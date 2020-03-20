Финансовые новости
- |
- 20.03.20
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трейдеры прогнозируют падение цен на нефть ниже $20 за баррель, – Bloomberg
11:51 20.03.2020 |
Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на $3-5 дешевле. При этом столь низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года, отметили собеседники агентства.
По словам директора индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандрана, отметку $20 нефть «легко пробьет» уже к середине апреля. И это несмотря на то, что нефть в текущем году уже подешевела на 60%, опустившись до минимума 2003 года, отмечает агентство.
Ряд трейдеров при этом указали на то, что стоимость на нефть упала настолько сильно, что часть игроков начала покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на будущий рост, пишет Bloomberg. Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки. Минимальной отметкой часть трейдеров считает стоимость производства американской сланцевой нефти.
«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 [за баррель]», - заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн. По его мнению, нефтяные котировки за месяц могут достичь $15.
Аналитики крупнейших банков также полагают, что стоимость нефти в ближайшие месяцы продолжит снижаться. Эксперты Goldman Sachs, в частности, сообщили, что банк понизил прогноз по стоимости Brent на второй квартал 2020 года на $10, до $20 за баррель.
Базовый сценарий Citigroup, в свою очередь, предусматривает баррель Brent во втором квартале в среднем по $17 или ниже. Худший вариант развития событий банка предполагает падение цен на нефть до $5 за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.
Консалтинговая фирма Energy Aspects отметила, что стоимость Brent может опуститься в апреле до $10 за баррель, несмотря на то что в целом в 2020 году цены, скорее всего, останутся на уровне $20. Аналитик инвесткомпании Mizuho Securities USA LLC Пол Санки также отметил вариант с отрицательными ценами, который, по его мнению, возможен, если добыча сланцевой нефти не сократится быстрее, чем накопятся запасы. Но это сомнительный сценарий, считает он.
«Это операция «Буря в пустыне», Enron, 9/11, ураганы Катрина/Рита и Lehman Bros вместе взятые. И мы просыпаемся с этим комбо каждый день», - заявил глава энергетической консалтинговой компании Schork Group Ink Стивен Шорк.
Цены на нефть начали падать после развала сделки ОПЕК+ и на фоне эпидемии нового коронавируса. 18 марта стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель, а цена WTI упала ниже $21 впервые с февраля 2002 года. 19 марта стоимость Brent выросла более чем на 17%, WTI - на 35%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зернотрейдеры уходят на карантин
|Конституция на карантине: Спасет ли украинцев от коронавируса «диктатура» Зеленского
|Зе-ленинские принципы. Зачем президенту «Демократическая платформа» внутри его партии
|Карантинный популизм: Как меры против коронавируса ударят по власти Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трейдеры прогнозируют падение цен на нефть ниже $20 за баррель, – Bloomberg
|Доходности евробондов Украины стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.03.20
|Зернотрейдеры уходят на карантин
|Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов
|Золото 20 марта дорожает на опасениях вокруг перспектив мировой экономики
Это интересно
|Официально: PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. Sony провела презентацию, но рассказала о консоли очень мало
|Представлены новые iPad Pro. Лидар, новая платформа и клавиатура Magic Keyboard с тачпадом
|Apple представила новый MacBook Air: существенно дешевле, с нормальной клавиатурой и более ёмкими SSD
|Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и Sirin Finney назвали самыми безопасными смартфонами
|Преступник взламывал торговые автоматы для хищения лотерейных билетов
|Brabus показал улучшенные версии новых Mercedes-Benz GLE и GLS
|Независимая экспертиза без взяток: как тестируют товары и услуги в Германии