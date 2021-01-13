Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»

23:10 12.01.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Появилась хорошая возможность проверить на правдивость нардепа Дубинского, который на всех углах кричал о "внешнем управлении". Если теперь его исключат из фракции, можно будет с ним согласиться, если нет - то никакого тайного управления извне просто не существует.

После внезапного, как гром среди ясного буковельського неба, введение Государственным департаментом США санкций в отношении семи человек с украинскими паспортами, уличенных в связях с Россией, фракцию "Слуга народа" с полным правом можно называть "монобольшинством, в состав которого входит подсанкционный депутат Александр Дубинский".

Напомним, Минфин США ввел санкции против лиц и медиаресурсов, причастных к истории с "пленками Деркача" - проще говоря, к информационной диверсии Кремля против Соединенных Штатов и Украины. Среди "жертв дяди Сэма" есть и фамилия нардепа Александра Дубинского, бывшего руководителя программы "Деньги" на телеканале 1+1. Критики называют этого депутата и председателя Киевской областной организации партии "Слуга народа" публичным транслятором мыслей Украины-израильского миллиардера Игоря Коломойского и источником выбросов компромата на разного рода врагов олигарха. Известным и даже популярным в определенных кругах Дубинский стал благодаря, мягко говоря, специфической, на грани фола манере, в которой он записывает свои видео и ведет страницы в социальных сетях.

Как оказалось, за его творчеством внимательно следили не только благодарные зрители, но и профессиональное заокеанское "жюри" - особенно с тех пор, как осенью 2019 года выпускник Высшей школы КГБ Андрей Деркач провел совместную с Дубинским пресс-конференцию в Киеве, где заявил о коррупционных связях чиновников украинской власти и лидеров Демократической партии США. Тем самым был нанесен имиджевый удар по кандидату в президенты США от этой партии Джозефу Байдену. Который стал победителем кампании 2020 года. Тем более, что сам Деркач весь прошлый год регулярно напоминал о себе несколькими порциями "разоблачений". В конце концов в сентябре против него были введены санкции США. А вчера их расширили на новую группу связанных лиц, в том числе Дубинского.

После этого события нардеп Дубинский опубликовал пост в Фейсбуке. Едва ли не впервые за долгое время он "понизил обороты" в риторике. Причиной введения "санкций" (именно так - в кавычках у автора этого поста) депутат назвал "лживые доносы шабунят" (имеет в виду руководителя грантовой организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина), на основании которых "определенные должностные лица США" наказали его санкциями.

После внезапного, как гром среди ясного буковельського неба, введение Государственным департаментом США санкций в отношении семи человек с украинскими паспортами, уличенных в связях с Россией, фракцию "Слуга народа" с полным правом можно называть "монобольшинством, в состав которого входит подсанкционный депутат Александр Дубинский".

Напомним, Минфин США ввел санкции против лиц и медиаресурсов, причастных к истории с "пленками Деркача" - проще говоря, к информационной диверсии Кремля против Соединенных Штатов и Украины. Среди "жертв дяди Сэма" есть и фамилия нардепа Александра Дубинского, бывшего руководителя программы "Деньги" на телеканале 1+1. Критики называют этого депутата и председателя Киевской областной организации партии "Слуга народа" публичным транслятором мыслей Украины-израильского миллиардера Игоря Коломойского и источником выбросов компромата на разного рода врагов олигарха. Известным и даже популярным в определенных кругах Дубинский стал благодаря, мягко говоря, специфической, на грани фола манере, в которой он записывает свои видео и ведет страницы в социальных сетях.

Как оказалось, за его творчеством внимательно следили не только благодарные зрители, но и профессиональное заокеанское "жюри" - особенно с тех пор, как осенью 2019 года выпускник Высшей школы КГБ Андрей Деркач провел совместную с Дубинским пресс-конференцию в Киеве, где заявил о коррупционных связях чиновников украинской власти и лидеров Демократической партии США. Тем самым был нанесен имиджевый удар по кандидату в президенты США от этой партии Джозефу Байдену. Который стал победителем кампании 2020 года. Тем более, что сам Деркач весь прошлый год регулярно напоминал о себе несколькими порциями "разоблачений". В конце концов в сентябре против него были введены санкции США. А вчера их расширили на новую группу связанных лиц, в том числе Дубинского.

После этого события нардеп Дубинский опубликовал пост в Фейсбуке. Едва ли не впервые за долгое время он "понизил обороты" в риторике. Причиной введения "санкций" (именно так - в кавычках у автора этого поста) депутат назвал "лживые доносы шабунят" (имеет в виду руководителя грантовой организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина), на основании которых "определенные должностные лица США" наказали его санкциями.

Следовательно, и здесь упомянутый нардеп не упустил возможности намекнуть на "транснационалов". Поэтому если события последних суток и перепугали члена парламентского большинства, то пластинку о "внешнем управлении" он изменить не успел. Или не захотел.

В конце концов это личное дело самого народного депутата - продолжить петь старые песни о главном и полностью сойти на обочину, где вступить в острую конкуренцию с другим скандальным блоггером Шарием или не менее известным политиком Кивой, или все же сбавить обороты. Более интересно другое: какой будет реакция на введение санкций против их коллеги со стороны депутатской фракции "Слуга народа". Дойдет ли до исключения подсанкционного депутата из рядов этого крупнейшего парламентского объединения в действующем созыве Рады?

Прецеденты изгнания из "рая" слуг известны. Пионерами на этой тропинке были Анна Скороход и Антон Поляков. Первая недавно попала в скандал, назвав запрещенную в Украине георгиевскую ленту символом Победы. Второй, похоже, периодически воюет на фронте защиты интересов упомянутого Коломойского (именно Поляков полгода назад подал печально известные тысячи поправок в "банковский" закон, чтобы заблокировать его принятие). Далее фракцию покинул Роман Иванисов - за попытки скрыть старую историю с судимостью за изнасилование. Его обещали лишить и мандата депутата, но он до сих пор спокойно работает в парламенте и даже обедает с главным "слугой" Рады Давидом Арахамией.

По этой же дороге фракцию парламентского большинства покинули Александр Юрченко (подозрение в получении неправомерной выгоды, следствие по делу Высший антикоррупционный суд продлил до 10 марта) и Гео Лерос (личные выпады против президента Зеленского и обнародование записей и другой информации о якобы системной коррупции представителей нынешней власти и связанных с ними лиц). И вот теперь новые краски к коллективному портрету "слуг" добавил Александр Дубинский. Скандал, да еще и международных масштабов, да еще и с властями США. Чего же ожидать "подсанкционному"?

Исключить его из фракции означает для президентского Офиса зажечь еще один очаг конфликта с Игорем Коломойским. Ведь именно Дубинского в СМИ называют неформальным лидером группы подконтрольных этому миллиардеру депутатов в парламенте. В целом, по оценкам, группа эта насчитывает до 50 человек. И отсутствие полсотни голосов за нужные Банковой решения парламента сразу отразится на результативности Рады в целом.

Существует мнение, что Вашингтон в этой ситуации не имел в виду "достать" собственно Коломойского: санкции ввели именно из-за действий указанной группы физических и юридических лиц в интересах России. По олигарху у правоохранителей США отдельные вопросы, и они другого порядка, чем санкции против "Деркача и компании". Кстати, не факт, что история с Дубинским понравится Коломойскому. Из-за нее он может получить новые неприятности, среди них - привязка к пророссийским силам. А это для США и Европы крайне токсично.

Во фракции "слуг" вряд ли будут голоса за изгнание из своих рядов опального Дубинского. Тем более что для парламентской "ваты" он теперь, видимо, "герой". На месте которого, положа руку на сердце, вряд ли хотел бы оказаться кто-то из сторонников идей "славянского братства", которых немало у монобольшинства. Если и внесут персональный вопрос Александра Дубинского на рассмотрение "слуг" - ничего у инициаторов не получится. Поэтому при всех этих обстоятельствах "слуг" можно теперь с полным правом называть "фракция, в состав которой входит подсанкционный в США депутат Дубинский".

Соединенные Штаты точно не будут требовать выгнать украинского депутата из фракции: это не их уровень и не их интересы. Не будет настаивать и Банковая. Напомним, как 20 мая 2020 года возле Мариинского парка Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказывал о "пленках Деркача" и о якобы их фигуранте Петре Порошенко. Это представление, что было разыграно на холмах печерских, вряд ли забыли на Капитолийском холме. Тогда еще было возбуждено несколько дел украинскими правоохранителями. Результатов тех расследований прогнозируемо нет. В нынешних условиях президенту Украины о себе бы подумать, и о своих перспективах, а не о каком-то депутате. Потому что в этой истории Дубинский - просто элемент, а куда большая неприятность - непонятные пассажи Зеленского о "пленках Деркача" и угрозы из его уст обязательно расследовать это дело.
 

ПО РУБРИКАМ

12.01 Доллар падает на межбанке второй день подряд из-за пирамиды ОВГЗ

12.01 В JPMorgan рассказали, как запуск биткоин-ETF повлияет на цену биткоина

12.01 Минфин сохранил ставки по ОВГЗ на аукционах и привлек 7,6 млрд грн и $48,2 млн

12.01 Депозитные ставки для физлиц 12.01.20

12.01 Нацбанк отмечает удовлетворительное финсостояние Идея Банка и крайне малые объемы операций с сестринской Idea Bank S.A.

12.01 В этом году банки могут выдать ипотеки в полтора раза больше - Рожкова

12.01 Частичная приватизация Укргазбанка может состояться в начале 2021 года

12.01 НБУ поднимет вес риска потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021г.

12.01 Евро дорожает к доллару 12 января после нескольких дней снижения

12.01 Справочный курс гривны 12 января повышен на 19,24 коп до 28,0507 грн/$1

12.01 Фондовые биржи АТР 12 января закрылись в плюсе на ожидании новостей из США

12.01 Два банка разорвали деловые отношения с Дональдом Трампом

12.01 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.01.21

12.01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.01.21

12.01 Остаток средств на корсчетах банков 12.01.21

• дальше…

12.01 Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество

12.01 В Швеции растет поддержка потенциального членства в НАТО

12.01 Демократы готовят импичмент Трампа, но надеются, что Пенс уволит его раньше

12.01 После блокировки Трампа в Twitter мессенджер Telegram взлетел на второе место по загрузкам в США

12.01 США снова внесли Кубу в список спонсоров терроризма

12.01 Партнеры, что лучше России: как изменилось отношение Турции к Украине и другим соседям

12.01 ЕС призывает Иран вернуться к выполнению ядерной сделки

11.01 Человечество не сможет в 2021 году за счет вакцинации получить коллективный иммунитет от COVID-19 , считают в ВОЗ

11.01 Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

11.01 Казахстан после выборов: в парламенте партия Назарбаева. А кто еще?

11.01 Новым главой ЦРУ станет бывший посол США в России Уильям Бернс

11.01 Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ

11.01 «Это наш Трамп». Кыргызстан избрал Садыра Жапарова и дал ему больше власти

11.01 Pfizer объявил об эффективности своей вакцины против мутаций коронавируса

11.01 Дания будет выдавать «паспорт вакцинации» своим гражданам

• дальше…

12.01 Кабмин разрешил пересмотреть нормативную денежную оценку земельных участков

12.01 С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий

11.01 Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника

06.01 Украина поднялась в рейтинге паспортов

05.01 Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

04.01 Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

04.01 Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса по цене американской вакцины для Бельгии

28.12 Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Зеленский, Янык, Лимон, Князь, Принц, Империя и Хрусталина - Минюст

24.12 В Киеве снова отложили полный переход на е-билет

24.12 Кабмин Украины разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

23.12 В Украине торговым сетям во время локдауна разрешается продавать только товары первой необходимости и продукты

22.12 Число умерших в Украине в октябре-2020 к октябрю-2019 возросло на 17,5%, но за 10 мес. сократилось на 0,2% – Госстат

21.12 Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями

21.12 ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

17.12 Еврокомиссия внесла Украину в список наблюдения за подделками и пиратством

• дальше…

12.01 Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»

12.01 Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество

12.01 Глава ОАКС Вовк не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения, оно вновь перенесено

12.01 Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

12.01 Вадим Денисенко: У нас есть десяток «детей лейтенанта Шмидта», которые говорят Зеленскому, что решат все вопросы с Байденом

11.01 Кто такая Мария Мезенцева, новая глава делегации Украины в ПАСЕ

11.01 Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

11.01 Протесты из-за платежек. Получится ли у Медведчука «тарифный майдан»

11.01 Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского

11.01 Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского

11.01 Позитив недели. Тяжелый мультикоптер «Аэроразведки» научили сбрасывать «минибомбы»

11.01 Подрыв зиц-вожака «армии ЛНР». Кому мешал захудалый коллаборант Лещенко

06.01 В Украине в 2021 году будет создано Агентство оборонных технологий - Уруский

05.01 Иран с пятой попытки передал Украине окончательный отчет по сбитому самолету МАУ

04.01 Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км

• дальше…

12.01 AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков

12.01 AMD представила процессоры ARyzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X для настольных компьютеров

12.01 NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии — совсем не то, что в десктопе

12.01 NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329

12.01 В ФРГ закрыли крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете

12.01 После блокировки Трампа в Twitter мессенджер Telegram взлетел на второе место по загрузкам в США

12.01 Смартфоны Samsung научились готовить. Запущен сервис SmartThings Cooking

11.01 В 2021 году игровой потоковый сервис Google Stadia придёт в умные телевизоры LG

11.01 Первый в своём роде: прозрачный телевизор OLED, который можно спрятать в изножье кровати

11.01 Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ

11.01 SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship

11.01 Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

11.01 Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе

11.01 Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет

• дальше…

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно