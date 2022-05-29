Свободные энергомощности в мире сокращаются, ОПЕК против дополнительного роста добычи

Министры нефти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов предупредили, что свободные мощности сокращаются во всех энергетических секторах из-за накопленного недостатка инвестиций, в результате чего цены на нефть, дизтопливо и газ торгуются на рекордных уровнях, пишет агентство Bloomberg.

"Я динозавр, но я никогда не видел таких вещей", - заявил на конференции в Абу-Даби министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, который участвует в заседаниях ОПЕК с 1980-х годов, имея в виду рост цен на нефтепродукты. "Мир должен пробудиться к существующей реальности. В мире заканчиваются энергетические мощности на всех уровнях", - констатировал он.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в свою очередь заявил, что без дополнительных инвестиций по всему миру ОПЕК+ не сможет гарантировать достаточные поставки нефти, когда спрос полностью восстановится после пандемии коронавируса.

"Мы предупреждали о нехватке инвестиций, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - Этот недостаток инвестиций наблюдается во многих странах".

По словам Мазруи, производители нефти предупреждали о недостатке инвестиций в то время, когда "кто-то говорил, что не надо инвестировать в ископаемые топлива", в результате мощности по добыче нефти в мире снизились.

Он отметил, что из-за российско-украинского конфликта (развязанной Россией полномасштабной войны против Украины – ИФ) есть и обсуждаются дополнительные решения сократить "закупки определенных баррелей нефти, которые есть на рынке", и, если это случится, то цены вырастут.

"Это не вопрос доступности нефти. Мы в ОПЕК говорим, что (...) рынок сбалансирован. Поэтому мы опасаемся введения геополитических факторов в баланс спроса и предложения на рынке. Если мы сделаем это, пострадают потребители. Мы не хотим делать чего-то контрпродуктивного, контролировать что-то, пытаться снижать цены", - сказал министр энергетики ОАЭ.

Он подчеркнул, что производители заботятся о потребителях, но обратил внимание, что "есть что-то неправильное" между производством нефти и в ценах на АЗС, заметив, что на конечную цену топлива влияют налоги.

Комментируя возможность увеличения производства определенными странами, если какие-то баррели уйдут из баланса, Мазруи заявил: "У нас альянс, где решения принимаются единогласно".

"Представьте, что кто-то один соберется увеличивать производство, никто это не утвердит. Нам интересней находиться вместе, чем разорвать сотрудничество, чтобы делать что-то спорное", - сказал министр ОАЭ.

Министр напомнил, что ОПЕК+ каждый месяц увеличивает квоты на добычу на 432 тыс. б/с.

"Это сбалансирует рынок. На нашу долю приходится только 40% мировой добычи. Что делают другие производители? Они интенсифицируют инвестиции в добычу? Почему мы не говорим о проектах по добыче газа? Где другие страны, у которых большие запасы? Почему никто не просит их увеличивать добычу?" - вопрошает он.

Как отмечает Bloomberg, ОПЕК+, организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры, группа из 23 стран, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, находятся под давлением США, Европы и Японии, требующих более быстрого увеличения поставок.