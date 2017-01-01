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Топливно-энергетический комплекс
Учения "Запад-2017": Москва давит, Минск молчит
09:59 08.12.2016 |
В Беларуси обсуждают размещенное в открытом доступе в интернете сообщение Минобороны России о тендере на услуги железной дороги. Из 5265 вагонов, которые зафрахтованы на 2017 год для перевозки российских военных грузов, 4126 вагонов будут направлены на белорусскую территорию. Это в 83 раза больше, чем в 2016 году.
Опрошенные DW эксперты полагают, что рост военных поставок из России в Беларусь связан с совместными учениями "Запад-2017", которые в будущем сентябре планирует принимать у себя белорусская сторона. Наблюдатели отметили, что сведения о фрахте вагонов и предполагаемом масшабе маневров исходят исключительно из источников в РФ. Официальный Минск информацию такого рода пока не комментирует.
Россия наращивает боевые возможности
"Мы учтем рост активности НАТО на учениях "Запад-2017", Россия вынуждена предпринимать ответные оборонительные меры", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на ноябрьской коллегии оборонных ведомств России и Беларуси в Минске. С этим заявлением Шойгу увязывает увеличение объемов воинских перевозок в Беларусь обозреватель российской "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.
Он отметил, что главные учения региональной группировки войск Беларуси и России 2017 года пройдут на белорусской территории и в Западном регионе РФ. "Масштаб учений будет грандиозным, поскольку идет резкое наращивание боевых возможностей вооруженных сил России для возможности ведения большой войны на европейском континенте", - подчеркнул Фельгенгауэр в беседе с DW.
По его словам, в совместных маневрах будут задействованы также танковые части, которые перебросят в Беларусь на платформах по железной дороге. Фельгенгауэр считает, что общее число всех участников учений на Западном оперативном направлении может значительно превысить численность привлеченных к учениям "Кавказ-2016". Эксперт напомнил, что изначально в прошедших в минувшем сентябре учениях в Южном округе РФ планировалось занять 12 тысяч человек, "но по итогам министр обороны Сергей Шойгу объявил об участии 125 тысяч военнослужащих и 97 тысяч вольнонаемного персонала - всего 222 тысячи человек".
Двустороннее сотрудничество или неравный брак?
Двустороннее военное сотрудничество развивается в рамках договора о Союзном государстве Беларуси и России. Оперативно-стратегические маневры "Запад" проводятся по очереди на территории стран-соседей один раз в 2 года. "Но раньше они не отличались таким размахом", - заявил в интервью DW директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований (CSFPS) Арсений Сивицкий.
"Судя по информации из РФ о резком росте военных поставок в Беларусь в 2017 году, Россия действительно планирует стратегическое развертывание на белорусской территории значительного количества войск", - говорит эксперт. И прогнозирует, что реальный объем воинских перевозок может быть еще большим: "Часть поставок проходит по секретным статьям расходов, и по этой причине точные цифры нигде не публикуются".
Cравнивая масштаб будущих учений с прошлыми, Сивицкий приводит данные по перевозкам за 2013 год, когда на территории Беларуси также проходили совместные оперативно-стратегические маневры "Запад-2013" с участием 13 тысяч человек. Из них 3 тысячи - от вооруженных сил России.
"Тогда для переброски из РФ военных вместе с техникой российской стороне понадобилось всего 200 вагонов, на будущий же год затребовано 4126 вагонов - в 20 раз больше, и это явно избыточная цифра для целей учений "Запад-2017", которые формально должны носить оборонительный характер", - считает глава CSFPS. При этом он заметил, что белорусское руководство неоднократно подчеркивало: любая военная активность на территории Беларуси не должна восприниматься внешними наблюдателями как наступательная.
Минску размах не нужен
Однако руководитель минского аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников уверен: "Если "Запад-2017" привлечет в Беларусь большое количество военнослужащих и техники из России, то эти маневры будут рассматриваться как общий ответ Союзного государства на прошедшие в Польше учения НАТО "Анаконда-2016" с участием 31 тысячи человек".
По мнению аналитика, в демонстрации силы сейчас больше заинтересована Москва, официальному же Минску масштабные учения не нужны, так как белорусская дипломатическая служба пытается нормализовать отношения с Западом.
"В то время как российская сторона уже выпустила в интернет свидетельство о будущих военных перевозках, в Минске еще не приступали к разработке сценария учений", - утверждает Арсений Сивицкий со ссылкой на источник в Минобороны Беларуси.
Поэтому, по словам эксперта CSFPS, сама постановка вопроса в таком ключе некорректна, когда Москва выдает сведения о крупных перемещениях воинских грузов или заявляет о размещении своей авиабазы в Беларуси как о бесспорном факте: "Это не что иное как ультиматум белорусскому руководству с целью вовлечь его в военно-политическое противостояние с НАТО".
Фокус не пройдет?
В свою очередь Андрей Поротников считает, что "для России внешняя цель учений "Запад-2017" - показать, что в Беларуси "русский дух, здесь Русью пахнет", и что западным политикам на эту территорию рассчитывать нечего".
Отсутствие реакции Минска на опубликование сведений о числе вагонов для военных грузов до того, как утвержден план маневров, Поротников объясняет тем, что власти просто не знают, что делать в ситуации, когда Москва повела себя столь нахраписто.
"Однако на это раз фокус с забалтыванием вопроса о размахе учений, которого так желает Россия, Лукашенко не удастся, как ему удавалось несколько лет тянуть вопрос о размещении российской авиабазы в Беларуси и затем отказать", - считает глава Belarus Security Blog.
По его словам, это подтверждается развитием ситуации, "когда белорусскому руководству ясно дают понять - любая попытка проявления самостоятельности в вопросах внешней политики чревата жесткой реакцией со стороны Кремля".
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