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АНАЛИТИКА

«Липецкая фабрика» Зеленского. Сколько заработает президент Украины на «Лиге смеха» в России

17:43 18.01.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Телешоу, которое раньше вел Владимир Зеленский, теперь будет выходить на российском телеканале СТС, против которого президент ввел персональные санкции. И это не шутка.

Владимир Зеленский сделал своим оппонентам и критикам шикарный подарок к началу нового политического сезона. Телешоу «Лига смеха», ведущим которого был он сам до трудоустройства на должности президента Украины, теперь будет выходить на российском телеканале СТС, который, и это самое главное, пребывает под украинскими санкциями. Этот скандал, можно не сомневаться, станет одной из главных тем для народных депутатов Украины, которые 26 января соберутся на первое заседание после пятинедельного празднично-карантинного перерыва.

Российские деньги не пахнут?

Сначала - немного занимательной хронологии. 4 января Владимир Зеленский декларировал получение 30 декабря прошлого года дохода в виде роялти от ООО «Киностолица» на сумму 235 тыс. грн и от ООО «Квартал 95» на сумму 4 млн 354,8 тыс. грн. Роялти, как известно, это платеж, производимый одной стороной другой стороне, владеющей определенным активом, например интеллектуальной собственностью, за право на постоянное использование этого актива.

Так вот, Зеленский, по его собственным показаниям, получил роялти 30 декабря, а уже 31 декабря российский телеканал СТС выпустил видеоролик, в котором пригласил всех желающих принять участие в открытом кастинг-фестивале для комедийного шоу «Лига смеха». Кастинг-фестиваль будет проводиться в Москве три дня - 25, 26, 27 января. Россияне словно специально подгадали со своим сюрпризом именно к началу заседаний в Киеве Верховной Рады, чтобы украинские депутаты могли вдоволь насмеяться.

Как известно, «Лига смеха» - это украинское телевизионное юмористическое шоу, которое было создано студией «Квартал 95» Зеленского в 2015 г. Ведущим шоу был сам Зеленский, пока не перешел работать на Банковую.

На радость Зе-фанам

Как этот подарок будет использован оппонентами Зеленского, не нужно гадать. Ибо он уже активно юзается в соцсетях.

В качестве примера приведем комментарий, который разгоняют Telegram-каналы, близкие к «Европейской солидарности»: «Российский телеканал СТС купил франшизу на проект Владимира Зеленского. С 25 января уже даже стартует кастинг команд - это значит, что соглашение между президентским «Кварталом» и российским ТВ-каналом подписано. Очевидно, подобная сделка не могла пройти без согласия Зеленского, как главного автора, продюсера и до недавнего времени - владельца 16,7% прав на проект. Просто эти и другие корпоративные права, в частности на «95 квартал», он временно передал своему близкому другу и советнику Сергею Шефиру. Но деньги с продажи россиянам точно получит на свой счет. Одним из главных источников многомиллионных роялти для Зеленского является как раз «Лига смеха». Получается, теперь президент Украины Зеленский будет получать часть роялти и от страны-агрессора. Просто фантастика, что в период российской агрессии и информационной экспансии в РФ появится еще один проект, где будут шутить над украинцами, нашими политиками и культурой - все в стиле «Квартала».

Подчеркнем, что этот подарок - долгоиграющий. Ибо любой выпуск на российском СТС шоу «Лига смеха» будет для украинских политиков поводом напомнить украинцам, что это бизнес Зеленского. И если Кремль будет использовать это шоу для высмеивания и дискредитации Украины и украинцев, то наверняка найдутся украинские политики, которые будут прямо обвинять Зеленского в том, что он получает доход от информационной агрессии России против Украины. Наверное, даже многие фанаты Зеленского придут в ошеломление.

Вопреки собственным санкциям

Впрочем, пока это только эмоции. Ну продал россиянам, и что? Однако у этой истории есть и юридическая составляющая. И это уже точно не шутки.

14 мая 2020 г. под председательством Зеленского состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о применении персональных санкций к 377 физическим и 235 юридическим лицам. Это решение СНБО в тот же день было введено в действие указом Зеленского. В список юридических лиц, попавших под санкции, вошло под №40 ООО «СТС Медиа», г. Москва. Это медиахолдинг, которому принадлежит тот самый телеканал СТС, где теперь будет выходить шоу «Лига смеха».

Санкции к «СТС Медиа» введены Зеленским на три года и состоят из восьми ограничительных мер. Вот их полный перечень, как они записаны в документе СНБО:

1. блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2. ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке с предприятиями-резидентами;

3. предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

4. приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

5. аннулирование или приостановление действия лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

6. запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

7. прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

8. аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Очень трудно увидеть тут какую-то лазейку, которая оставляла бы место для взаимовыгодного сотрудничества «СТС Медиа» и «Квартала 95». Можно не сомневаться, что в этом вопросе будут копаться юристы «Европейской солидарности». И если будут подтверждены нарушения санкционного режима, то это наверняка станет предметом депутатских обращений в компетентные органы и заявлений с требованиями о возбуждении уголовных производств.

"Липецкая фабрика" Зеленского

Но уже сейчас можно говорить об имиджевых потерях Зеленского. Ибо есть бесспорный факт - сам Зеленский ввел санкции против «СТС Медиа». А значит, любое сотрудничество с этим телеканалом - это антиукраинский акт. И если теперь на этом канале будет выходить телешоу, созданное Зеленским и его «Кварталом 95», то подавляющее большинство украинцев будут делать выводы сами, и эти выводы будут не в пользу Зеленского.

Практически все - нардепы, политологи, журналисты, рядовые обыватели - будут сравнивать «российское телешоу» Зеленского с пресловутой «Липецкой фабрикой» Петра Порошенко. И это тот жуткий для Зеленского случай, когда Порошенко на его фоне будет выглядеть ангелом. Ибо «Липецкая фабрика» давно закрыта, а «Лига смеха» на российском СТС - вот она, перед глазами, 25 января в Москве начинается открытый кастинг. И о бизнесе Порошенко не было слышно, что он действует в обход антироссийских санкций, а бизнес Зеленского сейчас упоминается всеми, кому не лень, в одной связке с московским холдингом «СТС Медиа», против которого Украина ввела санкции. К слову, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» и телеканала СТС Вячеслав Муругов был доверенным лицом Путина на выборах президента РФ в 2018 г.
 

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