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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что будет, если ЕС введет эмбарго на российскую нефть?

08:52 26.05.2022 |

 

На внеочередном саммите ЕС 30-31 мая в Брюсселе речь пойдет уже о шестом пакете санкций против России за развязанную ею войну против Украины. Еврокомиссия предлагает сделать центральным элементом этого пакета эмбарго на импорт российской нефти странами ЕС, которое должно начать действовать после шестимесячного переходного периода.

Германия, которая закупала и продолжает закупать в России значительную часть энергоносителей, поначалу была против, но теперь поддерживает инициативу председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Немецкое правительство пришло к выводу, что сможет обойтись без российской нефти, как и без угля из России, эмбарго на который (с августа 2022 года) было включено в предыдущий, пятый пакет санкций ЕС.

Зависимость Германии от нефти из РФ резко уменьшилась

Россия - третий в мире производитель нефти и второй ее экспортер. Доля российской нефти в ее мировом потреблении составляет 5%, доля нефтепродуктов из РФ, то есть бензина, авиационного керосина и дизельного топлива - 10%.

В начале текущего года чуть более трети (35%) потребляемой в Германии нефти было российского происхождения. Остальную немецкие фирмы закупали в Норвегии (12%), Ливии (8,5%), Казахстане (8%), Великобритании, Нигерии, США, Азербайджане, Ираке и Саудовской Аравии, на которую приходилось всего 1,7% импорта. Есть у Германии и своя незначительная нефтедобыча в Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии.

К концу апреля, то есть всего через 9 недель после начала войны России против Украины, немецкое правительство смогло снизить долю российской нефти в ее общем потреблении с трети до 12% и пришло к выводу, что сможет обойтись и без них. Это та российская нефть, которая поступает по нефтепроводу "Дружба" на принадлежащий "Роснефти" нефтеперерабатывающий завод в Шведте PCK Raffinerie Schwedt на востоке Германии.

По расчетам министра экономики Роберта Хабека (Robert Habeck), нефть из России для этого НПЗ можно будет заменить танкерными поставками из других стран - по трубопроводам из немецкого Ростока и польского Гданьска.

Германия зависит (или была зависимой) от нефти из России сильнее, чем многие ее западноевропейские партнеры по ЕС, но слабее, чем Венгрия, Словакия и Чехия, у которых нет выхода к морю и соответственно альтернативы трубопроводной нефти.

Тем не менее Еврокомиссия рассчитывает преодолеть сопротивление этих стран нефтяному эмбарго (в первую очередь Венгрии) за счет предоставления более длительного переходного периода и гарантий помощи со стороны других государств ЕС. В крайнем случае в Брюсселе не исключают и отхода от принципа консенсуса для принятия решения о запрете на импорт нефти из РФ.

Значение нефти для России и цели ЕС

В настоящее время европейские покупатели платят за российскую нефть примерно по 500 млн евро. В день! В долгосрочной перспективе доходы от экспорта нефти для России в три-четыре раза важнее, чем от продажи газа, считает, например, руководитель аналитической службы Raiffeisen Bank International Гунтер Дойбер (Gunter Deuber). А по оценке концерна Wintershall Dea, имеющего давний опыт работы в РФ, примерно треть российского бюджета обеспечивает экспорт нефти, а экспорт газа - только 7%.

С помощью нефтяного эмбарго ЕС намеревается лишить российский бюджет значительной части поступлений, опустошить "военную кассу" Путина и тем самым побудить Кремль прекратить военные действия в Украине и начать мирные переговоры.

Российский эксперт по энергетическим вопросам, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что нефтяное эмбарго ЕС будет иметь для России весьма плачевные последствия: "В 2021 году РФ добыла примерно 524 млн тонн нефти. Из них 108 млн тонн пошло в Западную Европу. Если этих 108 млн тонн не будет, это исчезновение, как минимум, 20% доходов от российской нефти...Поэтому это (эмбарго. - Ред.) очень и очень серьезно, если не катастрофично".

Эмбарго - холостой выстрел?

Немецкие и европейские эксперты в этом отношении не столь категоричны. "Надежды на скорое изменение политики России в войне против Украины в связи с радикальными западными санкциями, скорее всего, не оправдаются", - полагает, в частности, эксперт по торговле немецкого Института мировой экономики (IfW) в Киле Рольф Лангхамер (Rolf Langhammer). По его словам, состояние госбюджета РФ, а также структурные особенности российской экономики создают условия для длительного существования основанной на самодостаточности военной экономики.

Гунтрам Вольф (Guntram Wolff), директор брюссельского аналитического центра Bruegel, обращает внимание на то, что сама дискуссия о нефтяном эмбарго и намеченный полугодовой переходный период привели к тому, что некоторые импортеры стараются закупить нефть, бензин и солярку про запас, что дополнительно взвинчивает мировые цены. А в результате, сетует Роберт Хабек, "Путин... продал в последние недели меньше нефти, но поимел более высокую выручку".

Берлинская газета TAZ цитирует немецкого экономиста Йорга Шиндлера (Jörg Schindler): "Мировой рынок нефти - это система сообщающихся сосудов, поэтому Путин может быть уверен в том, что сможет продавать нефть другим странам. Ведь далеко не все страны участвуют в санкциях, подумайте хотя бы об Индии, Китае или Турции".

Китай и Индия - не альтернатива нефтяному рынку Евросоюза

Найти замену европейским покупателям не так-то просто, заочно возражает Михаил Крутихин. Он напоминает, что "транспортных возможностей для отправки нефти в сторону Китая и вообще на восток, а тем более на юг, сейчас абсолютно никаких нет, все они уже исчерпаны". Несостоятельными считает надежды на Китай и президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Олег Буклемишев, "потому что у России попросту нет необходимой инфраструктуры в виде нефтепроводов, логистики, железной дороги, налаженных складских резервуаров".

Индия - тоже не вариант. "Это гигантские дополнительные транспортные расходы - из Балтики или из Черного моря нужно гнать танкеры через Суэцкий канал, а это дополнительные издержки, и конкурировать там с Персидским заливом, с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами по цене очень и очень сложно", - говорит Крутихин.

Тем более, что Индия настаивает на больших скидках и, по некоторым данным, не готова платить за нее больше, чем 70 долларов за баррель, то есть на треть ниже мировых. "Так что это не замена европейскому рынку", - констатирует Крутихин.

Чем хотят заменить российскую нефть в Германии

Все это, однако, не снимает с повестки дня вопроса о том, чем заменить российскую нефть в Германии и как сдержать рост цен на дефицитный товар. Дополнительные объемы импорта законтрактованы в Норвегии. Страны ОПЕК пока отказываются радикально наращивать объемы добычи и соответственно поставок нефти на мировой рынок. Эксперты, между тем, полагают, что Саудовская Аравия, имеющая значительные резервные мощности, на такой шаг все-таки пойдет.
По материалам: Deutsche Welle
 

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