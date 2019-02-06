НБУ утвердил перечень банков для стресс-тестирования в 2019





Национальный банк утвердил техническое задание для оценки устойчивости банков и банковской системы в 2019 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2019.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2019 года.

Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR), а для крупнейших банков еще и стресс-тестирования.

Оценка качества активов является обязательной для всех банков.

В 2019 году ее будут проходить 76 из 77 учреждений, имеющих банковские лицензии ( "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не проходит оценку устойчивости).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2019 году будут проходить 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы.

В перечень попали учреждения, которые по состоянию на 1 ноября 2018 были самыми крупными по трем показателям: объем активов взвешенных на риск (вес - 40%), депозиты физических лиц (50%) и кредиты физическим лицам (10%).

Таким образом, в 2019 году стресс-тестирования будут проходить следующие банки: Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-банк, "Райффайзен Банк Аваль", Укрэксимбанк, ПУМБ, Укргазбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, банк "Пивденный", ТАСкомбанк, Кредобанк, Сбербанк, ПроКредит Банк, Укрсоцбанк(результаты стресс-тестирования для банка будут учитываться учитывая динамику его присоединения к Альфа-банку), Мегабанк, Банк "Кредит Днепр", Универсал Банк, А-Банк, Проминвестбанк, Идея Банк, банк "Восток", МТБ Банк, Банк Инвестиций и Сбережений, "Индустриал Банк", банк "Глобус", Международный инвестиционный банк, банк "Форвард".

Подробная информация о макроэкономических сценариях и подходах к стресс-тестированию в 2019 году будет обнародована отдельно на сайте Национального банка.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3).

Необходимый уровень нормативов достаточности капитала будет рассчитан таким образом, чтобы обеспечить выполнением банками минимальных требований Н3 и Н2 по базовому сценарию (10% и 7% соответственно) и снижены требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) на всем прогнозном периоде.

Эти подходы закреплены решением правления Национального банка №97-рш "Об утверждении технического задания для оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2019 году", которое подписано и вступает в силу 5 февраля 2019.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году Национальный банк впервые провел ежегодную оценку устойчивости.

Ее результаты показали, что банковский сектор является достаточно капитализированным, однако должен увеличивать запас прочности, чтобы усилить устойчивость к возможным кризисам в будущем.