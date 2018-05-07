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Минфин отобрал 34 банка для выплат бюджетникам и пенсионерам
11:54 07.05.2018 |
Министерство финансов отобрало 34 банка для выплат бюджетникам и пенсионерам.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
В соответствии с порядком проведения конкурсного отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 26.09.2001 № 1231, в Министерстве финансов 3 мая 2018 состоялось заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков.
По результатам рассмотрения конкурсной документации претендентов конкурсной комиссией принято решение о признании уполномоченными банками-победителями конкурса 34 банка.
При этом банки, которые до принятия этого решения конкурсной комиссии были определены победителями конкурсов на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, прекратили выполнение функций уполномоченного банка.
Среди отобранных банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанка, Укргазбанк, Укрсоцбанк, "Райффайзен Банк Аваль", Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк (Украина), ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львов", Индустриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, "Кредит Днепр", Радабанк, банк "Восток", Банк инвестиций и сбережений, банк "Конкорд", Мотор-банк, Аккордбанк, Кристалбанк.
Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года Акцент-банк, Поликомбанк, Индустриалбанк, Марфин Банк, Полтава-банк и МетаБанк подали на Кабмин в суд с требованием отменить постановление №662 от отборе банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.
22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.
Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.
11 января состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы.
Информация о результатах конкурса планировалась к размещению в течение 10 рабочих дней с момента определения победителей (до 25 января).
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