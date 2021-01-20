Новый сюрприз от Зе-власти. Зачем нас хотят лишить длинных выходных

Денис Сарбей / Деловая столица

"Слуги народа" предлагают отменить перенос рабочих дней из-за праздников, беспокоясь о том, чтобы украинцы не потеряли трудовую мотивацию.

Как мы все привыкли, Кабинет Министров каждый год издает распоряжения о переносе рабочих дней, идущих следом после праздничных. То есть если праздник приходится на четверг, рабочая пятница обычно превращается в выходной, а какая-нибудь суббота через неделю-две становится рабочей. В действующей редакции ст. 67 Кодекса законов о труде Украины это называется "созданием благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней и рациональным использованием рабочего времени".

Именно эту статью пожелала отредактировать группа из 16 "слуг народа" во главе с председателем парламентского комитета по социальной политике и защите ветеранов Галиной Третьяковой, зарегистрировав законопроект №4597 о запрете переноса рабочих дней. В пояснительной записке к документу говорится о том, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, да и на инвестклимате сказывается не лучшим образом.

"Перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню", - говорится в документе.

Кроме негативного влияния на трудоспособность украинцев и инвестпривлекательность нашей страны, "слуги" отмечают, что перенос выходных - это типичная советская традиция, которая до сих пор практикуется в России. А в таких странах, как Польша, Словакия, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды, США этой практики нет.

Итак, законопроект предлагает запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных КЗоТ. Другими словами, никаких длинных уик-эндов больше не будет, за очень редкими исключениями. К ним относятся, например, случаи, когда Пасха будет праздноваться в воскресенье 29 апреля, тогда выходной в понедельник продолжится праздником 1 мая и выходные таки продлятся 4 дня. То же касается и празднования Пасхи на следующий день после Дня труда, или 8 мая, перед Днем Победы. В этих случаях действует ч.3 ст. 67 КЗоТ, согласно которой в случае совпадения праздника с выходным, последний переносится на следующий рабочий день.

Один из авторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в комментарии для "ДС" заявил, что эта инициатива поможет украинцам "шагнуть из третьего мира в первый".

"Иностранные компании, представленные в Украине, иногда не могут в нормальном режиме сотрудничать со своими дочерними предприятиями из-за того, что рабочие дни вдруг становятся выходными, и инвесторы этого не понимают. Конечно, перенос рабочих дней достался нам еще от СССР, и украинцы к нему привыкли, но страны ЕС, в частности, наши соседи, не имеют такой практики. Если хотим из третьего мира шагнуть в первый, должны прилагать больше усилий. Вместе с тем работодатели должны адекватно это оценивать, и не только зарплатами, но и материальными поощрениями, разнообразными стимулами. Некоторые эксперты говорят, что количество самих праздников нужно сократить, но тут как раз вопрос традиций, по-моему, их нужно сохранить", - сказал Чернев.

Депутаты от монобольшинства пока никак публично не обсуждают инициативу своих коллег, в частности то, что она по сути лишает украинцев, привыкших к существующему порядку вещей, возможности удобно планировать нерабочие задачи. Каждому известно, что в длинный уик-энд можно навестить родственников, съездить на дачу для сельхозработ, отправиться в небольшую турпоездку, да мало ли чего еще. Скорее всего, рядовые украинцы крайне слабо проникнутся заботой об абстрактном иностранном инвесторе, а вот то, что депутаты собираются разорвать рабочими днями привычные в году несколько длинных выходных, запомнят и озлобятся. Впрочем, далеко не факт, что эта законодательная инициатива найдет поддержку в сессионном зале. Обычно депутаты не очень любят без крайней нужды голосовать за законы, создающие неудобства всем украинцам одновременно.

Тем более этот проект точно не скажется положительно на рейтинге партии Владимира Зеленского. Так зачем же он появился в списке зарегистрированных 15 января? Вместе с проектами, предлагающими бороться с сексизмом и вскоре после актуализации законопроекта о сокращении количества депутатов до 300. Очень может быть, что именно ради хайпа - чтобы перебить информационную повестку, где в центре композиции пребывают американские санкции против "слуги" Дубинского и то, как "Лига смеха" Зеленского будет пополнять роялти президента Украины на российском канале СТС. К слову, высокопоставленные "слуги" даже не стесняются публично признаваться, что проекты готовятся отнюдь не для того, чтобы быть принятыми. Так, глава партии Александр Корниенко, отвечая на вопрос о судьбе законопроекта о сокращении количества депутатов до 300, не смог четко сказать, будет ли он вообще рассмотрен на этой сессии. "Это дело, к которому можно в любой момент вернуться", - заявил один из главных стратегов "Слуги народа".