Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов

 

На рынке нефти - беспрецедентная ситуация, шок. Глядя на перспективы мировой экономики, возникают сомнения, что "нынешний кризис разрешится к удовлетворению двух авторитарных режимов" - России и Саудовской Аравии. Если цены на нефть быстро не восстановятся, все будет зависеть от запаса прочности двух этих стран. А также от того, как приспособятся к новой ситуации другие поставщики нефти, прежде всего - сланцевая индустрия США.

Таковы исходные тезисы аналитической статьи "Российско-саудовская проба сил на рынке нефти", опубликованной в Берлине Фондом науки и политики (SWP). Это - ведущий немецкий исследовательский центр, консультирующий по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и руководящие органы Евросоюза.

Эксперты SWP о причинах развала сделки ОПЕК+

Над статьей работали сразу три эксперта SWP. Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal) занимается в этом институте глобальной энергетической политикой, Янис Клуге (Janis Kluge) - специалист по России, Штефан Ролль (Stephan Roll) изучает Ближний и Средний Восток.

В подзаголовке статьи говорится, что она посвящена "мотивам, стратегиям и шансам на успех двух государств". Говоря о причинах развала формата ОПЕК+, авторы напоминают, что глобальный спрос на нефть оказался в 2019 году ниже, чем ожидалось, а в январе-феврале 2020 года цены на европейский сорт Brent уже упали на 15 процентов.

В мире царит переизбыток нефти - несмотря на то, что на рынок не поступают сейчас значительные объемы из Ирана, Ливии и Венесуэлы. Авторы объясняют это увеличением добычи в Бразилии, Ираке и, прежде всего, в США - благодаря буму сланцевой нефти. А тут еще и пандемия коронавируса. "В этой ситуации ОПЕК попала в цугцванг. Однако она не смогла добиться от России дальнейшего сокращения добычи", - говорится в статье.

Мухаммед бен Сальман не был в состоянии аффекта

Российскую позицию авторы называют "бескомпромиссной", а реакцию Саудовской Аравии, решившей резко увеличить нефтедобычу в ответ на "недостаточную готовность России к сотрудничеству" описывают словом "эскалация". В то же время они считают, что такая реакция типична для политического стиля 34-летнего наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, для которого характерна "проактивная внешняя политика и агрессивные действия против политических противников и критиков".

Эксперты SWP сомневаются, что решение о резком увеличении добычи Мухаммед бен Сальман принял в состоянии аффекта. Они считают, что плюсы и минусы стратегии низких цен в Эр-Рияде взвешивали на протяжении уже нескольких месяцев. Ведь еще до пандемии коронавируса уровень нефтяных котировок был слишком низким для сильно дефицитного с 2014 года бюджета Саудовской Аравии.

А это, в частности, угрожает амбициозной программе Vision 2030, призванной сделать саудовскую экономику независимой от нефти и требующей гигантских инвестиций. "Кронпринц вложил в реализацию этой программы весь свой политический капитал", а потому вряд ли согласится на ее урезание из-за нехватки бюджетных средств, считают авторы статьи.

Саудовская Аравия хочет резко увеличить долю рынка

"После того, как сорвалась последняя попытка с помощью совместной акции ОПЕК+ взвинтить цены, бен Сальман, видимо, стал считать переход к стратегии низких цен с целью широкомасштабного увеличения саудовских долей рынка единственным оставшимся шансом вернуть себе в долгосрочном плане бюджетную свободу действий", - приходят к выводу эксперты SWP.

В краткосрочном плане, предупреждают они, эта стратегия представляется крайне рискованной. Во-первых, потому что совершенно непонятно, насколько быстро с помощью расширения экспорта удастся компенсировать потери бюджета от снижения цены - и удастся ли это вообще. Поэтому в ближайшие месяцы Эр-Рияду придется либо увеличивать государственный долг, либо проводить непопулярные меры экономии.

Во-вторых, низкие цены подрывают планы дальнейшей приватизации саудовского нефтяного концерна Aramco, доходы от которой требуются для финансирования программы Vision 2030. Более того, говорится в статье, акции компании стоят сейчас уже существенно дешевле, чем при первичном размещении, а в нем под влиянием правительственной рекламы участвовали многие богатые саудовцы и представители среднего класса. Это может вызвать в ближайшие месяцы растущее недовольство политикой Мухаммеда бен Сальмана внутри страны.

"России остается проедать Фонд национального благосостояния"

Тем не менее авторы статьи полагают, что Саудовская Аравия, если ей действительно удастся увеличить свою долю рынка, сумеет хотя бы частично компенсировать потери от падения цен. "России же остается только проедать свой Фонд национального благосостояния и принимать дальнейшие меры экономии", - считают немецкие эксперты. В том числе потому, что РФ обладает лишь весьма незначительным потенциалом для увеличения добычи.

Россия не хотела ценовой войны, она ценит сотрудничество с ОПЕК, а сделка ОПЕК+ помогала ей к тому же усилить свое влияние на Ближнем Востоке и, прежде всего, способствовала "очень позитивному" развитию российско-саудовских отношений после 2016 года, указывают эксперты SWP. Однако в России сочли, что все новые сокращения объемов добычи не способны в долгосрочном плане решить проблему перепроизводства нефти.

"К тому же Москве было политически очень трудно переварить то, что ее самоограничение идет на пользу нефтяной промышленности США в ситуации, когда Вашингтон принимает все новые санкции против российского энергетического сектора", - отмечают авторы и напоминают, что на прекращении сделки ОПЕК+ особенно настаивал Игорь Сечин, влиятельный глава "Роснефти". У нее из всех российских нефтяных компаний наибольшие возможности увеличить добычу.

В статье коротко затрагивается вопрос, способна ли российско-саудовская ценовая война обанкротить американских производителей сланцевой нефти. Им теперь вряд ли удастся столь же резко снизить производственные издержки, как в 2014-2016 годах, считают немецкие эксперты. В то же время они допускают, что Дональд Трамп предоставит им государственную помощь, поскольку президент США в год выборов одновременно заинтересован как в низких ценах на горючее, так и в выживании отрасли.

США могут усилить санкции против России, Венесуэлы и Ирана

В этой связи они также допускают, что Вашингтон может попытаться при заключении торговых соглашений заставить некоторых экономических партнеров США покупать американскую нефть. К тому же он может воспользоваться ситуацией для новых санкций против России, Венесуэлы и Ирана.

Что же касается возобновления сделки ОПЕК+, то Москва уже сигнализировала возможность продолжения переговорного процесса, указывается в статье. Однако ее авторы сомневаются, что саудовское руководство на это пойдет. В том числе потому, что такой шаг "нанес бы огромный ущерб имиджу принца Мухаммеда бен Сальмана как властного политика, умеющего добиваться своей цели".

В любом случае, пишут эксперты SWP в заключение, "коллатеральный", сопутствующий ущерб для мирового рынка нефти от российско-саудовской пробы сил будет "гигантским". Среди стран, которые из-за высокой себестоимости продукции особенно пострадают, они называют Венесуэлу, Анголу и Нигерию. Что же касается ОПЕК, то у нее теперь просто роль статиста.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

12:33 PayPal задействует блокчейн для противодействия финансовым преступлениям

11:02 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.03.2020

10:17 Доходности евробондов Украины стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых

10:12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.03.20

10:08 Остаток средств на корсчетах банков 20.03.20

09:06 Доллар 20 марта коррекционно дешевеет после обновления трехлетних максимумов к иене и евро

08:29 Золото 20 марта дорожает на опасениях вокруг перспектив мировой экономики

08:08 Биржи АТР 20 марта закрылись ростом вслед за подъемом рынков США

07:58 НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

07:55 Индексы США 19 марта закрылись ростом на 0,9-2,2%, что связано с коррекцией или стимулами ФРС

19.03 НБУ в четверг удовлетворил все EUR35 млн спроса по обмену наличной валюты на безналичную

19.03 Депозитные ставки для физлиц 19.03.20

19.03 Курс гривни стабилизируется на среднегодовом уровне в 27 гривен за доллар в течение месяца, - Александр Паращий

19.03 Доллар активно растет к основным валютам 19 марта, евро торгуется у минимума с 2017 года

19.03 Приватбанк продлит действие карт для выплат на 90 дней

• дальше…

11:59 Китай возрождается. Все крупные торговые компании Хайнаня возобновили работу

10:26 Европа обогнала Китай по количеству диагностированных больных коронавирусом

09:43 Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов

09:26 Борис Джонсон: мы можем переломить ситуацию с коронавирусом за 12 недель

09:22 В Израиле запретили гражданам выходить из дома без необходимости

08:54 Трамп отменил июньский саммит лидеров G7 в США из-за коронавируса

08:32 США готовят депортацию молдавского олигарха Плахотнюка

08:14 WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть

19.03 Fitch понизило почти вдвое - до 1,3% - прогноз роста мирового ВВП в 2020 году

19.03 Еврокомиссия создает стратегический резерв медицинского оборудования для стран ЕС

19.03 WSJ: ЕЦБ объявил о новом плане покупки облигаций

19.03 Минфин США предложил раздать американцам $500 млрд в связи с коронавирусом

19.03 Пакет стимулирования экономики США составит $1,3 трлн

19.03 Коронавирус: закрывается граница между США и Канадой

19.03 В Ухане впервые не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом

• дальше…

19.03 Киев стал вторым в мире по росту стоимости жизни - рейтинг The Economist

19.03 Во избежание скопления людей на вокзалах: срок возврата билетов продлили до 90 и 180 суток

19.03 Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения общественного транспорта

19.03 Кличко исключил возобновление работы столичного метро до окончания карантина

19.03 В Украине подтверждены уже 16 случаев коронавируса

17.03 В столичный транспорт не будут пускать без масок и больше 10 человек – КГГА

17.03 УЗ ограничит работу всех вокзалов, будут работать только кассы

17.03 Метро Киева прекращает перевозку пассажиров с 23:00 вторника до 3 апреля - Кличко

17.03 Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках карантина

17.03 Зеленский: крупный бизнес будет организовывать для своих работников свой транспорт

17.03 С полудня 18 марта в Украине закроется метро, прекратятся ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки

13.03 Столичный скоростной трамвай продлят до центра

13.03 Забрали землю у России и «запустили» 4G-Интернет в метро: Что назаседал Киевсовет

12.03 В Киеве и области запускают систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПД

11.03 В Киеве объяснили ограничительные меры из-за коронавируса

• дальше…

09:57 Подвинуть Россию на Азове: Какой будет база ВМС в Бердянске

09:30 Мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на год, а ее бюджет увеличен

19.03 Конституция на карантине: Спасет ли украинцев от коронавируса «диктатура» Зеленского

19.03 Зе-ленинские принципы. Зачем президенту «Демократическая платформа» внутри его партии

19.03 Карантинный популизм: Как меры против коронавируса ударят по власти Зеленского

19.03 Экс-министр экономики рекомендует бизнесу перевести сотрудиков на упрощенную систему налогообложения

19.03 Война во время чумы. Как карантин влияет на ситуацию на линии разграничения

18.03 Еврокомиссия представила свое видение будущего «Восточного партнерства»

18.03 Рада пала первой. Как Шахов утянул на карантин нардепов и Кабмин

18.03 Что получат Ахметов, Коломойский и китайцы от Зеленского за борьбу с коронавирусом

18.03 Как «железный» Зеленский стал союзником коронавируса

18.03 «Москитный флот»: Что за патрульные катера Mark VI получит Украина от США

18.03 Система слежки за украинцами. С подачи СБУ интернет может подорожать на 50%

17.03 Управляемое правосудие. Почему новым генпрокурором Украины стал Зеленский

17.03 Готовятся посадки: Станет ли Венедиктова «Пшонкой» Зеленского

• дальше…

12:33 YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса

09:13 Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество

19.03 SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС

19.03 Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере

19.03 Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль

19.03 Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

19.03 Участники крупнейшего налогового скандала в истории ФРГ получили условные сроки

19.03 Volkswagen оценил убытки от дизельного скандала в 35 миллиардов евро

18.03 Официально: PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. Sony провела презентацию, но рассказала о консоли очень мало

18.03 Представлены новые iPad Pro. Лидар, новая платформа и клавиатура Magic Keyboard с тачпадом

18.03 Apple представила новый MacBook Air: существенно дешевле, с нормальной клавиатурой и более ёмкими SSD

18.03 Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и Sirin Finney назвали самыми безопасными смартфонами

18.03 Преступник взламывал торговые автоматы для хищения лотерейных билетов

18.03 Brabus показал улучшенные версии новых Mercedes-Benz GLE и GLS

18.03 Независимая экспертиза без взяток: как тестируют товары и услуги в Германии

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно