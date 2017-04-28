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ВШЭ: Экономика РФ в 2017 г после короткого оживления вновь оказалась в стагнации
13:18 28.04.2017 |
Российская экономика в начале 2017 года после короткого оживления вновь оказалась в стагнации, и проблемы экономического роста все еще остаются первостепенными, считают эксперты "Центра развития" НИУ ВШЭ.
"В начале 2017 года российская экономика после короткого оживления вновь, если судить по данным Росстата, оказалась в стагнации. Проблемы экономического роста остаются на первом плане: последствия рецессии 2015-2016 годов еще не преодолены, модель устойчивого долгосрочного роста также пока не сформировалась", - говорится в "Комментариях о государстве и бизнесе", подготовленном экспертами.
Аналитики отмечают, что на рубеже 2016-2017 годов к негативному влиянию на экономический рост неопределенности и нехватки внутреннего спроса прибавился эффект укрепления реального курса рубля, темпы которого они называют "чрезмерными".
"Если в прошлом году в среднем за год рубль в реальном выражении, по данным Банка России, ослаб на 0,5% и экономика при сложившихся темпах роста производительности постепенно улучшала свою динамику, то укрепление реального валютного курса на треть, как в первом квартале текущего года, выглядит весьма негативным событием, усиливающим, помимо прочего, общую неопределенность, так как колебания курса носят частый и труднопредсказуемый характер", - аргументируют аналитики.
"Несколько большая стабильность на валютном рынке, при сохранении, в целом, избранного Банком России плавающего режима валютного курса, на наш взгляд, способствовала бы улучшению экономической конъюнктуры и началу более уверенного экономического роста", - считают авторы бюллетеня и добавляют: важно при этом иметь в виду, что начало роста вовсе не будет означать его уверенного продолжения.
"Преодоление слишком высокого расслоения по доходам и стимулирование диверсификации экономики за счет интенсивного межотраслевого перелива капитала и возникновения новых предприятий и секторов - два важных условия устойчивого долгосрочного роста", - считают эксперты.
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