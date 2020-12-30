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НБУ в 2021г. проведет плановые инспекционные проверки в 43 банках и 32 небанковских финучреждениях
18:44 30.12.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в 2021 году проведет плановые инспекционные проверки в 45 банках и 32 небанковских финансовых учреждениях, сообщила пресс-служба НБУ в среду.
Согласно сообщению, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
В первом квартале НБУ проведет плановые проверки в банке "Украинский капитал", Европромбанке, Банке 3/4, ПУМБе, АП Банке, Асвио Банке и Окси Банке.
Во втором квартале регулятор планирует проверить Укрэксимбанк, Райффайзен банк Аваль, Альфа Банк, банк "Пивденный", ТАСкомбанк, Ощадбанк, БИС Банк, МИБ, банк "Сич", Пиреус Банк, Полтава-банк и Альтбанк.
В третьем квартале Нацбанк проверит ПриватБанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, банк "Восток", МТБ Банк, А-Банк, Индустриалбанк, банк "Клиринговый дом", банк "Конкорд", Кристалбанк, Коминвестбанк, Альпари Банк, Юнекс Банк и банк "Фамильный".
Проверки в четвертом квартале запланированы в Укрсиббанке, Мегабанке, Банке "Альянс", в ПИБе, КИБе, Мотор-Банке, Айбокс Банке, Аккордбанке, Укргазбанке и Укрбудинвестбанке.
Помимо этого, Нацбанк запланировал проведение инспекционных проверок в 32 небанковских финансовых учреждениях, в частности, в 15 страховых компаниях, 11 кредитных союзах, 5 финансовых компаниях и у одного лизингодателя.
Указывается, что, в общем, проверками удастся охватить учреждения, на которые приходится 23% активов страхового рынка, 33% сегмента кредитных союзов и около 20% финансовых компаний и лизингодателей.
Согласно сообщению, в первом квартале проверки пройдут в ЧАО "Украинская акционерная страховая компания АСКА", ОАО "СК "Доверие и гарантия", в кредитном союзе "Добробут" и "Христианская Крепость", в "Харьковском областном кредитном союзе "Слобожанская", а также в ПАО" Украинская пожарно-страховая компания".
Во втором квартале проверки пройдут в КС "Громада", КС "Экспресс Кредит Юнион, КС "Ростовщик", ЗАО "СК "Ю.Ес.Ай.", ОАО "Страховая группа "ТАС", ЗАО "Международная страховая компания", ЗАО "Страховая группа "Обериг" и в ООО "Касса Народной Помощи".
В третьем квартале НБУ планово проверит ОАО "Страховая Группа" Ю.Би.Ай-кооп", КС" Наши люди", КС "Финансовая поддержка", ОАО "СК "АСКО-Медсервис", ООО "ОТП лизинг", ООО "Манивео скорая финансовая помощь", ПО "Климчук и Компания "Ломбард Капитал", КС "Бойкивщина", ОДО "СК "Арсенал Лайф", ПАО" СК "Евроинс Украина".
В четвертом квартале проверки пройдут КС "Центр-Кредит", ПАО "Страховая компания "ПЗУ Украина", ОАО "Национальная страховая компания "Оранта", ООО "Финансовая компания Активитис", ООО "ФК "Империал Капитал", КС "Бережливость", ОАО "МетЛайф" и ЗАО "СК "Мотор-Гарант"
НБУ в 2021 году также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.
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