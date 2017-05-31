У ОПЕК может появиться новая проблема

Цены на нефть уже несколько дней торгуются вокруг отметки $52 за баррель. Участники торгов не могут определиться с дальнейшим направлением движения. Тем временем, похоже, у ОПЕК появилась новая головная боль.

Себестоимость добычи на морском дне стремительно дешевеет, об этом сегодня пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd.

Если еще несколько лет назад считалось, что добыча на дне нерентабельна при цене нефти ниже $100 за баррель, то сейчас эксперты приводят уже совсем другие цифры. Так, в I квартале безубыточность таких проектов оценивалась на уровне $62 за бочку. Нефтяные компании не теряли времени даром и оптимизировали производственные процессы, а также сфокусировали внимание на ключевых скважинах, что и позволило снизить себестоимость добычи.

По сути, это аналогичная тенденция с той, что мы наблюдали на сланцевом рынке. Изначально себестоимость добычи была очень высокой, но затем она снизилась, и уже сейчас американские сланцевики активно наращивают добычу. Именно сланцевый сектор и является основной головной болью крупнейших нефтедобывающих стран. Пока они ограничивают объемы добычи, американцы ее наращивают, что мешает снижению мировых запасов нефти - главной цели сделки ОПЕК, России и других стран.

В Mackenzie отмечают, что сразу после обвала нефтяных цен практически все проекты на глубоководье были заморожены, однако в этом году есть признаки их реанимации.

Конечно, вопрос того, насколько быстро данные проекты могут реализоваться, остается открытым, однако в перспективе нескольких лет эта угроза для стран ОПЕК выглядит вполне реальной.

Падение нефтяных цен является основной угрозой для экономики стран ОПЕК и России. При этом у России есть шанс как-то изменить ее структуру и нарастить несырьевой сектор экономики, однако пока работа в этом направлении недостаточно эффективна: сырьевой сектор остается основным источником наполнения бюджета, а значит страна по-прежнему сидит на "нефтяной игле".

Добавим также, что сегодня нефтяные котировки снижаются на фоне роста добычи в Ливии. По словам главы местной Национальной нефтяной корпорации (NOC), на этой неделе она увеличится до 800 тыс. в сутки. Кроме того, по данных системы слежения за танкерам агентства Reuters, с начала года экспорт нефти из Ливии вырос по сравнению с прошлым годом на 200 тыс. баррелей в сутки до 500 тыс. баррелей.