компания уже привлекала 55 млрд рублей, а в апреле - 40 млрд. Без учета погашений "Роснефть" может выйти на 3,719 триллиона рублей долга.
За счет кредитов компания покрывает отрицательный денежный поток, объясняют аналитики Сбербанк CIB. Несмотря на чистую прибыль, поступления на ее счета меньше, чем расходы - в первом квартале капвложения превысили поступления от операционной деятельности на 1 млрд долларов, рассчитали Алексей Булгаков и Алекс Фэк.
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