Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»

Ігор Петренко / Depo.ua

Появилась хорошая возможность проверить на правдивость нардепа Дубинского, который на всех углах кричал о "внешнем управлении". Если теперь его исключат из фракции, можно будет с ним согласиться, если нет - то никакого тайного управления извне просто не существует.

После внезапного, как гром среди ясного буковельського неба, введение Государственным департаментом США санкций в отношении семи человек с украинскими паспортами, уличенных в связях с Россией, фракцию "Слуга народа" с полным правом можно называть "монобольшинством, в состав которого входит подсанкционный депутат Александр Дубинский".

Напомним, Минфин США ввел санкции против лиц и медиаресурсов, причастных к истории с "пленками Деркача" - проще говоря, к информационной диверсии Кремля против Соединенных Штатов и Украины. Среди "жертв дяди Сэма" есть и фамилия нардепа Александра Дубинского, бывшего руководителя программы "Деньги" на телеканале 1+1. Критики называют этого депутата и председателя Киевской областной организации партии "Слуга народа" публичным транслятором мыслей Украины-израильского миллиардера Игоря Коломойского и источником выбросов компромата на разного рода врагов олигарха. Известным и даже популярным в определенных кругах Дубинский стал благодаря, мягко говоря, специфической, на грани фола манере, в которой он записывает свои видео и ведет страницы в социальных сетях.

Как оказалось, за его творчеством внимательно следили не только благодарные зрители, но и профессиональное заокеанское "жюри" - особенно с тех пор, как осенью 2019 года выпускник Высшей школы КГБ Андрей Деркач провел совместную с Дубинским пресс-конференцию в Киеве, где заявил о коррупционных связях чиновников украинской власти и лидеров Демократической партии США. Тем самым был нанесен имиджевый удар по кандидату в президенты США от этой партии Джозефу Байдену. Который стал победителем кампании 2020 года. Тем более, что сам Деркач весь прошлый год регулярно напоминал о себе несколькими порциями "разоблачений". В конце концов в сентябре против него были введены санкции США. А вчера их расширили на новую группу связанных лиц, в том числе Дубинского.

После этого события нардеп Дубинский опубликовал пост в Фейсбуке. Едва ли не впервые за долгое время он "понизил обороты" в риторике. Причиной введения "санкций" (именно так - в кавычках у автора этого поста) депутат назвал "лживые доносы шабунят" (имеет в виду руководителя грантовой организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина), на основании которых "определенные должностные лица США" наказали его санкциями.

После внезапного, как гром среди ясного буковельського неба, введение Государственным департаментом США санкций в отношении семи человек с украинскими паспортами, уличенных в связях с Россией, фракцию "Слуга народа" с полным правом можно называть "монобольшинством, в состав которого входит подсанкционный депутат Александр Дубинский".

Напомним, Минфин США ввел санкции против лиц и медиаресурсов, причастных к истории с "пленками Деркача" - проще говоря, к информационной диверсии Кремля против Соединенных Штатов и Украины. Среди "жертв дяди Сэма" есть и фамилия нардепа Александра Дубинского, бывшего руководителя программы "Деньги" на телеканале 1+1. Критики называют этого депутата и председателя Киевской областной организации партии "Слуга народа" публичным транслятором мыслей Украины-израильского миллиардера Игоря Коломойского и источником выбросов компромата на разного рода врагов олигарха. Известным и даже популярным в определенных кругах Дубинский стал благодаря, мягко говоря, специфической, на грани фола манере, в которой он записывает свои видео и ведет страницы в социальных сетях.

Как оказалось, за его творчеством внимательно следили не только благодарные зрители, но и профессиональное заокеанское "жюри" - особенно с тех пор, как осенью 2019 года выпускник Высшей школы КГБ Андрей Деркач провел совместную с Дубинским пресс-конференцию в Киеве, где заявил о коррупционных связях чиновников украинской власти и лидеров Демократической партии США. Тем самым был нанесен имиджевый удар по кандидату в президенты США от этой партии Джозефу Байдену. Который стал победителем кампании 2020 года. Тем более, что сам Деркач весь прошлый год регулярно напоминал о себе несколькими порциями "разоблачений". В конце концов в сентябре против него были введены санкции США. А вчера их расширили на новую группу связанных лиц, в том числе Дубинского.

После этого события нардеп Дубинский опубликовал пост в Фейсбуке. Едва ли не впервые за долгое время он "понизил обороты" в риторике. Причиной введения "санкций" (именно так - в кавычках у автора этого поста) депутат назвал "лживые доносы шабунят" (имеет в виду руководителя грантовой организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина), на основании которых "определенные должностные лица США" наказали его санкциями.

Следовательно, и здесь упомянутый нардеп не упустил возможности намекнуть на "транснационалов". Поэтому если события последних суток и перепугали члена парламентского большинства, то пластинку о "внешнем управлении" он изменить не успел. Или не захотел.

В конце концов это личное дело самого народного депутата - продолжить петь старые песни о главном и полностью сойти на обочину, где вступить в острую конкуренцию с другим скандальным блоггером Шарием или не менее известным политиком Кивой, или все же сбавить обороты. Более интересно другое: какой будет реакция на введение санкций против их коллеги со стороны депутатской фракции "Слуга народа". Дойдет ли до исключения подсанкционного депутата из рядов этого крупнейшего парламентского объединения в действующем созыве Рады?

Прецеденты изгнания из "рая" слуг известны. Пионерами на этой тропинке были Анна Скороход и Антон Поляков. Первая недавно попала в скандал, назвав запрещенную в Украине георгиевскую ленту символом Победы. Второй, похоже, периодически воюет на фронте защиты интересов упомянутого Коломойского (именно Поляков полгода назад подал печально известные тысячи поправок в "банковский" закон, чтобы заблокировать его принятие). Далее фракцию покинул Роман Иванисов - за попытки скрыть старую историю с судимостью за изнасилование. Его обещали лишить и мандата депутата, но он до сих пор спокойно работает в парламенте и даже обедает с главным "слугой" Рады Давидом Арахамией.

По этой же дороге фракцию парламентского большинства покинули Александр Юрченко (подозрение в получении неправомерной выгоды, следствие по делу Высший антикоррупционный суд продлил до 10 марта) и Гео Лерос (личные выпады против президента Зеленского и обнародование записей и другой информации о якобы системной коррупции представителей нынешней власти и связанных с ними лиц). И вот теперь новые краски к коллективному портрету "слуг" добавил Александр Дубинский. Скандал, да еще и международных масштабов, да еще и с властями США. Чего же ожидать "подсанкционному"?

Исключить его из фракции означает для президентского Офиса зажечь еще один очаг конфликта с Игорем Коломойским. Ведь именно Дубинского в СМИ называют неформальным лидером группы подконтрольных этому миллиардеру депутатов в парламенте. В целом, по оценкам, группа эта насчитывает до 50 человек. И отсутствие полсотни голосов за нужные Банковой решения парламента сразу отразится на результативности Рады в целом.

Существует мнение, что Вашингтон в этой ситуации не имел в виду "достать" собственно Коломойского: санкции ввели именно из-за действий указанной группы физических и юридических лиц в интересах России. По олигарху у правоохранителей США отдельные вопросы, и они другого порядка, чем санкции против "Деркача и компании". Кстати, не факт, что история с Дубинским понравится Коломойскому. Из-за нее он может получить новые неприятности, среди них - привязка к пророссийским силам. А это для США и Европы крайне токсично.

Во фракции "слуг" вряд ли будут голоса за изгнание из своих рядов опального Дубинского. Тем более что для парламентской "ваты" он теперь, видимо, "герой". На месте которого, положа руку на сердце, вряд ли хотел бы оказаться кто-то из сторонников идей "славянского братства", которых немало у монобольшинства. Если и внесут персональный вопрос Александра Дубинского на рассмотрение "слуг" - ничего у инициаторов не получится. Поэтому при всех этих обстоятельствах "слуг" можно теперь с полным правом называть "фракция, в состав которой входит подсанкционный в США депутат Дубинский".

Соединенные Штаты точно не будут требовать выгнать украинского депутата из фракции: это не их уровень и не их интересы. Не будет настаивать и Банковая. Напомним, как 20 мая 2020 года возле Мариинского парка Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказывал о "пленках Деркача" и о якобы их фигуранте Петре Порошенко. Это представление, что было разыграно на холмах печерских, вряд ли забыли на Капитолийском холме. Тогда еще было возбуждено несколько дел украинскими правоохранителями. Результатов тех расследований прогнозируемо нет. В нынешних условиях президенту Украины о себе бы подумать, и о своих перспективах, а не о каком-то депутате. Потому что в этой истории Дубинский - просто элемент, а куда большая неприятность - непонятные пассажи Зеленского о "пленках Деркача" и угрозы из его уст обязательно расследовать это дело.