Бунт против Ермака. Как «слуги народа» выставят Зеленского неудачником

Юрий Вишневский / Деловая столица

На Банковой задумали чисто популистский спектакль: а давайте-ка возбудим у народа ненависть к депутатам. Дескать, смотрите, вон их сколько - 450 дармоедов.

У Зеленского определились, чем занять народных депутатов после карантина. 14 января парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять президентский законопроект №1017 о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300.

Негатив вместо позитива

С Банковой доносятся оптимистичные слухи: «У Зеленского считают, что закон позитивный. Кто его не поддержит, того заклеймит общество. От Конституционного суда можно ждать сюрпризов, но и в них полетят копья, если через суд документ отменят. Голосование должно стать позитивом для власти. Трек наличия голосов "Слуги народа" курирует Ермак».

На самом деле у проекта нет шансов набрать 300 голосов, которые необходимы для внесения изменений в Конституцию. Владимир Зеленский подал законопроект №1017 еще 29 августа 2019 г., в первый день работы нынешней Верховной Рады, и определил его как неотложный. Однако депутаты совсем не спешили его принять. Он был предварительно одобрен 4 февраля 2020 г., и поддержали его всего лишь 236 народных депутатов, в том числе только 197 «слуг народа». То есть полсотни членов фракции президентской партии демонстративно проигнорировали президентский законопроект.

Тогда спасла дело фракция ОПЗЖ, давшая за проект 35 голосов. Сопредседатель фракции Юрий Бойко объяснил это желанием приблизить внеочередные выборы парламента. «Мы считаем, что этот законопроект приблизит нас к смене власти, и мы будем за то, чтобы он был принят, а люди избрали новую власть», - объяснял он.

Но сейчас даже ОПЗЖ помогать Зеленскому голосами не намерена. Поэтому президентский законопроект может не набрать не то что 300, а даже 226 голосов. И это будет позорный провал, после чего любые слова о пропрезидентском «монобольшинстве» будут вызывать только смех.

Кто кому станет мальчиком для битья

Сокращение числа нардепов с 450 до 300 не выгодно ни одной партии. Для любой партии есть большая разница, сколько мандатов она получит. Поэтому, чтобы добиться поддержки своего проекта от других политических сил, Зеленскому нужно было, как минимум, провести переговоры с партиями, представленными в парламенте, и пообещать им какие-то существенные бонусы. Например, он мог бы согласиться передать какие-то президентские полномочия парламенту или правительству, формируемому парламентом. Конечно, для этого нужно относиться к парламенту уважительно, как к партнеру.

Но вместо этого у Зеленского чисто популистская задумка: а давайте-ка возбудим у народа ненависть к депутатам. Дескать, смотрите, вон их сколько - 450 дармоедов.

Естественно, никому в Верховной Раде не хочется оказаться в роли мальчика для битья. И попытки навязать депутатам такую роль, несомненно, вызовут сопротивление.

К тому же нардепы обращают внимание на то, что сам Зеленский совершенно бесцеремонно обманул избирателей. В своей предвыборной программе он пообещал: «Внедрять равенство и справедливость начну с себя». И далее анонсировал законопроекты о снятии неприкосновенности с президента и народных депутатов. Однако Зеленский до сих пор так и не внес законопроект о снятии неприкосновенности с президента. Неприкосновенность снята только с народных депутатов, причем автором этого законопроекта был президент Петр Порошенко. Вопреки обещанию Зеленского, в Конституции до сих пор остаются положения о том, что «Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий».

А вот обещаний сократить количество народных депутатов вообще не было ни в программе Зеленского, ни в предвыборной программе партии «Слуга народа». Поэтому если Зеленскому приспичило заняться популизмом - ему самое время начать с себя, как он сам и обещал, и заняться лишением себя неприкосновенности, а не сокращением числа нардепов. Это тот мотив для сопротивления проекту №1017, который есть у всех нардепов, независимо от фракционной принадлежности. Но кроме того, у «слуг народа» есть еще и особые мотивы.

Три причины для бунта "слуг народа"

Прежде всего, для «слуг» крайне унизительно то, что Банковая требует от них одновременно поддерживать президентский проект и признавать себя дармоедами. Можно было понять Кучму, когда он публично дискредитировал огульно всех депутатов - он никогда не имел собственной партии, которая была бы ядром парламентского большинства. Но именно Зеленский - первый президент, чья партия имеет собственное монобольшинство в Верховной Раде и собственное правительство. Поэтом любые слова о том, что нужно сокращать число депутатов-дармоедов, бьют прежде всего именно по «слугам народа».

Во-вторых, именно «слугам народа» сокращение депутатов наиболее невыгодно. Дело в том, что популярность этой партии резко упала, а у трех ее главных конкурентов рейтинг, наоборот, заметно вырос. По данным социологов, если провести парламентские выборы прямо сейчас, то даже при сохранении нынешнего числа депутатов фракция «слуг народа» сократится почти вдвое. И наоборот, фракции ОПЗЖ и «Батьківщини» вырастут почти втрое, а «Европейской солидарности» - более чем вчетверо.

Если же сократить число депутатов до 300, то количество парламентских «слуг народа» уменьшится с нынешних 248 до 94. То есть более чем полторы сотни нынешних «слуг» лишатся мандатов. И вот эти-то полторы сотни как раз больше всего и надеются на то, что проект №1017 будет благополучно провален.

Наконец, есть еще и третий мотив для сопротивления. Это - нежелание усиливать позиции руководителя президентского офиса Андрея Ермака. На самом деле, чтобы купить 300 голосов в парламенте за такой проблемный вопрос, как сокращение числа депутатов, нужно потратить очень большие деньги. А если Ермак будет попросту принуждать - это может стать поводом для бунта среди «слуг народа».

Самое смешное в том, что «слуг» пугают роспуском парламента, если они не поддержат президентский проект. Однако многие «слуги» более чем уверены, что если проект №1017 вдруг будет принят, то на Банковой сразу запоют песню о том, что нынешний парламент нелегитимен, ибо в нем больше нардепов, чем положено по Конституции. То есть Банковая будет считать, что теперь Зеленский может распустить парламент в любой момент, когда ему заблагорассудится. И это станет еще одним рычагом давления на депутатов, чтобы они были послушными.

Поэтому многие «слуги» решительно настроены не давать в руки Ермаку этот рычаг. И если ради этого придется выставить Зеленского неудачником - они сделают это в благодарность за его желание выставить их дармоедами.

"На хлеб не намажешь"

Тем не менее, уже пошла волна информации о том, что Банковая будет пытаться раскручивать президентский законопроект вопреки отсутствию шансов на его прохождение в Верховной Раде. Будет разыгрываться спектакль: мол, президент хочет сократить число депутатов-дармоедов, а депутаты-дармоеды против. Расчет на то, что народу это понравится, а рейтинг Зеленского вновь взлетит.

То есть это не более чем способ отвлечь внимание от других проблем. Напомним, что до 24 января у нас жесткий карантин. Чуть ли не с 25 января (первого дня после карантина) может начаться «тарифный майдан». Верховная Рада начнет заседать 26 января, и тут депутатам предложат: а давайте забудем обо всем, что волнует народ, не будем беспокоиться ни о проблеме тарифов, ни о вакцинации, которая идет уже всюду, но только не у нас, а займемся сокращением депутатов.

Фактически организаторы этой затеи подставят Зеленского. Он окажется в роли обманщика и манипулятора, который пытается подменить тему разговора, чтобы проигнорировать народный протест.

Сокращение числа депутатов на хлеб не намажешь. И крайне сомнительно, чтобы рейтинг партий зависел от того, проголосуют ли их депутаты за сокращение количества нардепов в будущей Верховной Раде. Этот вопрос волнует народ гораздо меньше, чем тарифы, пенсии, рабочие места и тот же коронавирус.

