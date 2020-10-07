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СБУ будет просить Раду восстановить налоговые проверки на предприятиях
Служба безопасности Украины обратится с письмом в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.
Об этом сказал на брифинге начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк, сообщает корреспондент Укринформа.
«СБУ сегодня будет обращаться с письмом в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с целью решения вопроса изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение налоговых проверок», - сказал Витюк.
Он отметил, что в связи с карантином такие проверки были прекращены. В частности, срочность обусловлена тем, что Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривень. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По словам Витюка, все эти предприятия, которых около тысячи, воспользовались услугами указанного конвертационного центра с целью уклонения от уплаты налогов и с целью хищения бюджетных государственных средств.
«Для того, чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены», - пояснил он.
Витюк подчеркнул, что благодаря взаимодействию с Государственной налоговой службой значительная часть этих предприятий уже прекратила свою деятельность. А относительно тех, которые еще функционируют, налоговая срочно принимает меры для прекращения их деятельности, добавил он.
Как сообщал Укринформ, СБУ прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривень. Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.
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