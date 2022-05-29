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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Агенты неонацистского сговора: Как путин и лавров тянут за собой в могилу всех россиян

08:56 04.05.2022 |

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Большими гробовщиками россии, нежели нынешние кремлевские вельможи, были разве что большевики во главе с Лениным. Они развалили Российскую империю, а путин окончательно ликвидируют ее постсоветский рудимент.

Министр иностранных дел России лавров обвинил украинцев и президента Владимира Зеленского в "нацизме". Не впервые, однако на этот раз "печальная лошадь", как называют глава МИД рф, прибег к пещерному антисемитизму. Вспомнив о еврейском происхождении украинского лидера, он заявил, что у Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, - евреи. Подобную информацию можно почерпнуть из желтой печати или псевдоисторических "исследований". В ответ на заявление лаврова глава израильского внешнеполитического ведомства Яир Лапид сказал: обвинение самих евреев в антисемитизме - это "низший уровень расизма". Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла россии для "непростого разговора" по этому заявлению.

Крайне негативные оценки сказанного путинским министром прозвучали и от наших, и от западных политиков. Казалось бы, в МИД россии должны были прикусить язык, ведь то, что ляпнул их руководитель - полный бред хотя бы учитывая значительное количество соратников путина, имеющих еврейское происхождение (братья Ротенберги, Сергей Кириенко, пропагандист Владимир Соловьев и другие). Но в Москве решили, что заявления лаврова мало и обвинили Израиль в "поддержке неонацистского режима в Киеве". Здесь следует напомнить, что израильское руководство до сих пор занимало дипломатичную позицию относительно агрессии россии против Украины. После антисемитских выпадов МИД россии, позиция Израиля и влиятельных симпатиков этого государства в мире изменилась. По сообщению СМИ, Израиль решил увеличить гуманитарную и военную помощь Украине.

Лавров - не клинический идиот, прямо в кремле, провоцируя цивилизованный мир, повышают ставки? Очевидно, именно так в Москве и считаются. И этим даже гордятся. Но за месяцы войны в Украине у россии фактически не осталось союзников. Китай? В Пекине скорее наблюдают за ситуацией, ожидая возможности кусками поглотить ослабленную санкциями соседку. Как заявили в Пентагоне, они не видят признаков военной поддержки агрессора со стороны третьих стран, включая Китай. А вот лидеры стран ОДКБ, кроме путинского холуя лукашенко, отказались поддержать рф. Ей удалось навербовать немного наемников в Сирии и Ливии. Но это ничто на фоне политической и экономической изоляции, которая будет только усиливаться.

Как оккупанты продолжают позориться в Украине

Агрессору удалось взбодрить даже ООН с ее недейственной системой безопасности. Ракетный удар орков по Киеву во время пребывания генсека Организации объединенных наций Антониу Гутьерриша стал шоком не только для этого деятеля. Это был привет ему от путина, с которым он встречался накануне. Пока ООН не готова исключить россию из Совбеза из-за бюрократических преград, но "изгнание русского беса" из международных организаций продолжается, мир переформатирует механизмы безопасности так, чтобы минимизировать возможности клептократических режимов вроде кремлевского брязкать оружием. Вторжением в Украину, путин пробудил силы, противопоставить которым бензоколонке, замаскированной под страну, ничего. Он и его пропагандисты угрожают ядерным ударом, откровенно плюют на существующий миропорядок. Но это агония.

Всех интересует, когда наступит смерть путинского режима. Иран и КНДР существуют под санкциями многие десятилетия, однако, несмотря на свою агрессивность, они, во-первых, не вторгаются к соседям, а, во-вторых, эти страны никогда не были интегрированы в глобализированный мир, в отличие от россии. Москва смогла нарастить мышцы благодаря продаже энергоресурсов и западным технологиям и инвестициям. Последних уже нет, а эмбарго на нефть и газ в том или ином виде не за горами. То есть возвращение россии к нищете 90-х - ближайшая перспектива. Можно, конечно, продолжать безумные траты на войну, но только за счет еще большего обнищания населения. За несколько месяцев войны в Украине россия уже потеряла военной техники более чем на $10 млрд. Не одержав ни одной весомой победы.

Да, ордынцы захватили разрушенный ими Мариуполь и беспощадно бомбят наших защитников на "Азовстали". Есть какие-то локальные успехи на Донбассе и юге, но даются они им масштабными потерями. "Вторая армия мира" оказалась бестолковой, ее провалы - следствие слабости стратегов и невероятной коррупции. Пока не было вторжения и россияне, и мир об этом не знали. Теперь, благодаря путину, знают. Есть известная шутка: "Мать говорит сыну: если бы не "Фейсбук", никто бы не узнал, какой ты дурак". Здесь что-то похожее. Мир бы до сих пор не знал, что армия россии - мародеры и преступники, а вот вояки довольно посредственные. Российские пропагандисты еще кормят "победами", однако чем дольше будет продолжаться война, тем труднее объяснять собственному народонаселению, что россия вообще делает в Украине. Тот же лавров на днях заявил: российские военные не будут "искусственно подгонять" боевые действия под какую-то дату, включая день победы 9 мая. Жалкое оправдание импотенции.

При этом для нашего успеха в войне США ввели ленд-лиз, вооружение в Украину поставляют даже те государства, которые до 24 февраля дружили с Москвой. Как Германия. Кремлевскому карлику удалось совершить невероятное - он объединил против себя весь цивилизованный мир. Такого не удавалось даже Гитлеру. У него было много союзников.

Цель - закопать себя еще глубже

Кроме того, что армия россии опозорилась преступлениями против человечности, нарушением правил войны и геноцидом, и это ляжет несмываемым клеймом на всех россиян, путин получил в Украине еще ряд поражений. Во-первых, полностью похоронил собственную пятую колонну. Если бы не война, ОПЗЖ и им подобные группировки продолжали поддерживать в обществе пророссийские настроения. Теперь деятельность подобных партий запрещена, фракция ОПЗЖ в парламенте исчезла, в перспективе исчезновение навсегда подобных проектов с политической карты нашей страны. Здесь вспомнилось, как бывшие "регионалы" в 2014 году обвиняли сбежавшего Януковича, мол, бросил их на произвол судьбы. Сейчас все вопросы к путину.

Во-вторых, на временно оккупированных территориях агрессору не удалось перетянуть свою сторону ни одного влиятельного руководителя. Коллаборантов там хватает, но это неудачники, экс-регионалы, которые в последнее время были на вторых ролях. Показательный пример - назначенцы в Бердянске: "мэр" Александр Сауленко ранее судим за педофилию. Какая армия, такие и коллаборанты. Слышим о намерениях до 9 мая продемонстрировать отравленным пропагандой россиянам "победу" в виде присоединения к россии Донбасса и захваченных территорий на юге Украины. Но во-первых, в случае такого шага санкции против агрессора станут еще более сокрушительными. Во-вторых, удержать захваченные земли не удастся, у захватчиков там не на кого положиться, даже местные "ватники", увидев своими глазами, что "русский мир" - это голод, разрушения, бедность уже не хотят таких "освободителей". В-третьих, ВСУ в ходе контрнаступления обязательно вернут контроль Украины над временно оккупированными территориями. То есть если на параде путин объявит о "присоединении" временно захваченных украинских земель к россии, россиянам же хуже. Мало того, что им обещали скорый захват Киева и всей нашей страны, но этого не произошло, да еще и из их карманов будут вытаскивать деньги для финансирования таких, как педофил Сауленко. А потом и выгонят за поребрик.

Также слышим прогнозы, что путин 9 мая объявит войну Украине или даже Америке и "мировому нацизму" и начнет всеобщую мобилизацию. Ну что ж, в кремле ускорят свой конец. Ибо признают, что армия не может выполнить задание и нужно новое "мясо". А вот отрывать ягодицы от диванов желающих наберется немного. Значительно больше будет уклонистов. Обещали же удачную "спецоперацию", а не мобилизацию на верную смерть в Украине.

В начале мы вспомнили о Ленине, которого, как доказывают историки, немцы привезли в Россию в бронированном вагоне, чтобы он во главе большевиков добил империю революцией. Наблюдая за поступками путина и других власть имущих, возникает предположение, что за ними стоят какие-то злоумышленники, как говорили в СССР, "мировая закулиса". Не зря же путин в молодости шпионили в Германии. Может его там завербовали "масоны"? Цель тайных заговорщиков - руками нынешних властителей вернуть россию в каменный век и лишить исторических перспектив. Россиянам стоит внимательнее присмотреться к божку, который засел в кремле. Пока он не отправил их всех в одну братскую могилу.
 

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